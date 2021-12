Juiz em causa própria, Cunha joga como quer

Dizem que na história da República nunca se viu algo como está acontecendo em Brasília. E, de fato, não há precedentes mesmo.

Imagine um presidente da Câmara acusado de lavagem de dinheiro e corrupção estar ditando as regras do jeito que bem entende. Em si, já é um absurdo. Mas tem mais: Cunha é juiz num processo em que é acusado por falta de decoro e faz manobras escancaradas para se preservar.

Após ter imposto uma Comissão do Impeachment como quis e ter deletado o relator do processo em que ele é acusado no Conselho de Ética, Fausto Pinato (PRB-SP), corre nos bastidores que agora ele articula a destituição do próprio presidente do Conselho, o baiano José Carlos Araújo (PSD).

Nesta quarta, 9, um aliado de Cunha insinuou que José Carlos estaria impedido por ter dado entrevista a uma emissora de Alagoinhas quando teria emitido juízo prévio.

E já que perguntar não ofende, o senador Delcídio do Amaral (PT-MT) está preso por tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. E Cunha, está fazendo o quê?

Longo prazo

Antes de a sessão na Assembleia começar, nesta quarta, o deputado Marcelo Nilo, presidente, reuniu-se com o colega Rosemberg Pinto, líder do PT. Traçaram uma estratégia para votar seis projetos prevendo um longo embate, que irá no mínimo até domingo.

Eles discutiram um rodízio de descanso.

Inversão - Marcelo diz estar plenamente convencido da justeza dos ajustes propostos pelos projetos no que diz respeito ao funcionalismo público:

- Cinquenta e quatro por cento da receita do estado vai para 2% da população. Os outros 46% ficam para 98% da população. Aí não dá. Tem até juiz aposentado recebendo férias.

'Se houve algo, durante o meu governo, foi conduta imprópria do Delcídio, não corrupção organizada, como agora. Dele nada se sabia'

Fernando Henrique Cardoso, no Face, rebatendo a acusação de que o senador Delcídio do Amaral, hoje preso, recebeu propina de US$ 10 milhões da Alstom quando era diretor da Petrobras entre 1999 e 2001, governo dele.

Furdunço previsto

Vai ter barulho forte envolvendo um deputado estadual baiano (bastante conhecido) no primeiro semestre de 2016.

Ele está sendo investigado também pela Procuradoria Geral da República. O pacote inclui a velha jogueta de contratar assessor por um valor, pagar menos e embolsar a diferença.

Moda zikada

- Nada de vestidos, principalmente aqueles bem curtinhos. Mulher agora tem de usar calça.

A declaração não é de um estilista de moda e sim do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, em entrevista nesta quarta na rádio Metrópole. A recomendação é direcionada especificamente às gestantes, apesar do calorão de quase 40 graus.

É mais uma estratégia contra o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, da chikungunya e do zika vírus, que por tabela agora é também do surto de microcefalia.

Dúvida atroz

Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, está num dilema para decidir para qual partido irá. Está entre o PSL e o PSD de Otto Alencar.

Se for para o PSL, tem a vantagem de que será o presidente (leia-se dono). Se para o PSD, dá um gigantesco passo para assegurar a vaga na disputa pelo Senado em 2016.

Ele tem até abril para se definir.

POUCAS & BOAS

A secção baiana da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave-BA) realiza sábado e domingo no Shopping Bela Vista a 10ª edição do Combate de Marcas. É a primeira em tempos de crise.

Nas edições anteriores foram vendidos 10,5 mil carros, agora espera-se 700. Raimundo Valeriano, diretor da Fenabrave, diz que vai se dar melhor quem oferecer melhores preços e condições.

Pesquisa de intenção de voto do Dataqualy realizada em Irecê revela que se as eleições fossem hoje o prefeito Luizinho Sobral teria 58,9% contra 10,1% do ex-prefeito Zé das Virgens e 6,7% do também ex-prefeito Joacy Dourado.

Secretários de Trabalho de todo o país se reúnem amanhã e sábado no Catussaba, em Salvador, na 98ª Reunião Ordinária. O ministro Miguel Rossetto (Trabalho) abre o encontro amanhã (8h30) com a palestra Geração de Emprego e Renda no Atual Cenário Econômico.

Quitéria e o Bando de Maria Cleonice é o livro que o escritor Alberto Peixoto lança hoje (19h), no Espaço Cidade da Cultura, em Feira de Santana. A obra conta a saga da feirense Maria Quitéria na Guerra da Independência da Bahia.

Ex-alunos da Ufba, liderados por Weslen Moreira, vão lançar amanhã (18h30), na Sala dos Conselhos da Reitoria, a Associação dos Ex-Alunos da Ufba (Aexa). O reitor João Carlos Salles disse que será o associado número um.

Inaldo Paixão, presidente do TCE, vai receber segunda (18h) a Medalha Thomé de Souza, a mais alta honraria da Câmara de Salvador. A iniciativa da homenagem foi do vereador Leo Prates (DEM).

Colaborou: Joyce de Sousa

