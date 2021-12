Leão, a surpresa da lista, se diz indignado

João Leão sempre reagiu com contundência quando o nome era citado, por oposicionistas, como um dos prováveis listados do petrolão. 'Eu nunca vi esse cara (Alberto Youssef) mais gordo na vida! Se ele passar por mim, não sei de quem se trata'.



Ontem, se disse indignado e se colocou à disposição para qualquer investigação, 'ampla, geral e irrestrita'.

Amigos próximos dizem convencidos de que o nome dele na lista da Lava Jato foi mais por contaminação do que ação.

Explicando: ele dividiu por mais de 20 anos um apartamento em Brasília com Mário Negromonte, no qual Alberto Youssef conta ter se reunido algumas vezes com Adarico, irmão de Mário.



Mais: Luiz Argolo, também listado, diz ter conhecido Youssef no apartamento. Leão diz que nunca viu nada suspeito por lá.

Vamos às investigações. Leão quer, o Brasil quer, a Justiça promete.



Leão diz só esperar que seja rápida. Até porque, até a conclusão, ressalta ele, estar na lista é ser punido sem ter culpa.



Velho sonho — Não é de hoje que a oposição sonha pegar um peixão petista baiano num escândalo.



Jaques Wagner sempre foi alvo preferencial desde o mensalão, quando Paulo Souto era governador e ele ministro de Lula, mas já a maior liderança petista no estado. Em 2005 uma arapuca chegou a ser armada na tentativa de pegá-lo. Lá um dia, tomou emprestado, numa quinta, um Land Rover de um dirigente da GDK, subsidiária da Petrobras. Devolveu num domingo à noite na porta do Teatro Castro Alves, quando falou, ao entregar as chaves:

- Belo carro.

- Gostou? É seu.

- Não tem sentido.

E entregou as chaves, para a tristeza do espião de plantão.



Ostracismo aéreo



O heliporto que Jaques Wagner mandou construir em frente à Assembleia vive dias de completo ostracismo.

Com Wagner governador e Ronaldo Carletto (PP) deputado estadual, era de uso intenso. Wagner deixou o governo, Rui não usa e Carletto se elegeu federal. Está às moscas.

"Eu nunca recebi um puto desses caras e agora admito: estou puto da vida. Para não dizer que não conheço o Paulo Roberto, uma vez fui no casamento da filha dele porque toda a bancada foi. Só"

João Leão, vice-governador baiano e secretário do Planejamento, sobre a citação do nome dele na Lava Jato.

Pela vida



Rui Costa vai amanhã no início da tarde participar da reunião do Pacto pela Vida, na sede do Ministério Público, na expectativa de sair de lá com uma boa notícia.

As estatísticas criminais na Bahia indicam expressiva redução do número de homicídios em comparação com 2014.



Mapa da violência — Segundo o Mapa da Violência, a Bahia teve um crescimento de homicídios entre 2002 e 2012 de 242%, saltando de 1.735 registros para 5.936. Só perde para o Rio Grande do Norte (272%).

Reverter isso é o maior desafio de Rui.

Fusão à vista



Como diriam os colunistas das antigas, não será surpresa para esta coluna se ACM Neto disputar as eleições de 2016 pelo PTB.

É que as conversas da fusão com o DEM estão bastante adiantadas e a possibilidade é concreta, como diz o deputado Benito Gama, vice nacional do PTB.

- O PTB tem 25 deputados federais e três senadores, e o DEM, 21 deputados e cinco senadores. Com a fusão, seríamos o quarto ou quinto partido do país.



Questão baiana — Diz Benito que, no plano federal, os deputados que apoiaram Dilma querem que o partido fique com o governo e os que votaram em Aécio preferem a oposição.

- A tendência é a sigla decidir pela independência.



Entre os baianos, ele ficou com Aécio, e Antônio Brito com Dilma, embora ambos tenham apoiado Rui Costa.



Neto ligado — ACM Neto foi a Brasília na quinta última para discutir a crise política que o governo petista atravessa e traçar as estratégias para enfrentar o momento.

Além disso, tratou da fusão do DEM com o PTB. Por enquanto, os dois partidos estão alinhando os discursos em cada estado para ver se de fato é possível fundir as siglas. Segundo Benito Gama, dos 27 estados, só há problemas em sete. A Bahia está entre os 20.



POUCAS & BOAS

O governo convoca os aprovados no concurso da PM de 2012 esta semana. Isso ficou acertado em reunião sexta à noite entre líderes governistas e uma comissão formada por excedentes do concurso. Ainda não se tem o número exato dos que serão chamados.

As duas associações de food trucks que atuam em Salvador vão à Câmara amanhã pressionar os vereadores a aprovarem o projeto que regulamenta a atividade em Salvador. A food truck ganha projeção nacional, mas depende de regulamentações municipais.

Universidades, públicas e privadas, hospitais e centros de pesquisas realizam pela primeira vez na Bahia, de 16 a 22 de março, a Semana do Cérebro ou Brain Awarness Week. A organização é da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Além de painéis e brincadeiras lúdicas, virão grandes especialistas do mundo fazer palestras. E o melhor para quem vai: é tudo 0800.



POLÍTICA COM VATAPÁ



Amigos para sempre



Campanha eleitoral de 2000, Zezéu Ribeiro, fundador do PT, candidato ao governo do partido em 1998, vereador em Salvador tentando a reeleição, ligou para Emerson José, do PFL, que após um dia de intensa correria tomava uma cervejinha com amigos na Mouraria.

- Emerson, preciso falar com você.

- Tô aqui dando uma relaxada.

- Tô sem carro, mande um carro me pegar que eu vou aí.

E lá se foi um carro todo plotado de Emerson e do PFL pegar Zezéu.

Chegou, conversou, bebeu junto, depois o mesmo carro foi levá-lo em casa, a mulher, Lola, olhou, estranhou:

- Mas, Zezéu, o que é isso? Como é que você vem pra casa num carro de um candidato carlista?!

E Zezéu:

- Eu não costumo esconder os meus amigos, você sabe.

Zezéu sempre foi petista, Emerson, carlista, e a amizade só acabou com a morte do primeiro na semana passada (se é que).

