Judiciário baiano tem trabalho reconhecido

O reconhecimento mútuo do trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região e pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está bem representado na troca de comendas entre suas principais lideranças. Depois de receber a medalha do mérito da magistratura, em referência aos 410 anos do Tribunal de Justiça mais antigo das Américas, a presidente do TRT, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, prepara-se agora para retribuir a honraria.

No próximo dia 29, será a vez do presidente do TJ, desembargador Gesivaldo Brito, participar da solenidade de entrega da Comenda Ministro Coqueijo Costa, em programação organizada pelo TRT. A homenagem tem sua origem nos valores de cidadania defendidos por Carlos Coqueijo Torreão da Costa, que chegou a ministro do Tribunal Superior do Trabalho e também cultivou um espírito voltado para as artes, como poeta, maestro, letrista, jornalista e até cantor.

Ao receber a medalha do mérito da magistratura, a presidente do TRT destacou o carinho pelo TJ, lembrando que seu avô, Afonso Aires Linhares de Albuquerque, trabalhou na primeira vara da fazenda instituída pela corte. Além de agraciada com a comenda que representa a dedicação da magistrada à missão judicatória, a presidente recebeu ainda das mãos do desembargador Gesivaldo Brito o livro ‘410 anos fazendo história’ e o selo dos Correios alusivo à data.

Memória – A história do Judiciário brasileiro nasceu na Bahia, como tantas outras instituições, com a instalação do Tribunal de Relação, em março de 1609. Já o TRT é mais recente e cresceu junto com a redemocratização do País, a partir da maior abrangência das varas de trabalho, alcançando todas as regiões baianas. São 88 varas, 39 das quais em Salvador, e 29 desembargadores em segunda instância.

É incrível uma lei proibir um auditor fiscal de comunicar ao Ministério Público a suspeita de um crime, conexo ou não a um crime tributário. Isso é uma obrigação de qualquer cidadão É incrível uma lei proibir um auditor fiscal de comunicar ao Ministério Público a suspeita de um crime, conexo ou não a um crime tributário. Isso é uma obrigação de qualquer cidadão

Faroeste caboclo

O decreto federal que flexibiliza consideravelmente o porte de armas no Brasil e libera caminhoneiros, moradores de áreas rurais, advogados, vereadores, deputados e jornalistas – entre outros – para andar armados vem rendendo uma preocupação adicional: a cobrança, por via judicial, de isonomia por parte de outras categorias profissionais não contempladas pela medida.

Reeleição nos conselhos

Lei sancionada esta semana permite que conselheiros tutelares possam disputar reeleições de forma ilimitada nos conselhos. Anteriormente era permitida apenas uma recondução, para mandato de quatro anos.

POUCAS & BOAS

O diretor-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia, José Eduardo Copello , estará à frente do painel “Programa de Mobilidade para a Região Metropolitana de Salvador (RMS)”, durante a 2ª edição da semana do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Católica do Salvador (Ucsal). A apresentação será realizada segunda-feira (13), no Campus Pituaçu.

O Circuito Cultural Belgo Bekaert abre hoje a temporada 2019 em Feira de Santana com o espetáculo infantil Canções para Pequenos Ouvidos, às 16h, no Centro de Esportes e Artes Unificados (CEU) do bairro Cidade Nova. O circuito é um programa de formação de público infantil para o teatro, que acontece em seis municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Criado em 2011, já somou 326 apresentações para um público de mais de 73 mil espectadores.

Em Formosa do Rio Preto começa hoje o projeto MudaMundo, com oficinas para professores no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O projeto, voltado para alunos e professores do ensino fundamental de escolas públicas, tem como foco o resgate de valores em sala de aula e a transformação social. O evento segue até segunda-feira, com peças teatrais e rodas de conversas.

As inscrições para o 1º Concurso Dança LEM estão abertas até o dia 16 de maio na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, organizadora do evento, que acontece dia 21 de maio no Centro Cultural de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Miriam Hermes e Redação

adblock ativo