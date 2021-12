Legado de Odebrecht é tema de encontro

A arte da engenharia, voltada para a tecnologia empresarial e social, será debatida por videoconferência sexta-feira, como forma de homenagem a um dos maiores profissionais de construção civil do Brasil: Norberto Odebrecht.

A organização do encontro é uma parceria da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Odebrecht S.A. em um dia dedicado à engenharia e ao legado de Odebrecht. Programado para acontecer entre 9 e 12h30 no canal da Escola Politécnica da Ufba, o Poli TV, no YouTube.

A abertura do encontro será da diretora da Escola Politécnica da Ufba, Tatiana Dumêt; também terá seu lugar na tela do monitor o presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-BA), Luís Edmundo Campos.

O presidente da Academia de Engenharia, Antônio Carlos Laranjeiras, e o diretor da Odebrecht Engenharia de Construção (OEC), Henrique Paixão, estão entre os relacionados.

Palestras – As palestras começam às 9h30, com o diretor da OEC, Raul Ribeiro, abordando a relação entre a engenharia e o desenvolvimento nacional, tomando como pressuposto o foco na qualidade do trabalho.

Em seguida, está prevista para as 10 horas a divulgação de obras de grande porte em engenharia da construção, com a apresentação de Luiz Roberto Chagas: engenheiro, escritor e ex-integrante do grupo Odebrecht.

Entre outros temas da programação destacam-se o padrão de construções sustentáveis, a tecnologia social da Fundação Odebrecht e, no encerramento, Norberto Odebrecht: sua vida, seu legado.

“Deve haver um pacto

federativo, mas

evidentemente o STF

não deve participar

desse pacto. Não

consigo ver o STF

participando de pacto

federativo. Deve haver

um pacto entre os

demais poderes”

Luiz Fux, presidente do STF, sobre papel da corte nas relações com os outros poderes da República

Mineração em debate

Os principais líderes da mineração baiana uniram-se a uma das publicações de maior representatividade no setor, a revista In The Mine – “Na Mina”, em tradução livre –, para promover o encontro virtual “CBPM and In The Mine Convidam”. A live será amanhã das 10h ao meio-dia, com especialistas debatendo temas essenciais às atividades de extração, agora e em projeções para a possibilidade de superação da pandemia. O evento dá sequência ao projeto de encontros presenciais da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), autarquia do governo do estado, e contará com a presença do diretor da bolsa de valores de Toronto, Canadá, para toda a América Latina, Guillaume Legaré, o presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, e representante de mineradoras de todo o país.

POUCAS & BOAS

Os bispos católicos da Bacia Hidrográfica do São Francisco lançaram domingo uma carta-denúncia dedicada a São Francisco de Assis e ao rio. O manifesto repudia a implantação de mais uma usina hidrelétrica no Velho Chico, no estado de Minas Gerais, que vai afetar “centenas de comunidades tradicionais ribeirinhas”, bem como uma usina nuclear em Itacuruba (PE), nas margens do reservatório da Barragem de Itaparica. Os bispos de quatro estados citam a ecologia integral defendida pelo papa Francisco e o recente Sínodo da Amazônia, como indicativo da importância de todos defenderem o planeta.

Um evento virtual encerrou ontem a programação relativa ao dia de São Francisco, iniciada em 1º de outubro pelos ribeirinhos e ativistas em defesa da preservação e da revitalização do rio. A live contou com representantes das regiões que compõem a bacia hidrográfica do Velho Chico, teve abertura de Ruben Siqueira (CPT) e mediação de Washington Lima. A organização foi dos grupos Velho Chico Vive e Articulação Popular São Francisco Vivo.

As ações de monitoramento ambiental que ajudaram na proteção de 325 ninhos de tartarugas-marinhas em um trecho de 35 km de praia, no entorno do Terminal Marítimo de Belmonte, foram divulgadas ontem pela Veracel Celulose, que mantém o trabalho há 15 anos. Para incrementar as ações, de acordo com a coordenação do programa, está em andamento o licenciamento ambiental para a instalação de um Centro de Reabilitação de Quelônios-marinhos no Terminal Marítimo de Belmonte (TMB), com previsão de entrar em operação em 2021.

