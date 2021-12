Lei Antibaixaria, a polêmica que persiste

Assim que o Carnaval de 2016 acabar, o vereador Henrique Carballal (PV) vai mandar um ofício ao Ministério Público perguntando quais são as palavras proibidas na Lei Antibaixaria, aquela que proíbe a contratação, pelo poder público, de artistas com músicas que incitem a violência ou sejam depreciativas para com a mulher.

Ele diz ter a sensação que tal lei atinge em cheio os artistas de origem pobre e que cantam e encantam para e na periferia.

Cita, por exemplo, que a rádio Educadora, emissora do governo, toca 1812 Overture (Full with Cannons), feita em 1880 pelo russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky para festejar a vitória russa contra a investida de Napoleão Bonaparte, segundo Carballal, uma incitação à violência. E também Geni e o Zepelim, de Chico Buarque, que tem versos dizendo joga bosta na Geni, ela gosta de apanhar, ela é boa de cuspir, maldita Geni.

- Por que Tchaikovsky e Chico Buarque podem ser tocados e Igor Kannário não? Isso fica cheirando a censura.

Carballal promete reacender a fogueira.

Metralhadora - Já a deputada Luiza Maia (PT), autora da Lei Antibaixaria, estava ontem condenando a música Paredão Metralhadora, da banda Vingadora, cujo refrão é trá-trá-trá-trá-trá e caiu no gosto do povo.

- A música do carnaval é Vai que cola (de Felipe Escanduras, da banda Filhos de Jorge). Isso sim. Nada de Metralhadora!

Riachão sem trio

Aos 94 anos, Riachão, o sambista-mor da Bahia e nome do circuito do Garcia, queria desfilar segunda na Mudança do Garcia com trio e banda. O projeto minguou porque a Saltur deu o trio, mas não aceitou pagar o cachê dos músicos da banda.

Ele usou o perfil no Face para chiar. Mas vai hoje festejar os 100 anos do samba no Pelô.





'Quem for brincar, brinque em paz, com tranquilidade, com respeito ao próximo'

Rui Costa, no programa "Digaí governador", pedindo paz aos foliões no Carnaval 2016.

'Tranquilidade foi a palavra de ordem do primeiro dia do Carnaval 2016 em todos os circuitos da folia em Salvador'

ACM Neto, ao dar balanço do primeiro dia de Carnaval, atribuindo o baixo número de ocorrências ao fato de ter disponibilizado a infraestrutura da folia desde quinta.

SOS Sucom

Moradores da Graça, largo da Vitória e ladeira da Barra dizem ter certeza que este ano não vai ser igual àquele que passou, como diz a letra da famosa marchinha carnavalesca.

Ano passado foi um inferno. A Sucom proibiu a passagem de som no estacionamento dos trios, no terreno do antigo Galpão da Graça, mas ninguém respeitou.

Era zuada dia, noite e madrugada.

A área tem a maior concentração de idosos de Salvador. Eles querem fiscalização.

Nem tanto

Pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih, nacional e baiana) mostra que a ocupação hoteleira em janeiro foi bem melhor em 2016 em Salvador: 71,27% e diária média de R$ 266,25, contra 67,41% de 2015 (ano muito ruim), com diária média de R$ 234,06.

O Carnaval dá um gás, mas Glicério Lemos, presidente da Abih-BA, diz que só dá para alegrar quando o Centro de Convenções reabrir.

Dias de cão

Irará, uma pequena cidade de 15 mil habitantes, viveu esta semana os seus dias de Rio de Janeiro, no pior sentido, o do terror.

O caso: a polícia prendeu semana passada o traficante chamado Neto. Contam lá que da cadeia ele deu a ordem para comparsas incendiarem carros pela cidade.

Cinco carros foram incendiados segunda-feira e ontem, mais um. A Rondesp baixou na terra. Até agora, dois bandidos morreram e dois estão sendo caçados.

A cidade está apavorada.

POUCAS & BOAS

A chuvarada de janeiro causou transtornos em muitas cidades da Bahia, mas nas que ficam nas bordas do rio São Francisco levou alívio. O nível da barragem de Sobradinho, que chegou a beirar o volume morto, está em 5,1%. Ainda é muito baixo, mas bem acima de 1,4 do início de dezembro. De 2 a 20 de janeiro choveu 333 mm, muito mais que os 109 de 2015.

As promotoras Márcia Teixeira e Lívia Sant'Anna lançaram ontem as campanhas Diga não à violência contra a mulher e Liberdade para ser linda do jeito que quiser. Vão focar, no Carnaval, crimes contra as mulheres e o racismo.

Moradores da rua Octávio Mangabeira, em Cosme de Farias, estão à beira de um ataque de nervos. O esgoto está correndo a céu aberto. Dizem que a lama fétida, além de incomodar por si, ainda atrai uma tempestade de muriçocas.

Se a Embasa não tem tempo para ir a Cosme de Farias, apesar dos sucessivos chamados, está ligada na folia com a campanha "De olho no gato - seja legal com a água", mirando ladrões de água no circuito do Carnaval. Quatro edifícios na avenida Sete e uma pousada na Barra foram flagrados.

