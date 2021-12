Lei Anticalote começa a valer em setembro

A paralisação dos terceirizados das empresas contratadas pelo governo estadual dura semanas e não se sabe quando será encerrada. Os trabalhadores afirmam que não têm garantia do cumprimento do acordo firmado com os empresários e os salários continuam atrasando. Há casos de funcionários que ficaram quatro meses sem receber.

O secretário estadual Edelvino Góes (Administração) se diz comprometido em resolver esses problemas até setembro.



O governo trabalha para que naquele mês todos os contratos com as terceirizadas estejam sob as regras da Lei Anticalote e da instrução 15. A lei garante o recolhimento do FGTS, 13º e férias, que ficarão depositados em uma conta oficial e só poderão ser movimentados com a anuência do governo. Já a instrução autoriza o estado a fazer o pagamento direto aos trabalhos em caso de atraso salarial.



Os sindicalistas, no entanto, permanecem céticos. Não poderia ser diferente, já que ao longo dos anos os atrasos não são raros e o problema, até o momento, não foi resolvido. Na sexta-feira passada era data de pagamento e muitos ficaram sem receber.



Custo — O governo tem algo em torno de 500 contratos terceirizados ao custo de R$ 90 milhões mensais. O setor emprega 40 mil pessoas. Metade dessas despesas são destinadas a segmentos que atuam nas escolas estaduais (merendeiras, vigilantes e na limpeza).

Punição — Até junho deste ano, 17 empresas foram punidas por não cumprir as obrigações. Elas foram ou suspensas do contrato ou declaradas inidôneas, ou seja, ficaram impedidas de participar de licitações. Em 2014, foram 32 penalizadas e um ano antes, 26.



Luz amarela



O secretário Manoel Vitório (Fazenda) diz que a luz amarela continua acesa nas finanças do governo, mas assegura que os servidores continuarão a receber em dia. A informação parece despretensiosa, mas só parece. Os governos do Rio Grande do Sul, Alagoas e Sergipe estão fracionando o pagamento da folha e mais governos podem recorrer à fórmula. O cobertor é curto e tem gente rezando para não fazer frio.

"Constatação: a Dilma é um doente terminal mantido na ventilação mecânica. Que ventilação? Michel Temer. O PT 'quete o facho'"

Geddel Vieira Lima, presidente do PMDB baiano, que defende o rompimento do partido com o PT.

Contas 2014

O TCM sorteou ontem as relatorias das contas das prefeituras e câmaras municipais das 12 maiores cidades da Bahia. O conselheiro José Alfredo Rocha Dias ficou com as de Salvador e Itabuna; Mário Negromonte, com as de Camaçari e Juazeiro; Plínio Carneiro Filho, com as de Feira de Santana e Jequié; Paolo Marconi será responsável por Candeias e Simões Filho; Fernando Vita examinará as de Ilhéus e São Francisco do Conde; e Raimundo Moreira, as de Lauro de Freitas e Vitória da Conquista.

A preocupação dos gestores é grande. Principalmente porque, se a conta for rejeitada, haverá a possibilidade de ser decretada a inelegibilidade do gestor.



Coleta seletiva



O programa de coleta seletiva da prefeitura estava pronto à espera de Neto abrir espaço na agenda para lançá-lo. Isso será feito amanhã. São 200 pontos de coletas espalhados por toda a cidade, onde a população vai poder depositar o material reciclável.

A prefeitura vai lançar também um aplicativo de celular para informar onde estão esses pontos. Foram investidos R$ 2 milhões.



Cultura - O problema agora será convencer o cidadão a sair do conforto de seu lar e depositar o lixo reciclável nos locais destinados a essa finalidade. Cidadania é algo que se constrói, e tirar as pessoas da zona de conforto é um desafio e tanto.



PTB dividido aqui e acolá



A bancada do PTB continua dividida no Congresso Nacional, contudo, agora tende a ficar mais do lado da oposição do que do governo. Na Bahia, a divisão também permanece. Antônio Brito está ligado ao governo Rui e acredita que se posicionar com independência significa não seguir, necessariamente, a orientação do líder do governo. Já Benito Gama acredita que o deslocamento para a bancada independente deixa claro que as decisões dos 25 deputados federais tenderão à oposição.

Por aqui, o PTB continua com um pé na gestão de Rui e o outro na de Neto.



Natimorta CPI



A CPI proposta pelo deputado estadual Luciano Simões (PMDB) perdeu fôlego com a retirada da assinatura de Robinho (PP). O governo entrou em campo e está trabalhando para que Jânio Natal (PRP), David Rios (Pros) e Marcel Moraes (PV) também retirem as assinaturas. Se acontecer, a CPI afunda. Na rádio corredor, a história é contada como certa. Dizem que alguns deputados colocaram o nome apenas para sentar-se à mesa das Relações Institucionais.

Deu certo.



Planserv em pauta



O governo estuda formas de mudar o que considera algumas distorções na contribuição ao Planserv. Diz que quem ganha em torno de R$ 5 mil paga cerca de R$ 300 pelo plano, apenas R$ 60 a menos que os servidores cuja remuneração é de R$ 20 mil. Se mexer, não será para reduzir o valor para quem ganha menos e, sim, aumentar para quem ganha mais.



Outra mudança - O limite de idade para dependentes (filhos e agregados) dos titulares permanecerem com o direito ao plano também pode ser revisado. Atualmente, o benefício é concedido até os 35 anos. O governo diz que a maioria dos planos admite apenas até os 24 anos e esta deve ser a linha de corte. Por enquanto, a mudança ainda não sai, mas não tardará.



POUCAS & BOAS

O governo do estado promete enviar esta semana para a Assembleia Legislativa o projeto que permite a criação dos consórcio da saúde com os municípios.

Por falar em Assembleia, de vez em quando aparecem umas figuras interessantes por lá. Nas últimas semanas, o jovem Eduardo Santos Moraes, de 19 anos, tem roubado a cena com sua maleta prateada que anuncia o que faz: engraxate executivo vip. Morador do Alto de Coutos, deixou os estudos por necessidade (fez até o 4º ano) e se vira para colocar comida na mesa de casa. Eduardo é um daqueles que ainda não viram os benefícios sociais mudarem a vida. Existem outros.

