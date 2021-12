Juízes se defendem das travas da Justiça

Alvos preferenciais das críticas contra a clássica morosidade da Justiça, pela qual quase sempre são apontados como culpados, os juízes baianos vão à luta para dizer que não é bem assim. A presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Marielza Brandão, deflagra hoje uma campanha que pretende dizer para a população onde estão os entraves que tantas queixas produzem, não só dos cidadãos, mas também de advogados.



Ela lista uma série de problemas que o Judiciário baiano já vinha enfrentando, agravados pelas medidas que o presidente do TJ, Eserval Rocha, tomou para conter despesas, mas

que acabaram complicando a situação.



Uma delas é a demissão dos estagiários no início do ano. Há 10 anos o TJ não realiza concurso para servidores, e hoje existem mais de 10 mil vagas. Sem os estagiários...



- Nós precisamos de gente e ferramentas. Imagine que temos quatro sistemas de informática precários. O magistrado se sobrecarrega e o cidadão é quem perde.

Perde e desconta no juiz, que, além das críticas, ainda vive outro drama: os crescentes casos de invasão de fóruns e ameaças.



Processos aos montes - Em 2012, segundo o CNJ, a Bahia tinha dois milhões de processos na primeira instância, hoje são 3.754.580, além de 44.739 no segundo grau e 505.352 nos Juizados. O número de processos quase dobrou. A Bahia tem 586 juízes e um déficit de 205. Em suma, cada juiz tem sete mil processos. A média nacional é de 5,6 mil.



Questão de justiça - Segunda é o Dia do Magistrado, e a reação da Amab está no ensejo da data. Hoje (9h30) será lançada a campanha Questão de Justiça, no Fórum Ruy Barbosa, com a palestra do juiz federal e professor Dirley Cunha O papel do Poder Judiciário na garantia dos direitos do cidadão.

A campanha diz que insegurança, lentidão e burocracia é uma luta que não pode ficar só dentro dos tribunais.



Agenda Marina



Marina Silva não participou das atividades de campanha do PSB ontem no Pelourinho, mas hoje tem agenda cheia: vai a Feira de Santana, visita a família Veloso em Santo Amaro e, à noite, irá à Faculdade Ruy Barbosa.



Faxina nominal



ACM Neto sancionou lei de autoria do vereador Waldir Pires (PT) que proíbe colocar nome em logradouros públicos de Salvador de pessoas que tenham cometido crimes de lesa-humanidade, violação de direitos humanos, participado ou colaborado em golpes militares ou tenham se apropriado de dinheiro publico. Detalhe: para os efeitos da lei, deve haver decisão transitada em julgado.



Não fosse isso, seria um rebatismo geral.



Feirantes - Amigo de ACM Neto, o vereador Leo Prates (DEM) apresentou projeto de indicação para que os feirantes e ambulantes possam parcelar dívida na prefeitura em até 120 vezes, com redução de multa e juros e em caso de pagamento à vista, com perdão da multa e redução dos juros. Ele diz achar que Neto vai acatar. E alguém duvida?



Caldinho de feijão



Após atribuir a Dilma Rousseff responsabilidade pelos recentes escândalos da Petrobras, Eduardo Campos não quis falar sobre a retirada do seu nome como testemunha de defesa do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa, que está implicado até o pescoço.



O defensor de Costa, Nélio Machado, disse que desistiu do depoimento para não prejudicar os compromissos de campanha do presidenciável. Ao ser questionado ontem sobre o assunto, Campos se saiu:



- Já falei sobre isso lá atrás.



E foi tomar um caldinho de feijão na Alaíde do Feijão, no Pelô.



Bico calado - Ementrevista na Sociedade Protetora dos Desvalidos (aquela que foi a primeira sociedade civil negra do Brasil), Eduardo Campos disse que as políticas de ações afirmativas no país estacionaram.



Foi além: acusou o governo de tentar cooptar o Movimento Negro, o que seria a causa de uma "parcela que fica calada".

Foi sua fala mais aplaudida.



Bronca e fitinha - Irritada com o atraso de mais de uma hora da chapa do PSB ao Pelô, uma das baianas anfitriãs reclamou:



- Já perderam ponto comigo.



Quando Eduardo Campos chegou, ela o abraçou e amarrou uma fitinha de Senhor do Bonfim no braço. Só faltou pedir a ele que fizesse os três pedidos.



Meia-sola



Deficientes visuais de Salvador aplaudem a decisão da prefeitura de obrigar as calçadas da cidade a ter piso tátil, o que facilita muito o trânsito deles, uma antiga reivindicação.

Mas outros deficientes reclamam que a decisão está incompleta.



Os cadeirantes dizem que nas tais novas calçadas, simplesmente não há rampas.



E pedem a correção de prumo.



Neoendinheirado



Domingos Leonelli, candidato a deputado federal do PSB, andou se queixando de que antigamente o pessoal da esquerda, como ele, enfrentava uma direita endinheirada e hoje briga com a mesma direita endinheirada e uma esquerda endinheirada também.



Alguns setores da esquerda sugerem a Leonelli que dê uma olhada em volta. Bebeto Galvão, ex-vereador em Ilhéus e candidato a deputado federal do partido dele, é um sindicalista fazendo campanha de deixar qualquer capitalista de água na boca.



POUCAS & BOAS



Diz o site Traffic Marine que os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, comprados pelo governo baiano na Grécia, zarparam ontem de Dakar, no Senegal, rumo a Salvador. A chegada aqui está prevista para o dia 18. Eles são a esperança de melhoras no ferry.



Bateu bem no meio intelectual o tributo do escritor Antônio Lins, na Rádio Metrópole, a Glauber Rocha, protagonista do Cinema Novo, que dia 21 fará 33 anos de morto. Lins narrou a trajetória de Glauber na Bahia, liderando uma geração que inclui Florisvaldo Mattos, João Carlos Teixeira Gomes, Guerrinha, Fernando Perez e Calasans Neto.



Muito se discute a tortura de presos políticos, mas as dos presos comuns, quase nada. Enfim hoje, o Comitê Estadual para Prevenção e Enfrentamento à Tortura da Bahia (Cepet) e a Secretaria da Justiça do Estado realizam na Procuradoria Geral da União (14h) o seminário Enfrentar a Tortura é Defender a Dignidade Humana.



Colaborou: Patrícia França

adblock ativo