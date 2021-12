Lançamento de livros esbarra na campanha eleitoral

Dá para imaginar que o simples ato de estar no lançamento de um livro possa virar crime eleitoral? Mais pelo inusitado do que pelo dano, o fato poderia estar na lista dos absurdos precedentes de Octávio Mangabeira.

O caso: a Assembleia Legislativa firmou convênio com a Academia de Letras da Bahia para relançar 20 livros de autores baianos, uma louvável iniciativa. Cinco já estão na rua, mas três romances de Wilson Lins, Os cabras do coronel (1964), O reduto (1965) e Remanso da valentia (1967), já prontinhos e acabadinhos, travaram ante um fato inédito: para o lançamento em si, não há problema, mas se algum deputado dos que estão tentando a reeleição, entre eles o presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), comparecer, caracterizará crime eleitoral. É como se estivessem inaugurando obra paga com dinheiro público.

Como os deputados acham injusto pagar a festa e não ganhar pelo menos umas palminhas, o jeito é esperar a eleição passar.

Estátua e culhudas



E por falar em bons escritores baianos, tem duas boas novidades sobre dois deles, uma de João Ubaldo Ribeiro, recém-falecido, outra sobre Fernando Vita, que está mais vivo (como sempre) que a média comum:

João Ubaldo - ACM Neto vai instalar na praça Wilson Lins, na Pituba (antigo Clube Português, área que ele ameaçou vender e recuou), uma estátua em tamanho natural de João Ubaldo Ribeiro. A escolha do local tem dois motivos: João Ubaldo morou muito tempo na praça Nossa Senhora da Luz, ali pertinho, quando era assíduo frequentador do Bar Armazém O Popular (hoje uma Farmácia Santana), onde se formou na boemia.

Fernando Vita - Jornalista de ofício, conselheiro do TCM por legítima defesa do estômago e escritor nas horas vagas, Fernando Vita vai lançar até outubro, pela Geração Editora, O avião de Noé, uma hilariante história de inventores, impostores e outros malucos de modo geral. Simultaneamente, relançará o seu primeiro livro, Tirem a doidinha da sala que a novela vai começar.



Palavras de Vita sobre O avião de Noé:

- É uma história baseada em fatos reais, porém cheia de culhudas.

Ouvidoria milionária

A prefeitura de Salvador vai investir pelo menos R$ 50 milhões em uma Plataforma Integrada de Atendimento ao Cidadão.



A ideia do projeto é receber as reclamações e sugestões numa espécie de ouvidoria profissional. O secretário Alexandre Paupério (Gestão) diz que o projeto é inspirado em Madri, na Espanha. Lá, eles atendem três milhões de demandas por ano.

Meia volta



O avião levando Marina Silva para Brumado decolou ontem cedo de Vitória da Conquista, mas teve que voltar do caminho por exigência da presidenciável, que preferiu atrasar a programação e fazer os 133 km pela BR-262 de carro, quase duas horas.



Motivo: Brumado não tem aeroporto público, o único disponível é da mineradora Magnesita S/A. Ela se recusou a pousar lá.

Já se queixando de que tem sido vítima de muitas mentiras, não quis abrir brecha.

Baianos na berlinda



No bolo dos 32 políticos citados por Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras que decidiu abrir o jogo no caso da Operação Lava-Jato para se beneficiar da delação premiada, como envolvidos com o doleiro Alberto Youssef, há baianos no meio. Dois são certos: o deputado Luiz Argolo (SDD) e o ex-deputado Mário Negromonte, hoje no TCM.



O que se quer saber é se há outros

Orfandade oposicionista



A vereadora Vânia Galvão (PT) queixa-se que ACM Neto prometeu transformar indicações de vereadores em obras de até R$ 1 milhão, mas para ela não saiu nada. E pergunta: "Será que é por que eu faço oposição?" E por que seria?

POUCAS & BOAS

Com 12 cursos, entre eles o de medicina, a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) começa amanhã o seu primeiro semestre, um ano e três meses após ter sido criada. A previsão é a de que até 2015 chegue a 30 cursos.

O antropólogo e escritor Ordep Serra tomou posse na noite de quinta na Academia de Letras da Bahia (ALB), batendo forte nas agressões contra negros e a liberdade de imprensa. Citou que, na Bahia, há sete jornalistas processados.

O juiz Antônio Higyno, de Itabuna, foi punido pelo TJ com 'censura'. Contra o magistrado correm vários processos, mas, do que ele é acusado, não se sabe. Correm em segredo de justiça.



Embora Lula tenha dito em Periperi que quatro presidenciáveis são oriundos do PT, são seis, corrige o professor Jorge Almeida. Além de Dilma (PT), Marina (PSB), Luciana Genro (PSOL) e Zé Maria (PSTU), tem também Eduardo Jorge (PV) e Rui Pimenta (PCO).

POLÍTICA COM VATAPÁ

A doutrina



Ernesto Santos Souza, homem rico, pouco letrado, grosso e sisudo, baluarte financeiro do velho MDB, depois PMDB nos anos 70 em Valença, ouvia a conversa entre Luis Góes Teles, candidato a prefeito, e o médico Agenildo Ramalho, que mais tarde também seria prefeito, sobre Durval, liderança do povoado de Entroncamento, que prometeu à dupla, em longas e intermináveis conversas, apoiar Góes Teles, mas, na hora do comício, rondava o palanque e caía fora:



O velho Ernesto interveio:

- Peraí que eu vou lá e resolvo.

Foi, cochichou algo no ouvido de Durval. Não mais que 15 segundos depois, os dois subiram abraçados no palanque.

Agenildo quis saber:

- Tentamos tanto e não conseguimos. O que foi que você fez, Ernesto?

- Simples. Fui lá e perguntei: 'Quanto é que é?'. Ele disse: 'É xis'. E eu disse: 'Fechado. Passe lá'.

E Góes Teles, para Agenildo:

- O argumento aí é fulminante, amigo. A força da doutrina é irresistível.

