Jucá implode a lua de mel de Michel Temer

Michel Temer tentou ser amável com Romero Jucá ao dizer que ele continuará colaborando com o governo, mas a gravação da conversa entre ele e Sérgio Machado, da Transpetro, causou o estrago bombástico. Veja:

1 - Botou combustível pesado no discurso de que Dilma foi vítima de uma articulação golpista, inclusive na imprensa estrangeira.

2 - Vitaminou a tese de que o melhor para o país é a convocação de novas eleições já.

3 - E mandou o que resta de credibilidade ética nos figurões da representação política hoje instalada em Brasília pelos ares.

Apesar dos protestos do mundo artístico contra a extinção do MinC, o que forçou o recuo do governo, vinha quase tudo caminhando bem nos primeiros dias de Michel Temer. A lua de mel, que já vinha chamuscada com a nomeação de ministros suspeitos na Lava Jato, como Jucá, acabou mal.

Seja como for, Jucá, que ao se explicar disse pretender acabar com 'a sangria', agora é quem sangra. E melou Temer.

Fato desagradável - Antônio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara, minimizou o caso envolvendo Romero Jucá:

- Foi apenas um fato desagradável.

Cai a máscara - A opinião de Jaques Wagner, que era ministro de Dilma, é diametralmente oposta:

- Vinte e três de maio de 2016 entrará para a história como o dia em que o golpe foi definitivamente desmoralizado, desmascarado.

No Parlasul - Bastante tumultuada no último 26 de abril, dias antes da votação do impeachment no Senado, a reunião do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, nesta segunda em Montevidéu, foi vitaminada por Jucá.

O baiano Arthur Maia (PPS) gastou um tempão para dizer que o impeachment foi legítimo e que por aqui está tudo bem.

'Só o Renan que está contra essa porra. Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha está morto, porra'

Romero Jucá, na gravação com Sérgio Machado, da Transpetro, explicando por que Renan Calheiros hesitava em apoiar o impeachment de Dilma.

'O primeiro a ser comido vai ser o Aécio'

Sérgio Machado, dizendo que Aécio Neves será o próximo a ser fisgado por Rodrigo Janot.

Cabra fraca

O deputado Eduardo Salles (PP) está tentando costurar um encontro dos ministérios públicos federal e estadual, mais Ibama e governo baiano, para tentar destravar o fornecimento de licenças ambientais.

O MPF e o MP recomendaram aos bancos que não liberem empréstimos para produtores que não têm a tal licença.

- Só de pequenos criadores de cabras, segundo o IBGE, temos 160 mil. Essa decisão está travando a agropecuária baiana.

Conflito legal - Segundo Eduardo, a Bahia aprovou uma lei que dispensa licença para áreas já de uso corrente, mas o MPF e o MP não reconhecem, acham que a lei federal se sobrepõe à estadual:

- O problema é que o Ibama tem uma equipe muito pequena. E nem que queira tem condições de atender a todos.

Pedindo socorro

Com um ano e dez meses fechado, por conta dos desatinos cometidos pelo ex-prefeito Jean Cavalcanti, o Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso, mantido sob a gestão da Santa Casa de Cruz das Almas, não será reaberto tão facilmente.

O Ministério Público intermediou um acordo com a prefeitura local, que se obriga a passar R$ 200 mil por mês, mas, se a instituição for reaberta só com isso, o déficit mensal é de R$ 200 mil. E aí, não dá.

Apoio da Sesab - A campanha em Cruz das Almas é para que a Sesab ajude. A Santa Casa investiu mais de R$ 1 milhão para cumprir as exigências da Vigilância Sanitária, adquiriu novos equipamentos e negociou dívidas antigas. Ou seja, está tudo pronto. Só não funciona.

POUCAS & BOAS

O deputado Marcell Moraes (PV) está soltando foguetes. O processo que ele move no STF pedindo o fim das vaquejadas ganhou um aliado importante. O procurador da República, Rodrigo Janot, deu parecer dizendo que a prática agride a Constituição. E cita as brigas de galo, proibidas, como exemplo similar.

Quem também solta foguetes é o prefeito de Terra Nova, Hélio Vinhas (PP). O município vai ganhar uma unidade da Plastpack, que fabrica tampas, alças e embalagens. A nova indústria vai gerar 400 empregos diretos, um ganho e tanto.

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia realiza hoje pela manhã audiência pública para discutir a qualidade dos serviços nos terminais do ferry e das lanchas Mar Grande-Salvador. O deputado Hildécio Meirelles (PMDB) pilota o encontro.

Colaborou: Jeane Borges

adblock ativo