Justiça suspende blitz de IPVA na Bahia

Uma liminar em ação civil pública (ACP) da seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), publicada na última quarta-feira pelo juiz da 10ª Vara de Salvador, Evandro Reimão dos Reis, reafirma a ilegalidade – e inconstitucionalidade – em apreender, durante as blitzes policiais, aqueles veículos que estão com o IPVA atrasado. O ideal, por certo, é andar em dia com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, mas como defendem alguns juristas, e inclusive usado como justificativa no documento assinado pelo juiz Reis, o atraso no pagamento não implica crime e o ato de reter o veículo por este motivo coloca o motorista em uma situação vexatória. Em outras palavras, não é crime ter contas vencidas, a situação econômica delicada de muitos brasileiros pode fazê-los optar por água, luz e comida na mesa primeiro.

Esta mesma liminar da OAB-BA, que serve para todo o território baiano, também obriga que se apresentem na Justiça, de forma mensal, relatórios sobre os veículos apreendidos e o respectivo motivo.

Esquentou – A sessão de quarta no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi tão tumultuada que o advogado David Salomão e as pessoas que o aplaudiram no julgamento, a favor da suspensão de blitz de IPVA em Vitória da Conquista, foram retirados por policiais do plenário. Foi a mando do desembargador Gesivaldo Britto, que era a favor da manutenção da blitz e que não concedeu o direito do advogado de se pronunciar após o parecer do Ministério Público (MP) sobre a suspensão. Sobrou para Britto, também presidente do TJ-BA. O tribunal repudiou o que chamou de insurgência de Salomão e sua “manifestação grosseira”, “com palavras e termos que ferem a prerrogativa funcional”.

“Será que nós devemos destinar [atendimento dos médicos cubanos] aos mais pobres sem qualquer garantia que eles sejam razoáveis, no mínimo? Isso é injusto e desumano”

Jair Bolsonaro, presidente eleito, reiterando, ontem, que decisão de propor mudanças quanto à permanência dos médicos cubanos no Brasil pelo programa Mais Médicos é humanitária.

Justiça suspende blitz de IPVA na Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

Reforma e educação

Ensino em tempo integral e reforma política foram temas comentados esta semana pelo senador eleito Ângelo Coronel (PSD). O político baiano, eleito para a próxima legislatura, disse que acredita na implantação de um sistema de ensino em tempo integral nas escolas públicas de ensino médio a partir de um sistema conjunto à formação profissional. Coronel avalia que, a partir desta mudança, é possível tirar jovens das ruas e afastá-los dos diversos focos da criminalidade no Brasil. Sobre reforma política, o senador está preocupado com a quantidade de partidos e o número elevado de candidatos que aparece em eleições, o que torna, segundo ele, cada vez mais difícil para o eleitor se aprofundar nas propostas e perfis de cada um.

Policlínica pioneira

Há exato um ano a Bahia ganhava a primeira policlínica. Instalada em Teixeira de Freitas, a Policlínica Regional de Saúde tem um balanço anual expressivo: foram 33.127 exames e 43.277 consultas médicas neste período. É, por certo, uma ação importante de descentralização da saúde na Bahia, como observou a diretora da policlínica, Lizandra Amin, já que em seguida mais oito unidades entraram em atividade – duas delas em Salvador – e mais 12 estão em construção.

Porta-vozes

Os parlamentares eleitos no futuro governo de Jair Bolsonaro têm pedido aos correligionários que divulguem dados sobre o programa Mais Médicos sob o ponto de vista dos profissionais. A intenção é inverter uma onda de críticas sobre o fim do atendimento com a saída dos cubanos do programa. A estratégia é defender a contratação direta dos médicos após o Revalida, como condição para reintegrá-los ao sistema de saúde, algo que a ditadura da Ilha não quer. Outra ideia seria usar beneficiários do ProUni para prestar serviços às comunidades em caráter compulsório.

POUCAS & BOAS

O tradicional Bar Vieirinha, ponto de encontro da boemia no Centro Histórico de Barreiras, recebe hoje o projeto Roda de Samba Solidário, a partir das 17h30. A realização é do Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac) e de sambistas locais, que ajudam no tratamento de saúde de um músico barreirense.

adblock ativo