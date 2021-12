Lençóis ganha título nacional do turismo

Gramado, Fernando de Noronha, Jericoacara, Ouro Preto, Maceió, Bonito, São Miguel do Gostoso ou dos Milagres. Nenhum destino turístico bateu Lençóis, na Chapada Diamantina, na preferência de 25 mil viajantes eleitores em concurso nacional com resultado confirmado ontem.

O concurso nacional, chamado Prêmio Melhores Destinos, é o principal sinalizador do bom gosto dos turistas, nos quesitos beleza, gastronomia, atrações, receptividade, segurança e custo-benefício.

Lençóis tornou-se campeã brasileira, ao superar Gramado, no Rio Grande do Sul, com a nota 9,10 na média contra 8,74 da segunda colocada. Em terceiro lugar, ficou Jalapão, destino em ascensão, localizado no vizinho estado do Tocantins.

Os votos foram computados no site Melhores Destinos, tido como referência para os viajantes, agências e companhias aéreas. Foram consideradas as viagens realizadas nos últimos 12 meses, abrangendo as temporadas de 2018 e 2019.

A vitória da cidade baiana foi garantida pelas boas pontuações em atrações, com 9,36, e receptividade, com 9,32, como um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Associação de Guias e Condutores de Lençóis (ACVL).

Infraestrutura - Os turistas reconheceram também o trabalho de infraestrutura, desenvolvido na cidade, com destaque para a higiene, a sinalização e os cuidados com o urbanismo e o patrimônio arquitetônico da Cidade-Monumento.

A divulgação resultante da conquista do título brasileiro de melhor destino turístico deve aumentar a super-demanda já esperada devido à troca do litoral, devido ao problema do derramamento de óleo nas praias, pelas serras e cachoeiras da Chapada na alta estação.

“Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito como ocorreu na Itália”

Eduardo Bolsonaro, deputado federal, comentando as manifestações ocorridas atualmente no Chile

Inovação no Oeste

As propriedades rurais de Luís Eduardo Magalhães e de Barreiras, no Oeste baiano, receberão, nos próximos dias, a visita de uma comitiva da diretoria executiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e lideranças das federações estaduais. Os encontros com os proprietários visam conhecer fazendas famosas nacionalmente como referência em inovação tecnológica, resultando na produtividade crescente admirada por todo o país. O grupo conhecerá fazendas de produção de algodão, grãos e pecuária de corte com perfil de transformação da economia e da produção agropecuária na região.Os presidentes da CNA, João Martins, e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, estarão na comitiva.

Polêmicas Contemporâneas

A Precarização do Trabalho na sociedade atual é o tema da próxima edição das Polêmicas Contemporâneas. Aberto ao público sem necessidade de inscrições nem pagamento de taxas, o evento terá lugar segunda-feira no auditório Leopoldo Amaral, na Escola Politécnica da UFBA (Federação). A abertura do debate será com um vídeo exclusivo do professor da Faculdade de Direito da UFBA e juiz do trabalho (TRT5) Murilo Sampaio, ao que se seguirá a fala de especialistas e pesquisadores convidados.

POUCAS & BOAS

Um alerta sobre a Peste Suína Clássica foi publicado ontem em documento elaborado durante encontro dos dirigentes de defesa agropecuária de 18 estados, reunidos na sede da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), em Salvador. No documento eles estabeleceram compromisso de auxílio aos estados afetados ou com risco de chegada da doença, que este ano foi detectada nos estados de Alagoas, Ceará e Piauí.

O projeto ‘Eu preciso Sonhar’, do professor Elionaldo Bringuel, da rede municipal de educação de Juazeiro, foi uma das atrações do III Seminário de Educação Empreendedora, finalizado ontem em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Ele apresentou a iniciativa, que no ano passado foi vencedora nacional do Prêmio Professores do Brasil, e inicialmente foi desenvolvida na Escola Municipal Terezinha Ferreira. São destaque no projeto os bate-papos promovidos com alunos e profissionais de diversas áreas relatando suas experiências e os cursos sobre diversas temáticas de interesse dos estudantes.

