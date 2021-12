Leão diz que a ponte de Itaparica só depende de Temer

Em audiência nesta quarta, 22, na Assembleia, nas comissões da Fiol e Infraestrutura, o secretário João Leão (Planejamento, também vice-governador) disse que todos os projetos envolvendo a construção da ponte Salvador-Itaparica e do Sistema Viário do Oeste, que implica a duplicação das estradas de Bom Despacho a Valença e Santo Antônio de Jesus e a construção de uma nova de Santo Antônio a Paraguaçu, em Feira, conectando as BRs 101 e 116, estão prontos, com as devidas licenças ambientais:

– Só falta o presidente Temer dar o OK para iniciarmos as obras. Não é um projeto de partido A, B ou C. É um projeto da Bahia.

O conjunto da obra vai custar R$ 7,6 bilhões, mas, segundo ele, vai gerar recursos da ordem de R$ 57 bilhões, sendo R$ 12,5 bilhões para os 10 municípios diretamente atingidos, R$ 20 bilhões para a Bahia e outros R$ 25 bilhões para a União.

– Tenho grande consideração pelo Temer, fui deputado com ele durante 20 anos. E para os meus amigos petistas não ficarem com ciúmes, também tenho grande consideração pela Dilma.

Digital pessoal - A expectativa em torno do OK de Temer é otimista. Se diz que ele tem chance de ouro de botar a digital própria numa obra no Nordeste.

Na transposição do São Francisco, não era a digital dele. Apenas pongou.

Generalização

Na audiência de Leão, o deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, falou. Citou a Operação Carne Fraca lembrando o mal que a generalização da PF faz ao país, da mesma forma que faz com os políticos:

– Do jeito que está, fica parecendo que todos somos corruptos. E não é assim.

Quase oásis

Ao contrário da maior parte da Bahia, que enfrenta uma seca sem precedentes, no oeste baiano, o grande núcleo do agronegócio no estado, está tudo verdinho e bonitinho.

Segundo o deputado Pablo Barrozo (DEM), que é de Barreiras, lá ia tudo bem, até que surgiu a Operação Carne Fraca:

– A pecuária no oeste baiano é forte. E as preocupações vieram na mesma proporção.

Dia da água - Por acaso, nesta quarta foi o Dia Mundial da Água. O fato foi lembrado no Senado pela senadora Lídice da Mata (PSB), citando que os principais reservatórios da Bahia estão em situação crítica: Sobradinho (15%), Itaparica (19%) e Pedra do Cavalo, que abastece Salvador e região metropolitana, 23%.

– Pedra do Cavalo caiu 3,7% em apenas um mês. Isso é muito preocupante.

Ruído na Cassi

Um segurado da Cassi, a caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil, procurou o médico com um problema no ombro. Diagnóstico: necessidade de cirurgia.

O médico, de uma cooperativa que tem especialistas em ombro e pescoço, deu o preço, superior à tabela do plano. Ou pagava o resto por fora ou não fazia.

Voltou para o Cassi, que pediu tempo. E dias depois apareceu com a solução: apresentou um médico especializado em joelho, nada a ver com a necessidade dele.

Agora tem dois caminhos: ou paga por fora ou vai para a Justiça, o mais provável.

É a onda da vez: os planos negam, a Justiça manda fazer e eles reclamam.

POUCAS & BOAS

Alvo da Operação Vassoura de Bruxa, da PF, realizada em dezembro de 2008, a ex-prefeita de Ibicaraí Monalisa Tavares (PMDB) foi condenada pelo juiz federal Pedro Alberto Pereira a dois anos e 15 dias. Ela é acusada de fraudes licitatórias que resultaram num prejuízo de R$ 5 milhões. A pena foi convertida em prestação de serviços e multa de três mínimos.

Ibiquera, um município da Chapada entre Itaberaba e Andaraí que não tem rios perenes e possui um lençol freático de água salobra, realizou a festa de São José no fim de semana pedindo chuva. A resposta ainda não veio. Moradores dizem que a situação lá é dramática.

Isaac Carvalho (PCdoB), que foi prefeito de Juazeiro oito anos e elegeu o sucessor, Paulo Bonfim, está de volta à administração do município. Assumiu a Assessoria de Planejamento e Parcerias Estratégicas. Dizem lá que só para passar a chuva. Em 2018 será candidato a federal.

Colaborou: Joyce de Sousa

