Juca impôs condições para assumir Secult

O antigo ti-ti-ti de que Juca Ferreira vai substituir Jorge Portugal na Secretaria da Cultura da Bahia (Secult) está cada vez mais próximo de ser confirmado. O anúncio deve ser feito nas próximas semanas, após ele se reunir pessoalmente com o governador Rui Costa, o que ainda não ocorreu.

O ex-ministro de Dilma está negociando há algum tempo, diretamente com Rui, a volta para a Bahia. Agora, entretanto, as conversas andaram e “estão bem avançadas”, nas palavras de pessoas próximas a Juca e fontes do governo estadual.

No dia da Lavagem de Iemanjá, o petista não parou de receber ligações de artistas cobrando que ele aceite o convite feito pelo governador. Ainda foi procurado por dois emissários de Rui Costa para saber quando iria tomar a decisão final.

Tempo Presente apurou que Juca respondeu aos prepostos do Palácio de Ondina que aceitava assumir a pasta, mas, antes, espera que suas exigências sejam aceitas.

Cultura no centro – Ele apresentou a Rui um documento com ideias para a nova gestão da Secult. Exigiu recursos suficientes para executar os projetos que idealizar e autonomia para trabalhar como achar que deve – o que atualmente Jorge Portugal não tem, devido a indicações feitas por políticos em cargos importantes da secretaria.

A ideia principal de Juca, segundo pessoas próximas, é colocar a cultura “no centro do projeto de desenvolvimento da Bahia”. Palavras do próprio em conversa com Rui.

Sem apoio dos artistas, Jorge Portugal é alvo de críticas há algum tempo. O problema maior são altos assessores da pasta, que não dialogam com a classe. Sabendo que deve ser substituído, o atual secretário até já tentou, nos bastidores, indicar um sucessor.

Futuro político

Após uma semana difícil, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo (PSL) fica até amanhã em sua fazenda no município de Jeremoabo, onde cria bois.

Ele vai descansar para refletir o que fará de seu destino político. Os trabalhos no Legislativo retornam na segunda-feira.

Mágoa – O deputado está magoado com o colega Roberto Carlos (PDT), que, até então, era seu amigo pessoal. Não quer vê-lo nem pintado de ouro, por causa da traição. Roberto Carlos mudou de lado nas últimas horas da véspera da eleição. Nilo não cita o nome, mas todos sabem que Roberto Carlos, meia hora antes de ser fotografo com Coronel, dizia apoiar Nilo, olho no olho.

Neto e seu smartphone

Não tem deferência certa. Enquanto Paulo Souto, secretário da Fazenda, ex-governador e ex-senador, discursava, ontem, sobre o programa Nota Salvador, Neto digitava mensagens ao celular, sem nem disfarçar. “O homem não para”, justificou um dos técnicos da equipe.

colaboraram Joyce de Sousa e Patricia França

