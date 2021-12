Juízas unidas para o combate ao feminicídio

As reuniões de juízes titulares das varas de violência doméstica e familiar da capital e do interior são uma das possibilidades de combate ao problema do aumento dos casos de feminicídio.

A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia propõe debater ações de enfrentamento à violência de gênero na Bahia, com a participação de todas as juízas.

A desembargadora Nágila Brito, responsável pela coordenação, considera os encontros como fundamentais para garantir uma efetiva prestação jurisdicional a fim de direcionar as atividades.

– Assim, temos uma proteção mais rápida e efetiva, para atualizar os instrumentos que visam diminuir os casos de violência doméstica, inclusive o feminicídio. As reuniões são preparatórias para atuações mais eficazes, afirma a coordenadora.

Entre as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a desembargadora reforça a importância da medida protetiva. Os responsáveis pelas varas de violência podem solicitar também a utilização da tornozeleira eletrônica para possíveis agressores.

Botão do pânico – Também poderá ser utilizado a nova tecnologia chamada “botão do pânico” pelas vítimas em casos mais graves, a fim de garantir uma maior segurança às mulheres que sofrem ou estão sob ameaça de violência doméstica.

Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica da cidade de Salvador, a juíza Ana Cláudia de Jesus Souza reforça a importância do encontro com a coordenadora para trocar experiências e propor novas ações.

Visitas ao Oeste baiano

Presidentes e representantes de 14 federações estaduais de Agricultura e Pecuária encerraram sexta-feira uma visita a propriedades rurais consideradas referências em inovação tecnológica na produção de grãos, sementes, algodão e pecuária no Oeste baiano. Os visitantes estiveram em fazendas de Santa Rita de Cássia, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, antes de encontrarem-se com produtores e lideranças rurais da região para um encontro de despedida.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, ressaltou a importância de ouvir as demandas para “estar ainda mais próximo do produtor” e mostrar bons exemplos de inovação tecnológica.

