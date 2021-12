Legalização do jogo está com os baianos

Os defensores da legalização do jogo no Brasil, o do bicho incluso, podem festejar: agora vai. Nunca o clima esteve tão favorável. O governo está atrás de dinheiro igual a faminto por comida. E a oposição acha que manter a ilegalidade é uma hipocrisia, além de ser uma alternativa bem melhor do que a CPMF, que seria compulsória, ao contrário do jogo, que é ato de vontade.

Foi nesse cenário que o deputado baiano Elmar Nascimento (DEM) embarcou de corpo e alma. Articulou a formação da Comissão do Marco Regulatório do Jogo. Missão: botar num só pacote os cerca de 80 projetos que tratam do assunto na Câmara dos Deputados (a maioria focada no bicho) e tocar o barco adiante.

Além de Elmar, a comissão tem mais 11 baianos de um total de 26, quase a metade.

- Comissão no Congresso só funciona quando tem apelo midiático ou quando é formada por amigos. Por isso tive o cuidado de convidar conhecidos.

Ele acredita que em seis meses, o mais tardar, a fatura estará liquidada.

Com Berzoini - Elmar já se reuniu com o ministro Ricardo Berzoini (governo) para tratar do assunto três vezes.

Berzoini entregou a ele um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostrando que a legalização de cassinos e bingos podem render R$ 20 bilhões.

Os excluídos - De 193 países existentes no mundo o jogo é legalizado em 177. Entre os grandes, só Brasil e China estão fora.

Elmar diz que a comissão terá a preocupação de definir os locais preferenciais para a instalação de cassinos:

- Em lugares pobres, em que as pessoas que vão para lá tenham interesse apenas em jogar. Ir à praia de dia e jogar à noite não interessa porque não é bom.

Ele cita que Macau, na China, tem 500 mil habitantes e atrai 31 milhões de turistas só para o jogo, 11 vezes mais que o Brasil inteiro.

Ilegalidade boba - Elmar diz que nos cassinos 97% do dinheiro apostado vai para o ganhador. Nos bingos, 95%.

- Aí acontece aquela situação em que o Brasil só perde. O cidadão vai a Las Vegas, por exemplo, aposta, ganha R$ 1 milhão, mas não pode trazer porque, para o Brasil, ganhou de forma ilegal. Isso é um absurdo.

"Fica evidente a distorção dos fatos com o objetivo malicioso de atribuir a mim uma intenção de fuga completamente infundada. Trata-se de uma iniciativa não apenas ilegal, como cruel"

Marcelo Odebrecht, atacando o MPF ao explicar, por escrito, as anotações em seu celular, ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato.

"Nós tivemos um problema sério, porque ganhamos as eleições com um discurso e, depois das eleições, tivemos que fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer"

Lula, em reunião do diretório nacional do PT anteontem, em São Paulo.

Fatura zero

ACM Neto colocou a responsabilidade pela aprovação do parcelamento do ITIV na conta da Câmara de Vereadores.

Não tendo os 29 votos (dois terços dos 43 vereadores) para garantir a vitória em plenário, ele prefere não pagar a fatura exigida pelos ditos independentes ou oposicionistas que tentam emplacar emendas.

A tendência é que a matéria continue travando a pauta. Não há outro projeto do Executivo na agenda.

Sem jogo

Sempre citado como uma das alternativas petistas na disputa pela prefeitura de Vitória da Conquista, o deputado federal Jorge Solla diz que está fora do jogo:

- Agradeço a lembrança dos amigos, mas meu domicílio eleitoral é em Salvador.

Em Salvador ele também é citado. E aí, nada diz. Deixa o barco correr.

Alan Sanches vai para o DEM

O deputado Alan Sanches, que se elegeu pelo PSD de Otto Alencar e agora é oposicionista convicto, está de malas prontas para embarcar no DEM de ACM Neto:

- Estou aguardando uma consulta que fiz ao TRE para saber se posso migrar sem riscos.

No que depender do PSD, sim. Otto diz que só fica com ele quem quer.



POUCAS & BOAS

O PSOL, que realiza sua convenção neste fim de semana no Hotel Sol Barra, também levou sua lasquinha do PT. Ontem, anunciou a filiação do professor Samuel Vida, um dos líderes do movimento negro baiano, e da yalorixá Bernadete Ferreira Santos, de Ilhéus.

Os presidentes da Associação Baiana de Condutores (ABCV), Clezer Costa, e da União Geral dos Trabalhadores (UGT Bahia), Magno Lavigne, pediram formalmente ao Ibametro a interdição dos radares de Salvador. Eles acham que inocentes podem ter sido prejudicados.

A deputada Alice Portugal (PCdoB) caiu matando contra o colega Alexandre Leite (DEM-SP), pela convocação na CPI dos Crimes Cibernéticos, do publicitário Jeferson Monteiro, criador do Dilma Bolada.

Alice diz que a CPI deveria focar nos crimes da internet como pedofilia, racismo e incitação ao ódio. Cita que ela própria foi vítima da incitação ao ódio terça última quando Beatriz Kicis Torrents de Sordis, criadora do Perfil Beatriz Kicis, disse sentir orgulho em saber que suas falas maltratam alguém do PCdoB.

Cidades situadas nas margens do rio São Francisco, como Barra, Bom Jesus da Lapa, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Xique-Xique vão receber ajuda do governo para a compra de bombas. Senão, correm o risco de ficar sem água, algo nunca visto.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Autocrítico



Essa quem conta é o escritor e poeta Antonio Lins, o ás do epigrama.

Octávio Mangabeira, democrata que se comprazia em cultivar o bom hábito popular de falar mal dos governos, não fazia exceção nem mesmo ao governo dele.

Informado de que Albérico Fraga, o secretário de Interior e Justiça, andava a se queixar de que ele interferia demais em sua pasta, com o bom humor e o vozeirão que lhe eram peculiares, tranquilizou o informante, explicando:



- É que ele é tão semítico, tão unha de fome, que não divide com os outros nem mesmo seus fracassos.

adblock ativo