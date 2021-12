João Durval declara apoio a Paulo Souto

O senador João Durval (PDT), pai do ex-prefeito João Henrique e do ex-deputado Sérgio Carneiro, que é do PT, se elegeu em 2006 ao lado de Jaques Wagner e durante todo este tempo foi governista, mas ontem mudou: ele declarou apoio a Paulo Souto.

João Durval deu três razões para ter tomado a decisão: é amigo de Souto, que foi secretário dele no governo, e já não tinha mais o que fazer na banda governista, nem com Dilma e nem com Jaques Wagner. Fala o próprio:



Sobre Dilma:

- Fui totalmente desprestigiado pelo governo nesses oito anos de mandato. Dilma nunca me recebeu, apesar de eu ter feito sucessivos pedidos. Ela não recebe nenhum senador nem deputado. Então, me afastei.



Sobre Wagner:

- Não há mais relacionamento nenhum. Ele não me deu um cargo e ainda demitiu o meu pessoal em Feira. Nosso último contato foi em 2010, quando ele me pediu apoio para Walter Pinheiro e Lídice da Mata dizendo que queria três baianos apoiando o governo. Atendi e nunca tive recíproca.

Durval diz que vai apoiar Paulo Souto e depois pendura as chuteiras. Vai ficar na fazenda 'olhando minhas vaquinhas'.

Souto aplaude - Paulo Souto disse que recebeu o apoio com muito prazer:



- Ele, como governador, teve forte presença no semiárido. E também deu contribuição decisiva na construção da Barragem de Pedra do Cavalo, que nos garante a tranquilidade do abastecimento, além de ser uma liderança expressiva em Feira.

Em suma, quem não quer?

Sinais velhos - Lá atrás, João Durval já dava sinais de insatisfação. Em 2012, apoiou a candidatura de Zé Ronaldo (DEM) em Feira de Santana, dizendo que o petista Zé Neto era despreparado. Zé Neto esperneou, mas...



Em queda

Passada a euforia da Copa, o turismo volta ao seu sofrer. A ocupação hoteleira de julho em Salvador foi a pior registrada do referido mês nos últimos 14 anos, aponta pesquisa da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação. A taxa foi de 55,45%. De 2010 para cá, a ocupação em julho só cai.

Dilma, Ziraldo e Aécio



A equipe de Dilma compartilhou ontem, em seu perfil no Face, uma entrevista de um programa televisivo com o cartunista Ziraldo na qual ele diz amar a petista e aposta em uma vitória sua no primeiro turno.



Ziraldo, que é mineiro, é amigo de Aécio.



Em março, ele gravou, com outros artistas, um vídeo felicitando Aécio pelo aniversário, que foi reproduzido nas páginas do senador e amplamente divulgado nas redes sociais.

Jogando a toalha



Depois de o deputado Carlos Gaban (DEM) ter jogado a toalha dizendo que não vai disputar a reeleição pelos altos custos de campanha, agora é a deputada Graça Pimenta (PMDB) que segue o mesmo caminho, e alegando o mesmíssimo motivo.



Tarcízio Pimenta, marido de Graça, ex-prefeito de Feira de Santana que também se candidatou pelo PHS e desistiu, confirma:



- A família não teve condições de permanecer no leilão eleitoral. Tomamos a decisão em conjunto.

Aliás, a queixa sobre altos custos de campanha em 2014 é geral, independentemente do matiz político. Além de Gaban, Sérgio Passos, ex-presidente do PSDB, também desistiu.



Novas pesquisas



Nas únicas pesquisas para aferir os humores dos baianos registradas, as duas do Ibope, Paulo Souto tem o teto de 42% e Rui Costa, o piso de 8%, com Lídice da Mata no meio. Estão no prelo duas novas pesquisas, a do Babesp, de Marcelo Nilo, e a do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), contratado pelo site Bahia Notícias.



O Babesp entrevistou dois mil eleitores em 84 municípios, e o Ipespe, 1.800 eleitores entre os dias 8 e 10 de agosto, em 75 municípios.

As duas devem ser divulgadas hoje ou amanhã. Vamos ver o que dirão Babesp e Ipespe.



Dois erros



Três carros da prefeitura de Salvador pararam ontem no viaduto de Graça para carregar propagandas indevidamente colocadas lá.



Curioso é que os veículos, para chegar ao local, antes aprontaram uma: em frente à Perini, deram uma monumental contramão, sob os olhos de uma perplexa plateia.

Foram corrigir um erro cometendo outro.



Cotas em concurso



O governo da Bahia publicou o decreto que regulamenta a reserva de 30% das vagas em concursos públicos para negros.



As cotas vão valer de cabo a rabo, inclusive nos processos seletivos para contratações temporárias via Reda.



POUCAS & BOAS

Fieb, Sebrae e Caixa Econômica assinarão nesta (11h), na sede da Fieb, termo de cooperação que prevê a oferta de serviços para as micro e pequenas indústrias baianas, associadas aos sindicatos patronais da indústria. Intitulado Quinta do Crédito, o programa oferecerá serviços de consultoria do Sebrae e acesso a crédito da Caixa.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) festeja amanhã o seu jubileu de ouro. Para comemorar os 50 anos, a presidente da UPB, Maria Quitéria, vai reinaugurar a sede no CAB, com a apresentação dos espaços reformados, e homenageará municipalistas, entre eles, os 24 ex-presidentes da entidade.

Alexandre Brust, presidente da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM), vai receber hoje (19h) da Câmara de Salvador a medalha Thomé de Souza, a mais alta condecoração da capital baiana. A iniciativa foi do vereador Odiosvaldo Vigas (PDT).

A campanha 2014 mostra uma faceta, na comunicação, como nunca se viu. Além do uso intenso das redes sociais defendendo o seu peixe e atacando o inimigo, o velho press-release também entrou no jogo do bate e rebate.

Colaborou: Patrícia França

