Leilão do aeroporto de Salvador cria expectativas

Passageiros do aeroporto internacional de Salvador, uni-vos! Entoem rezas para que o leilão que concederá à iniciativa privada o terminal aéreo da capital baiana, que acontece na Bolsa e Valores de São Paulo, na próxima quinta, chegue a bom termo.

Os passageiros: acendam velas para São Cupertino, um santo do século XV que, conta a lenda, voava. Companhias aéreas: Nossa Senhora de Loreto, padroeira dos aviadores. Governos e o trade turístico: para os investidores mesmo.

Turismo – Vencerá a empresa que ofertar o maior valor de outorga. O valor inicial do lance para o terminal de Salvador é de R$ 310 milhões. Sairá das mãos da Infraero, que passa a ser uma espécie de fiscalizadora das operações da concessionária.

– A nossa expectativa é que um possível resultado positivo no leilão da concessão do aeroporto para a iniciativa privada crie um ambiente favorável para o fortalecimento e crescimento do fluxo turístico para Salvador, torce o secretário de turismo da capital, Claudio Tinoco.

Querosene – Governo e prefeitura entram na briga por quem destrava mais nós no turismo. Tinoco fez périplo em São Paulo, semana que passou, com dirigentes de companhias aéreas na tentativa de atrair novos voos domésticos e internacionais para cá. O secretário do Estado, José Alves, já disse que também anda fazendo o mesmo.

Tinoco esteve com gente grande da Avianca, da American Airlines, Gol, Latam, além da gigante CVC, operadora de turismo. Logo no início das conversas, conta ele, entrou o querosene: a expectativa deles é grande com a redução da alíquota do ICMS do combustível pelo governo do Estado, de 18% para 12% sobre o volume consumido.

As coisas são mais belas quando vistas de cima As coisas são mais belas quando vistas de cima

Apelo

A coisa é tamanha que Tinoco apela para o governador Rui Costa tomar logo a decisão de renunciar a receitas, sendo compensado com a receita gerada com mais turistas na Bahia. O secretário de Turismo do Estado, José Alves, já disse que Rui “está sensível” em diminuir de 18% para 12% o ICMS, mas quer contrapartidas. Toda vez que o avião desce aqui, tem que abastecer. E pagar imposto.

O metrô e a psicologia

Agora, todas as inaugurações de trecho do metrô serão informadas com antecedência pela CCR ao Ministério das Cidades para que sejam agendadas pela pasta, e não só pelo Governo do Estado. A ideia é trazer o presidente Temer para alguns eventos. Depois de Rui e Neto, Temer também reivindica paternidade.

O ministro Bruno Araújo diz que o metrô de Salvador é uma das maiores obras da União em todo o país: 90% dos recursos são bancados pelo governo federal.

Ciúme ou posse – “No ciúme, o foco é o outro. Na posse, o foco sou eu”, diz uma psicóloga. Tire o leitor as próprias conclusões no caso do metrô, de ambos os lados da força. Quem é o quê, fica a critério.

Veto de Rui cai, não cai?

O governador Rui Costa (PT) fez aquilo que os deputados não queriam: vetou lei aprovada no final de 2016, de autoria de Euclides Fernandes (PSL), que proíbe taxa de consumação mínima, exigida em bares, boates. A CCJ derrubou o veto e o plenário está tinindo para votar essa semana.

POUCAS & BOAS

Quem nunca provou a exótica cerveja de umbu da Bahia agora tem a oportunidade de conhecer a bebida entre outros produtos de terroir baiano, no Armazém da Agricultura Familiar montado por órgãos do Governo do Estado (Salvador Shopping). A ideia é fazer circular o que há de bom de iguarias feitas pelos pequenos produtores. Além da cerveja, chocolates gourmet, geleias, iogurtes, queijo de leite de cabra. Até 2 de abril.

Falando em agricultura, amanhã começa um ciclo de palestras para produtores rurais baianos que estão renegociando suas dívidas com base na Lei 13.340/16, que estabelece 31 de dezembro de 2017 para liquidar ou renegociar dívidas com o governo federal. A palestra será às 9h, na Câmara de Vereadores do município de Itaberaba. No dia 16 em Senhor do Bonfim e, dia seguinte, em Serrinha.

A Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese) promove o debate “Democracia e direitos sob ataque – um olhar dos movimentos sociais”, hoje, a partir das 18h, no Museu de Arte da Bahia. Na abertura: Guilherme Boulos (MTST), Sônia Guajajara (Articulação de Povos Indígenas do Brasil), Valdecir Nascimento (Mulheres Negras Brasileiras).

adblock ativo