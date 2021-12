Julgamento nesta quinta define futuro da Justiça Federal na Bahia

O TRF-1 tem julgamento marcado para hoje na Corte Especial Administrativa, para decidir sobre polêmica envolvendo a reestruturação da Justiça Federal na Bahia, com relatoria do presidente, Carlos Moreira Alves. Como A TARDE mostrou, de um lado está um grupo de juízes da capital contra a remoção de varas da capital para o interior; do outro, um grupo liderado pelo juiz federal de Paulo Afonso, João Paulo Piropo de Abreu, que ontem ganhou forte indicativo de que levará a disputa: a Corregedoria anexou ao processo o parecer subscrito pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso, sugerindo, entre outros pontos, “transferência da 5ª Vara de Salvador para a Subseção de Paulo Afonso” e “transferência da 3ª Vara de Salvador para a Subseção de Guanambi”.

Baianas comparecem a congresso do agro

Juazeiro, no norte do estado, Eunápolis e Medeiros Neto, no extremo sul, Itaju do Colônia, no sul, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste, Barra do Rocha, no sudoeste, entre outros municípios, estão representados no 4º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.

O encontro, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em São Paulo, reúne empresárias do setor produtivo de todo o País para atualizar informações sobre gestão, tecnologia, mercado, manejo e vários outros temas.

Além de uma série de ações para participantes que visitam o congresso, a CNA mantém um estande institucional e organiza uma mesa-redonda com o tema “A voz da liderança das cadeias produtivas do Brasil”.

Embora não esteja previsto nenhum debate sobre questões específicas de gênero, relacionando as possíveis barreiras a serem ultrapassadas pela mulher dedicada ao agro, o encontro amplia o contato e fortalece a união das lideranças do setor.

Vitrine – Uma ‘vitrine de negócios’ reúne produtores de alimentos artesanais e tradicionais a chefs de cozinha de hamburguerias e pizzarias com o objetivo de incentivar negócios nestes segmentos.

Para estimular a produção de chocolate artesanal, o congresso vai premiar os três produtos mais votados, entre os cinco classificados para a fase final. Duas baianas são finalistas.

Entre as lideranças presentes na comitiva da Bahia, destacam-se a vice-presidente da Faeb, Carminha Missio; a superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães; e a representante da Coordenação de Agronegócio do Sebrae, Adriana Maria Moura.

“Por enquanto, eu continuo [no PSL]. Não tem crise. Briga de marido e mulher, de vez em quando acontece. O problema não é meu. O pessoal quer um partido diferente, atuante”

Jair Bolsonaro, presidente da República, comentando a crise instaurada com o PSL, a partir de uma fala dele ao dizer a um apoiador para esquecer a sigla

Julgamento nesta quinta define futuro da Justiça Federal na Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

CDL Salvador em festa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) completa este mês 60 anos de existência. Para celebrar a data, foi preparada uma programação para o dia de hoje. A celebração se inicia com uma missa em ação de graças e segue à noite, no Teatro Castro Alves (TCA).

A missa em ação de graças terá a cerimônia conduzida pelo padre Manoel de Oliveira Filho, às 9h, na Igreja de Nossa Senhora da Vitória. O evento é aberto ao público e vai receber lojistas, diretores, funcionários e outros parceiros da CDL.

Os festejos à noite no TCA, que contarão com a apresentação de duas estrelas da MPB – Elba Ramalho e Geraldo Azevedo –, se darão a partir das 19h30, também com a presença de lojistas, empresários e autoridades.

POUCAS & BOAS

O bispo de Barreiras, dom Josafá Menezes da Silva, foi nomeado pelo papa Francisco o novo arcebispo da Arquidiocese de Vitória da Conquista, onde vai suceder a dom Luís Gonzaga Silva Pepeu. Natural de Salinas de Margarida, dom Josafá é bispo desde 2005 e assumiu a diocese de Barreiras em 2011.

A etapa final do 4º Festival Universitário de Música da Rádio Uesc (Fesumu) mobiliza hoje artistas de diversas universidades como a UFSB, a Unime e a Unopar, além dos anfitriões, com temática voltada para os indígenas. Começa às 14h, no auditório da Uesc, em Ilhéus.

Em Feira de Santana começa hoje, no Museu Casa do Sertão, campus da Uefs, a exposição Brincadeira de Artesão por Ademar Araújo, com miniaturas de animais e bonecos animados.

adblock ativo