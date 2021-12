Judiciário retoma atividades na Bahia

O Tribunal de Justiça baiano (TJ-BA) publica nesta terça-feira, 29, decreto confirmando a retomada do expediente em todo o estado. As audiências agendadas para hoje serão reagendadas e os prazos processuais finalizados neste dia 29 serão prorrogados.

Também o Ministério Público do Estado da Bahia, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA), que tinham suspendido o expediente ontem e cancelado eventos agendados, em função dos impactos gerados pela greve dos caminhoneiros sobre as instituições e serviços públicos, retomam suas rotinas a partir de hoje.

A decisão se baseia na garantia de normalização do funcionamento de serviços públicos e privados, a exemplo do transporte público em Salvador, sinalizam os órgãos.

No caso do Ministério Público do Estado (MPE), a retomada está confirmada por enquanto apenas em Salvador. No interior da Bahia, o funcionamento das Promotorias de Justiça Regionais e demais Promotorias a elas vinculadas será definido apenas hoje pela coordenação da unidade, que deverá considerar a realidade local. Nas unidades que funcionam dentro dos fóruns do Tribunal de Justiça da Bahia, o funcionamento seguirá a determinação do Tribunal. Fica mantido o cancelamento de todos os eventos institucionais do MPE programados para esta semana.

Prazos de processos – Apesar do retorno do expediente, interno e externo, de todas as suas unidades administrativas e judiciárias, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) mantém suspensos os prazos dos processos físicos e eletrônicos em todo o estado, hoje e amanhã.

Doações seguem

Mesmo com os percalços surgidos a partir da greve dos caminhoneiros, a equipe de coleta externa da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) realiza mais uma semana de atendimento nas unidades móveis (Hemóveis). Em Salvador, os ônibus estacionam no Salvador Shopping e Shopping da Bahia, hoje e amanhã, das 8h às 17h. Em Feira de Santana o atendimento acontece no estacionamento do Núcleo Regional de Saúde, até sexta-feira (1°), com parada no feriado de quinta.

A instalação dos Hemóveis em locais de grande circulação é uma estratégia essencial para incentivar a captação de doadores de sangue, ainda mais em momento de greves e manifestações. Voluntários estarão ajudando a manter os estoques e salvar vidas.

Composição de chapa

Após avaliar como “normal”, a pressão do PSC pela candidatura do deputado Irmão Lázaro ao Senado nas eleições de 2018, o presidente estadual do DEM, José Carlos Aleluia, disse em entrevista ao site Metro 1 que não haverá pressa para escolher o nome que irá integrar a chapa do postulante ao governo José Ronaldo. Para o deputado, os fracos números nas pesquisas de intenção de votos que possui o candidato democrata serão diferentes nas urnas, seguindo os passos vitoriosos do PT no passado, com Rui Costa, Jaques Wagner, Waldir Pires e Lomanto Júnior. Ainda de acordo com as considerações do presidente, o Partido dos Trabalhadores estaria assustado com essa possibilidade. A indicação do vice-prefeito Bruno Reis a vice-governador não foi descartada:

– É o sonho de muita gente. Tem que ver se ele vai querer – disse.

Sobre uma possível candidatura do atual vice-prefeito de Salvador para compor a chapa que disputará a eleição, o prefeito ACM Neto chegou a afirmar, em discurso proferido meses atrás, antes do seu anúncio de desistência para o pleito, que Bruno Reis ainda traria muitas alegrias para a cidade, o que hoje pode ser entendido como um forte indício de que este será o nome “ideal” do partido para a composição da chapa.

POUCAS & BOAS

A greve nacional dos caminhoneiros levou a organização da Bahia Farm Show 2018, em comum acordo com os expositores, a decidir pelo adiamento do evento de agronegócio, programado para o município de Luís Eduardo Magalhães. A data da feira foi transferida para de 5 a 9 de junho, terça a sábado da próxima semana.

Mariana Carneiro e Roy Rogeres

