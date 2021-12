Juca vai ver Iemanjá de olho na prefeitura

Devagar e sempre, o ministro Juca Ferreira se movimenta para tentar converter-se no principal nome governista que enfrentará ACM Neto em outubro.



Nesta terça, 2, cedo, ao lado de Rui Costa e da senadora Lídice da Mata, ele participou da Alvorada a Iemanjá, no Rio Vermelho. Meio-dia estará na Feijoada Iemanjá é Black, organizada por grupos como o Ilê Aiyê e artistas como Lazzo, no antigo Bar do Quitério, junto à Biblioteca Juracy Magalhães, pertinho da praia da Paciência, de onde sai o presente para a orixá.



Juca tem conversado muito com a senadora Lídice da Mata e outros aliados potenciais. Diz caminhar com cautela, mas determinado.



Ele já sabe, por exemplo, que o PCdoB, tradicional aliado do PT, está decidido a manter a candidatura da deputada Alice Portugal. Mas o foco principal é garantir a harmonia na defesa dos governos federal e estadual.

Zika zero



Pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista, o médico Armênio Santos embarca nesta terça para São Paulo junto com o publicitário William Marques para conversar com as fundações Bradesco e Roberto Marinho. A proposta deles é tão ousada quanto filantrópica: vão apresentar um ambicioso projeto que pretende erradicar o Aedes aegypt do Brasil num prazo de cinco anos. Eles garantem que o projeto é tiro certo. E nada querem de benefícios pessoais.

O XiS DA QUESTÃO - O projeto é robusto, tem mais de 100 tópicos, mas a ideia básica é estimular a população no combate com premiações diárias a partir das contas de energia, onde há dinheiro nunca utilizado pelo poder público.

'Ajudei a construir o Carnaval com 69 milhões. Vou ficar fora dessa?'

Rui Costa, governador, ao responder se irá à abertura do Carnaval, na quarta-feira

Clima de forró



O prefeito ACM Neto, que tem evitado botar fogo na disputa política com o governador Rui Costa por causa do Carnaval, usou uma metáfora para driblar as perguntas dos repórteres, ontem, na coletiva em que apresentou a estrutura montada para a festa de Momo:

- Se depender de mim, o ritmo que vai tocar na conversa eleitoral não é o axé, é o ritmo do forró. A gente só conversa sobre isso (eleições) a partir do São João.

Limite prudencial



A medida adotada pelo governo do estado, de lançar os gastos da aposentadoria dos servidores do Judiciário e Legislativo para os respectivos poderes, parece não preocupar a nova presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Maria do Socorro Santiago, empossada ontem em cerimônia realizada no Fórum Ruy Barbosa. A decisão foi tomada para reduzir o índice do patamar do Limite Prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e que foi ultrapassado em 2015, segundo afirmou o governador Rui Costa.



- Vejo (a medida) como bom sintoma. Vamos fazer uma checagem e agir em termos de colaboração. O que queremos é fazer parceria, fazer colaboração, e ver se os poderes se harmonizam e dão um resultado convergente entre um e outro. Vamos agir com atalhos, encontrar formas para organizar e ter uma gestão pacificada e harmônica com os poderes.

Caça aos devedores



Presente na cerimônia de posse da nova presidente do TJBA, Maria do Socorro Santiago, o prefeito ACM Neto (DEM) afirmou que espera um trabalho de parceria com a Corte para ir em busca dos grandes devedores do município.



- É uma das pautas que pretendo avançar com a presidente. A prefeitura pode reaver dívidas que não estão sendo pagas e o judiciário pode ganhar com isso em ano de crise financeira.

Desabafo

Geralmente reservado, o desembargador Eserval Rocha, ex-presidente do TJBA, fez um discurso de pouco mais de 40 minutos em sua despedida do cargo, ontem. Além de falar sobre medidas e realizações de sua gestão, fez críticas à administração pública brasileira, afirmando sua decepção por perceber que o princípio da impessoalidade encontra-se apenas no artigo 37 da Constituição Federal:



- Registro minha perplexidade ao constatar que a coisa pública é uma norma abandonada.

Partidos e fé

O governador Rui Costa (PT) cravou ontem, logo após leitura da mensagem no Plenário da Assembleia Legislativa, que em 2016 o PT não necessariamente precisa ter candidatos em todas as cidades do estado: "Acho que o PT pode e deve apoiar candidatos de outros partidos em várias cidades da Bahia". Salvador? "Pode ser, inclusive, não é excludente isso para Salvador". Ao seu lado estava o pastor Sargento Isidório, virtual candidato à prefeitura de Salvador e que abriu 'aquele' sorriso. Nada disse, apenas beijou a bíblia que carregava numa das mãos.

