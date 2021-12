Judiciário pode cair na "malha fina"

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Eserval Rocha, está preocupado com a possibilidade de os servidores do Judiciário - juízes incluídos - caírem na malha fina do imposto de renda (IR). Isso porque, segundo ele, o governo estadual não repassou os recursos referentes aos encargos do mês de dezembro.



Depois da polêmica entre o Judiciário e o Executivo, que levou o TJ-BA a entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF), para obrigar o estado a repassar os recursos para pagar o salário de dezembro (o STF negou, mas o governo repassou R$ 95 milhões), agora o problema está no atraso dos valores referentes ao desconto do IR, Baprev e Fundprev. Até sexta-feira, o repasse não foi efetuado. Tinha que ser pago até o dia 19 de janeiro.



- Será preciso fazer uma exposição de motivos e enviar à Receita Federal para que todos aqui não caiam na malha fina - disse Eserval. O presidente fez um balanço de sua gestão, que termina no dia 1° de fevereiro, e dos problemas financeiros do Judiciário, em entrevista exclusiva que será publicada na edição desta terça-feira de A TARDE.



Machistas atacam Renata



Depois da revelação da deputada Tia Eron (PRB) de que foi vítima de assédio sexual quando cumpria mandato de vereadora na Câmara de Salvador, agora foi a pré-candidata do PSTU a prefeita da capital baiana, Renata Mallet, que teve sua página do facebook atacada por grupos machistas.



Os ataques começaram depois que ela publicou na sua página uma nota em solidariedade ao grupo Feminismo sem Demagogia. A partir daí os anônimos passaram a postar comentários agressivos no Face de Renata.



Estrelas fora



O PT parece ter acreditado na constatação do ex-presidente Lula de que ele e a presidente Dilma Rousseff estão no "volume morto" em termos de popularidade. O partido resolveu não colocar os dois na propaganda da sigla que será veiculada na TV em fevereiro.

"Há dois tipos de vice-presidentes: os que se deixam pisotear e os que pisoteiam. Qual você acha que pretendo ser?"

Frank Underwood, vice-presidente dos EUA, na série "House of Cards"

"Não se ganha de véspera"

Observador atento da cena política baiana e um dos aliados do governador Rui Costa (PT), o senador Otto Alencar (PSD-BA) reconhece que o prefeito ACM Neto está bem avaliado em Salvador, mas afirma, taxativo: "Ninguém ganha de véspera".

Para o senador, com o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, o governador Rui Costa, também com avaliação alta entre os eleitores , vai poder mostrar os investimentos que o seu governo e o da presidente Dilma têm feito no estado.

Além disso, diz ele, a base governista vai pra cima de Neto com três nomes com densidade eleitoral em Salvador e com capacidade de governar bem a cidade: o senador Walter Pinheiro (PT), a senadora e ex-prefeita Lídice da Mata (PSB), e a deputada federal Alice Portugal (PCdoB).

Isso se Walter Pinheiro mudar de ideia e resolver disputar a campanha de prefeito, o que por enquanto é incerto.



Troca-troca



A secretaria-geral da Câmara dos Deputados informou que 38 dos 513 parlamentares da Casa mudaram de partido em 2015. O PMB - Partido da Mulher Brasileira -, recém criado, foi o que mais recebeu filiações: 21 deputados. O PT perdeu dez deputados, mas nem todos se desfiliaram. É que alguns se licenciaram para ocupar secretarias e ministérios. Por conta disso, o PMDB passou a ter a maior bancada, com 67 parlamentares. O PT tinha 69 antes das perdas.



Liberdade de imprensa



Os advogados Gileno Félix e Amon Félix obtiveram uma grande vitória para a liberdade de imprensa. Conseguiram a absolvição, em segunda instância, do jornalista Oscar Paris, que estava sendo processado por calúnia e difamação por Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana de Futebol. O motivo da ação foram matérias sobre supostas irregularidades na documentação do centravante Liédson, que jogou no Poções e depois se transferiu para a Europa. Os três desembargadores da 2ª Câmara Criminal não viram delito, mas bom jornalismo. Ainda cabe recurso.



POUCAS & BOAS

Um dos grandes historiadores baianos, o professor Luís Henrique Dias Tavares, completa 90 anos nesta segunda. Ele será homenageado com missa em ação de graças na Igreja da Vitória, às 10 horas, mandada celebrar pela família.

O governador Rui Costa entrega mais uma obra de contenção de encostas nesta segunda, às 9 horas. A comunidade beneficiada é a dos moradores de Bela Vista do Lobato, no subúrbio ferroviário de Salvador. O ato será atrás do Parque São Bartolomeu.

