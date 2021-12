Lei protege jegues em território baiano

Ainda se trata de um ordinário protocolo, mas que certamente causará longos debates quando entrar em votação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). É o projeto de lei de autoria do deputado estadual Marcell Moraes, enfim protocolado ontem, que visa evitar a extinção do jegue, animal-símbolo da região Nordeste, a partir da proibição do abate do animal em todo o território baiano. Segundo o parlamentar, os jegues são abatidos para que a carne seja exportada à China sem nenhum estudo de impacto ambiental.

Recomendação

Às empresas responsáveis pela criação dos animais, o promotor de justiça Pablo Antônio Cordeiro de Almeida fez diversas recomendações, como exames sanitários relativos aos jegues custodiados nas dependências dos frigoríficos.

À disposição!

Eunício Oliveira, que não conseguiu se reeleger para mais quatro anos no Congresso como senador, não sairá da vida pública – como anunciou logo após o resultado das eleições de outubro – sem requerer, até o fim do ano, mais holofotes para si. Ontem, disse à imprensa que “está aberto a discussão” sobre propostas ao orçamento para 2019 com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e com o futuro ministro da área econômica, Paulo Guedes. O discurso para sustentar sua postura é de colocar panos quentes no processo de transição de governos. “Não seria correto de minha parte, entendo eu, e nem justo com o presidente eleito, não permitir que ele possa fazer solicitações de alteração nesse orçamento que vai ser aplicado em 2019. Nós vamos votar o orçamento, e quem vai executar é ele”, disse.

“O astronauta sozinho não faz nada, mas se juntarmos agricultura, municípios e outros ministérios, é possível fazer”

Ao trabalho

O Twitter do presidente Michel Temer fez nada menos do que nove postagens ontem. Foi praticamente uma demonstração de como se desenrola o dia do mandatário do País. Começou com uma transmissão ao vivo da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Cidadã, em que Temer logo comentou que foi uma “honra” voltar ao Congresso Nacional, e disse, numa outra postagem, ser uma recordação que o “rejuvenesce”. Também alertou que “não há caminho fora” da Constituição, para em seguida, já do lado de fora, exaltar o próprio governo, que entregou 500 veículos para o Sistema Único de Assistência Social. Sobrou tempo para um aviso, com jeito de alfinetada: “Ainda vamos trabalhar 1.200 horas em benefício do Brasil”.

Indústria criativa

Salvador será a capital da indústria criativa entre 23 e 24 deste mês. Sedia o Salvador Creativity and Media Festival, da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP).

adblock ativo