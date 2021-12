Leão descarta a ideia de assumir ministério

Tido como o mais provável nome do PP para assumir o ministério que caberá ao partido (hoje é Cidades, mas seria Transportes), João Leão, deputado federal e vice-governador eleito, descarta a ideia:

- D. Tereza Leão vetou.

D. Tereza é a esposa dele, que não quer ficar só. O filho de Leão, Cacá, elegeu-se deputado federal e dois da família em Brasília complicaria a situação, segundo ele.

Xô, Petrolão —- Em conversas reservadas, a oposição acalenta a esperança de ver Leão melado no petrolão, tese que ganhou força entre eles depois que o doleiro Alberto Youssef disse que só dois dos 42 deputados do PP não pegaram no dinheiro das propinas. Abordado sobre o fato, Leão reagiu de bate-pronto:

-– Se ele dissesse que só tinha um, esse um seria eu! Eu nunca vi esse cara (Youssef) mais gordo na vida! É mais fácil um deles estar!

Derrapada no alô

O líder do DEM na Assembleia, Carlos Gaban, deu um bom drible no líder governista Zé Neto (PT) ontem. Sabendo que eram necessários 21 deputados estaduais no plenário e que só havia 14, pediu a verificação de quórum.

Zé Neto falava ao telefone no momento, Rosemberg Pinto, o líder do PT, também. A sessão na qual se pretendia votar a reforma administrativa caiu.

Se os dois estivessem atentos, pediriam verificação nominal e ganhariam 15 minutos para chamar os dispersos. Comeram mosca.

Novo Wagner

Na sua primeira entrevista após uma temporada num spa, Jaques Wagner contou ter emagrecido seis quilos. Com as baterias recarregadas, já começou a ajudar Dilma no bombardeio que vem sofrendo da oposição. Tachou de ‘ridícula’ a postura de Aécio, que convocou ato contra o PT para domingo último em São Paulo e preferiu aproveitar as delícias das praias de Santa Catarina.

Com Dilma - —Wagner seguiu ontem para Brasília e deve se encontrar hoje com Dilma (sobre o destino dele no governo).

Aproveitará a viagem para prestigiar a posse de Aroldo Cedraz na presidência do TCU.

"“Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias, tu me chamou de estuprador, no Salão Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece”"

Jair Bolsonaro, deputado do PP carioca e também militar da reserva, reagindo ontem na Câmara ao discurso da deputada Maria do Rosário (PT-RS), que atacou a ditadura militar instalada em 1964.

Natal triste

O Hospital Aristides Maltez fez sua festa de confraternização sábado no Clube dos Médicos (Boca do Rio), mas, apesar do clima natalino, o médico Aristides Maltez, que preside a Liga Bahiana contra o Câncer, se dizia preocupado. Ele prevê dificuldades em 2015.

A prefeitura de Salvador está devendo R$ 28 milhões, fora os R$ 10 milhões da era João Henrique, que o HAM cobra na Justiça.

Aristides diz que o dinheiro já foi repassado pelo governo e a PMS não pagou (um projeto de ampliação está parado).

-– E o secretário ainda comemora dizendo que deixou milhões em caixa.

Sem saída

O deputado estadual Euclides Fernandes (PDT) apresentou emenda ao projeto da reforma de Rui Costa que assegura o emprego dos mais de 2,7 mil funcionários da Ebal.

Embora o governo se diga solidário aos assalariados, a expectativa é que a emenda seja rejeitada por ser inconstitucional.

Em suma, vai haver demissão mesmo.

Por baixo do pano

A Guarda Municipal de Salvador vai parar hoje por 24 horas e ameaça fazer greve, entregando por meio do Sindicato dos Servidores Municipais um pauta de reivindicações.

Isso é o lado oficial. Em ‘off’, um grupo reivindicou a volta do esquema em que um cobria o horário de outro, o que permitia ao beneficiário fazer os seus bicos, prática ilegal, mas corriqueira antes. O comandante da Guarda, Cel. Peterson Portinho, pediu que a proposta fosse por escrito. Até hoje espera.

Asfalto nas ilhas

ACM Neto resolveu lançar o olhar para as abandonadas ilhas de Salvador: vai investir R$ 8 milhões para recapear as principais vias delas. As obras já começaram em Bom Jesus dos Passos, mas Ilha de Maré e Paramana também serão contempladas.

Contramão presidencial

Presidente do PCdoB na Bahia e aliado do governo lá e cá, o deputado federal Daniel Almeida não gostou nem um pouco de ver a presidente Dilma vetar o projeto que reduzia para 6% a contribuição do empregador e do empregado doméstico ao INSS, alegando que haveria um impacto negativo nas contas do governo em R$ 600 milhões:

– Acho uma bobagem. Dilma é imprevisível. O benefício, pela formalização, é muito maior do que a economia de R$ 600 milhões. O projeto foi fruto de um acordo amplo. Há boa chance de o Congresso derrubar o veto.

POUCAS & BOAS

A Semana do Ministério Público 2014 será aberta oficialmente hoje (19h) em solenidade no auditório da instituição, no Centro Administrativo. A Fundação Lar Harmonia receberá o Prêmio J. J. Calmon de Passos, e o cantor Carlinhos Brown e a ex-deputada e professora Amabília Almeida, a Medalha do Mérito Ministério Público.

Apaixonado por cinema, o feirense Dimas Oliveira juntou 47 anos de artigos publicados em jornais a partir do semanário Situação e lançou o livro Cinema Demais. Os filmes que ele viu (em Feira de Santana, centenas), comentou. Os que não viu, citou. Produziu um relicário para os amantes da sétima arte a partir de Feira, que vai do comecinho do cinema, em 1895, até nossos dias.

A Câmara de Salvador realiza quinta (19h) sessão especial em homenagem aos ativistas e protetores de animais, proposta pela vereadora Ana Rita Tavares (PROS). Também será discutida a criação do memorial a Lycia Conceição Alves, fundadora da Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA-BA), em 1939, também foi a primeira negra a se formar em arquitetura no Brasil.

Igrejas evangélicas vão fazer grande festa domingo em Santo Amaro (Praça da Purificação) para marcar a passagem do Dia da Bíblia. La estarão os cantores gospel Nel Santos, Leonardo Menezes, Tom Black (gravando DVD) e Cassiane. A prefeitura promove o evento.

Colaboraram: Biaggio Talento e Patrícia França

