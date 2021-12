Lídice: 'Caso Eduardo joga lenha na fogueira'

Após qualificar a situação política em Brasília, alimentada pela crise econômica e adubada pela Lava Jato como 'dramática', a senadora Lídice da Mata (PSB) avalia que o episódio envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acusado em delação premiada pelo ex-diretor da Toyo Setal Júlio Camargo, de ter pedido uma propina de R$ 5 milhões, tem dois lados distintos, um positivo e outro negativo:

O positivo: desmoraliza alguém que vinha tomando atitudes ditatoriais e por isso gerando muitas insatisfações.

O negativo: joga mais água na fervura.

Ou pior, 'gasolina no fogo', como prefere o deputado Davidson Magalhães (PCdoB), que ouvia a conversa.

BRT — Lídice admitiu também que, embora ACM Neto seja adversário, não gosta da forma como o governo está tratando ele no caso do BRT, prometido para maio depois junho, mas até hoje engavetado:

- Ele fez um movimento francamente favorável ao governo no caso do ajuste. Mas palavra dada é para ser cumprida.

Quem deu a palavra a Neto foi Dilma.

Fora de foco

O deputado Rosemberg Pinto (PT) vai levar uma comitiva de petroleiros baianos para uma reunião, hoje, com Rui Costa.

Vão pedir que Rui pressione Dilma e Aldemir Bendine, presidente da Petrobras, para mudar o foco na Bahia.

Explica-se: a Petrobras decidiu priorizar os investimentos no mar, e a Bahia, como se sabe, concentra a produção em terra.

Exceção da regra

Sem Centro de Convenções em Salvador, a Itaipava teve que abrir mão de cláusula de exclusividade na Arena Fonte Nova para permitir a exposição de outras marcas de cerveja durante a feira da Abase.

Não gostou muito, mas que jeito...

Confete e alfinete —O secretário Jorge Hereda (Indústria e Comércio) foi à feira da Abase e recebeu aplausos do presidente da Fecomércio, Carlos Andrade:

- O ex-secretário só prestigiava a indústria, mas agora o comércio também tem vez.

"A ele deve ser dado todo o direito de defesa. Definida a responsabilidade penal, eu penso que ele deve ser afastado da presidência da Câmara, em primeiro lugar. Mas seria útil se ele renunciasse ao mandato"

Miro Teixeira (PROS-RJ), decano da Câmara, defendendo o afastamento de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), lembrando que em 2005 o então presidente Severino Cavalcanti caiu acusado de ter recebido R$ 10 mil para prorrogar a concessão de um restaurante.

Nova Ambev

A Ambev (leia-se Brahma, Antarctica, Skol e Boemia) está finalizando negociações (para receber incentivos fiscais) com o governo baiano para instalar uma nova fábrica na Bahia, investindo R$ 800 milhões.

A empresa chegou a cogitar ir para Alagoinhas, mas os secretários João Leão (Planejamento) e Jorge Hereda (Indústria) estão querendo levá-la mais para o interior.

A Ambev tem 32 fábricas no Brasil. A outra da Bahia fica no Polo de Camaçari.

Agenda turística

O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) se reuniu com o Conselho Baiano de Turismo (que reúne todos os segmentos do trade) para afinar os ponteiros entre governo e setor privado. Os ganhos:

1 - Será feita arrojada campanha de marketing para 'vender' o destino Bahia.

2 - Será construída para 2016 a Agenda Bahia de Eventos. A Stock Car está no prelo.

- Vamos definir os projetos, levantar custos e levar ao governador.

Efeito gratuidade

Os caixas eletrônicos no Shopping Bela Vista ficaram sem dinheiro desde domingo à tarde até ontem pouco depois das 10h.

Não, não pense que é medo de os bandidos explodirem os caixas, como vem ocorrendo em grande parte das cidades do interior. Um funcionário do Bradesco explicou:

- Como aqui o estacionamento ainda é gratuito, todo mundo corre para cá.

Articulação clínica

O senador Walter Pinheiro (PDT) foi ontem conversar com a direção do Hospital das Clínicas para alocar mais dinheiro visando tratar a anemia falciforme, uma doença que só ataca negros. Já conseguiu R$ 700 mil, mas o pessoal do hospital quer mais:

- Quero ver com quem vão dizer que eu estou articulando agora.

Viés político

A vitória de João Martins na eleição da Federação da Agricultura (Faeb) por 67 votos a 16, contra Wilson Cardoso, também prefeito de Andaraí, foi acachapante.

Mas a campanha teve forte viés político. Martins dizia que o PT, com Jaques Wagner à frente, queria deletá-lo do cargo.

Top golpe

Várias pessoas prestaram queixa na delegacia de polícia em Feira de Santana contra a Top Vistorias, empresa credenciada pelo Detran para fazer vistoria veicular lá. Motivo: ela oferece também serviço de emplacamento, e alguns proprietários, mesmo pagando todas as taxas, não conseguiram os documentos nem o ressarcimento.

A Top diz que a culpa é de um funcionário que teria sido demitido deixando os donos dos automóveis no prejuízo.

E ela quer se responsabilizar. Pode?

POUCAS & BOAS

ACM Neto usou o Instagram para lembrar os oito anos da morte do avó, o ex-governador Antonio Carlos Magalhães, completados ontem. Disse que 'são oito anos de muitas saudades'. Um vídeo no YouTube mostrando momentos festivos de ACM foi a homenagem.

Os juízes Balthazar Miranda Saraiva e Delma Gomes Lobo tomaram posse ontem como novos desembargadores do TJ da Bahia. Ele foi promovido por antiguidade e ela, por merecimento.

Amigos de Rilza Valentim, prefeita de São Francisco do Conde falecida ano passado quando exercia o mandato, vão lembrar o primeiro aniversário da morte dela sexta que vem com uma missa (10h) no auditório da Unilab, na cidade.

A secção baiana da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo vai renascer dia 29 (15h) no Sheraton.

Servidores da Staff, empresa de terceirização de mão de obra que presta serviço no Hospital Juliano Moreira, dizem que estão há dois meses sem salários. Dizem que vão cruzar os braços.

*Colaborou: Joyce de Souza

