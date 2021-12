Lauro de Freitas terá dia da empreendedora

O trabalho desenvolvido pelas mulheres na área empresarial ganhou reconhecimento do município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, com a instituição do Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino.

A partir do projeto de Lei 84/2000, todo dia 19 de novembro será dedicado à mulher empreendedora, como forma de incentivar o reparo das desigualdades de gênero verificadas no mundo empresarial.

O PL somente foi possível graças à firme atuação da Câmara da Mulher Empresária (CME) da Federação do Comércio (Fecomércio) e à visibilidade obtida pela agenda de capacitação e palestras para mulheres empreendedoras das mais diversas áreas.

A criação da data comemorativa visa homenagear o esforço destas mulheres, não só na inovação para disputar clientela, mas também pelo empenho para manter os novos negócios propostos.

Atividades propostas – De acordo com o PL, aprovado pela Câmara de Lauro de Freitas, no Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino devem ser ministrados cursos, encontros, palestras e workshops gratuitos voltados ao público-alvo.

O antigo conceito de empregabilidade como valor maior na inserção da mulher no mercado de trabalho vem sendo substituído pelo empreendedorismo, seguindo a lógica de comandar a si mesma em vez de seguir as ordens de um patrão ou patroa.

Embora possa causar algum impacto no lucro das empresas mais consistentes, em razão de perda de mão de obra e consequente influência no aumento dos ordenados, o empreendedorismo feminino pode ajudar a reduzir a exclusão da mulher no mercado.

“Nosso manifesto de sexta-feira tem uma frase que eu acho

que é muito forte, impactante, que marca um pouco a história do nosso MDB, que foi dita por Ulysses: ‘Tenho ódio e nojo das ditaduras’”

Baleia Rossi, deputado federal e presidente do MDB, em discurso ontem quando foi anunciado como o candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a sucedê-lo na função

Nova mutação preocupa

Preocupado com a nova mutação do coronavírus registrada no Reino Unido, um grupo de gestores de Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe pediu ontem ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a suspensão imediata de voos com origem ou destino naquele país. O grupo sugeriu também que o governo federal solicite quarentena “para todos os passageiros que vierem dos demais países europeus e que, durante o período de isolamento, façam exames RT-PCR”. Em resposta, o Ministério da Saúde informou que, por meio da Portaria 630/2020, entra em vigor na próxima quarta-feira a restrição de entrada, por rodovias, portos e aeroportos, no Brasil para estrangeiros de qualquer nacionalidade. No entanto, a pasta não decidiu pela suspensão dos voos como querem os governadores.

SAC em Luís Eduardo

Foi inaugurado ontem pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia novo posto do SAC em Luís Eduardo Magalhães, representando investimentos de R$ 678 mil. A nova unidade fica na Avenida Arnaldo Ferreira, Setor Sul, em área de 242 metros quadrados, com capacidade total de realizar 4,4 mil atendimentos por mês, a fim de beneficiar os 125 mil habitantes da cidade e do município de São Desidério.

POUCAS & BOAS

Reeleito prefeito de Morpará, Lelei Barreto assumiu ontem a presidência do Consórcio Interfederativo de Saúde do Oeste da Bahia – Consob para o biênio 2021/2022, substituindo o prefeito de Catolândia, Gilvan Pimentel. Dentre as atribuições do consórcio está a administração da Policlínica regional situada em Barreiras, que atende a população de 21 municípios .

Nove associados da Cooperativa dos Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (Coopatan) participaram do Ocyan Waves, uma iniciativa de inovação aberta da Ocyan, empresa do Grupo Novonor. Em parceria com a Fundação Odebrecht e com apoio da consultoria de inovação Innoscience, o projeto tem como desafio melhorar os processos de gestão e rastreabilidade da produção da cooperativa. A última etapa foi encerrada neste mês de dezembro através de um projeto-piloto desenvolvido pela startup paulista eAgro, depois de 120 dias de trabalho. Durante 90 dias foi criado e aperfeiçoado o sistema, em formato de aplicativo para celular, com possibilidade de uso offline para acesso a diversas funções.

adblock ativo