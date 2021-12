Lewandowski dá gás a Neto no caso do ITIV

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, deu um gás a ACM Neto na pendenga da cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Intervivos (ITIV) e do Imposto de Transferência de Bens Imóveis (ITBI), motivo de muita polêmica: proibiu ontem que a Justiça baiana julgue tais casos até que o próprio STF decida sobre o mérito da questão.

Explicando: o pagamento do ITIV, que é cobrado quando há a compra de imóveis novos, sempre foi feito quando o cidadão recebia as chaves da incorporadora. Neto passou a fazer a cobrança antes, mesmo que o contrato fosse para a entrega futura, o que gerou uma enxurrada de ações na Justiça.

As incorporadoras sempre ganharam liminares na primeira instância, que o TJ ratificava. A prefeitura entrou no STF com uma ação de suspensão de segurança.

Lewandowski entendeu que a discussão é sobre o momento em que o imposto deve ser cobrado e não sobre o fato gerador.

Ataque — As incorporadoras dizem que o contrato de promessa de compra e venda não é a venda em si, já que a entrega pode não se consumar. Foi com tal argumento que a Justiça baiana sempre decidiu contra a prefeitura de Salvador.

Defesa — A prefeitura alegou que o ITIV gerou uma receita em 2014 de R$ 266,7 milhões. E que só com uma das ações em tramitação na Justiça a perda é de R$ 3 milhões, o que pode comprometer a arrecadação tributária do município.

Fora da folha

O prazo final da primeira fase de recadastramento de servidores ativos do governo estadual terminou ontem.

Entre o pessoal da Saúde, Educação, Segurança Pública, além do Irdeb, Hemoba, universidades estaduais e polícias Civil e Militar, 4.091 servidores, de um total de 124 mil, deixaram de se recadastrar e estão com os salários suspensos.

Nova etapa — Uma segunda fase de recadastramento será iniciada, com cronograma a ser divulgado pela Saeb. Abrangerá 26,4 mil servidores que não foram incluídos na primeira. As duas fases abrangerão o total de servidores do estado (150.427).

"Eu cantei o Carnaval todo, só ganhei R$ 1,5 mil e ainda estou com um saldo negativo de R$ 120 mil. Eu produzo o dinheiro e não vejo a cor. Fiz sucesso com 'É tudo nosso e nada deles' e agora vejo que é tudo deles. Eu estou cansado de ser burro de carga"

Igor Kannário, ontem em entrevista à Tudo FM, falando da disposição de levar à Justiça a Showmix Produções.

Disputa social

As inscrições para o Vestibular Social 2015 da Ucsal estão batendo recordes. Até ontem mais de dez mil candidatos se inscreveram para disputar 800 vagas em 21 cursos com bolsas de estudos de 50%, para os alunos que comprovarem renda familiar de até três salários mínimos, e de 100% para renda familiar de até um mínimo e meio.

As inscrições vão até terça pelo site www.ucsal.br. A seleção será dia 10.

Aumento na água

Prepare o bolso: a Embasa já engatilhou um reajuste nas contas da água. Será de 9,9%.

Pelos cálculos do governo, estão sendo contabilizados apenas o IPCA e o aumento nas tarifas da energia elétrica.

Publicidade zero

A publicidade da Câmara de Salvador está suspensa por um mandado de segurança após o pedido de cancelamento da licitação feito pela Bahia Comunicação.

A agência foi desclassificada do processo depois que a comissão licitatória identificou que havia registro feito a caneta no envelope da proposta. Isso é proibido. A licitação, no valor de R$ 5 milhões anuais, foi vencida pelas agências Ideia 3 e W4.

A procuradoria da Câmara vai recorrer.

Questão política

A um deputado da base aliada, o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT), confidenciou que Rui Costa vai bem no campo administrativo, mas no lado político está falhando e existe uma crise instalada.

Na Assembleia, alguns deputados governistas, especialmente do PSD e PDT, não escondem a insatisfação.

As razões das queixas são velhas. Querem cargos para agraciar apadrinhados.

Rui já disse que não aceita chantagem.

Cartas marcadas

A razão de o PR ter recusado duas diretorias da Conder e duas da Embasa tem motivos bastante plausíveis: os cargos ofertados vieram junto com nomes para ocupá-los.

O deputado federal João Carlos Bacelar, presidente estadual do partido, está calado. Espera ver aonde isso vai dar.

Em 2013, quando ocupou a Secretaria de Turismo, o PR era mais robusto. Tinha em seu time o então ministro César Borges.

POUCAS & BOAS

Em matéria de saneamento básico, considerando distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos, Vitória da Conquista está em 32º entre as 100 maiores cidades do Brasil, Salvador em 34º e Feira de Santana em 67º. O Ranking do Saneamento de 2014 acaba de ser divulgado pelo Instituto Trata Brasil.

O Trata Brasil é uma Oscip (organização da sociedade civil de interesse público) formada por empresas interessadas em saneamento. Só avalia as maiores cidades porque nelas estão os melhores sistemas. A 1ª colocada é Franca (SP). Mas, no geral, o nível de investimentos no setor é abaixo do desejável.

Por 4 votos a 2, o Conselho da Defensoria Pública elegeu Vilma Reis para a Ouvidoria da instituição. Os aliados de Marcos Resende, o candidato derrotado, espernearam. Disseram que a Defensoria não escuta a sociedade civil.

A rádio-corredor da Sesab divulga, com ares de notícia bombástica, que a decisão de Luiz Eugênio Portela de sair do cargo de assessor especial do secretário Fábio Vilas Boas foi precedida de intenso bate-boca. Foi bafafá pesado.

A ViaBahia, concessionária das BRs-324 e 116, soltou release anunciando que no feriadão do Dia do Trabalho não realizará obras que impliquem interdição de pistas na 324. Curioso é que fez questão de botar o NÃO em letras maiúsculas. Traduzindo: a ViaBahia não vai trabalhar (leia-se atrapalhar).

Filiado ao PDT há mais de 20 anos em Alagoinhas, Fernando Aranha deixou o partido. Disse que não concorda com os novos rumos que a legenda tomou.

adblock ativo