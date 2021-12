Jean Wyllys bate forte na Câmara de Feira

O deputado federal Jean Wyllys, baiano de Alagoinhas, eleito pelo PSOL do Rio, se disse neste quinta, 30, indignado com a representação política na Câmara de Feira de Santana.

O caso: o vereador Edivaldo Lima (PP) levou a plenário o fato de que Wyllys teria apresentado em Brasília um projeto para tirar da Bíblia os textos tidos como homofóbicos.

Provocou intenso debate e até se cogitou votar uma moção de repúdio.

O detalhe é que se trata de uma mentira espalhada nas redes sociais dois anos atrás, o que irritou o deputado:

- Soube que só um vereador, do PHS (Tonhe Branco), não se envolveu. E os demais sequer se deram ao trabalho de saber se era verdade. É uma gentalha assessorada por um bando de parasitas.

Cá para nós, que foi um tremendo mico, isso foi. O segundo maior município da Bahia disparando chumbo grosso contra alguém baseado numa mentira. É dose.

Volta à ativa

O secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) esteve na Assembleia ontem para conversar com o presidente Marcelo Nilo.

O que trataram, sabe-se lá. Mas o que importou foi o fato de ele ter chegado de carro e saído de helicóptero. O heliporto de lá, construído por Jaques Wagner, estava em desuso desde antes de Rui Costa assumir.

Economia pela boca

E por falar em Assembleia, começa a valer hoje o turnão durante o mês de julho.

Marcelo Nilo prevê uma economia de R$ 1,150 milhão, principalmente com comida.

Lá são servidas em média 1.300 refeições por dia, no Bandejão. O empresário que o explora, o mesmo do a la carte, deu férias coletivas aos funcionários.

"É falta de informação,uma mentira extraordinária. É uma sacanagem"

Otto Alencar, senador baiano, reagindo a uma informação da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, de que ele estaria se aproximando do governo Temer.

"Estamos viabilizando um nome que possa tirar a Câmara dessa dificuldade. Não é meu nome o único colocado"

José Carlos Aleluia, deputado federal do DEM baiano, dizendo-se disposto a disputar a presidência da Câmara.

A fé da Fecomércio

Carlos Andrade, presidente da Fecomércio-BA, planeja ir a Brasília na próxima semana:

- O que queremos é que o governo estenda para os empresários do comércio o mesmo que fez com os estados e municípios, renegociando débitos, dando seis meses de carência e a chance de começar a pagar 5% do débito até 2018.

Está sonhando alto. Lojista não tem voto no Senado nem julga ninguém da Lava Jato.

Na Baixa

A decisão da prefeitura de Salvador de permitir estacionamento ao longo da Baixa dos Sapateiros (pago, é óbvio) teve de bom o fato de que deu um gás no comércio local, que estava moribundo, quase morrendo.

Em compensação, os engarrafamentos na área voltaram. 'É o preço', dizem os comerciantes.

Jabes x TCM

Com as contas de 2014 rejeitadas pelo TCM por ter ultrapassado o limite de gastos com pessoal, o prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro (PP), já tomou uma decisão: vai entrar com ação na Justiça para contestar a resolução.

- Assumi a prefeitura em 2013 com 70% da receita comprometida com pessoal. Fizemos um ajuste fiscal, aumentamos a receita própria, embora os repasses tenham caído, e, hoje, esse índice está em 61%. Onde está o crime?

Jabes lembra que o motivo da rejeição não acarreta a sua inelegibilidade, uma vez que não se trata de irregularidade insanável que configure ato de improbidade.

POUCAS & BOAS

* O Congresso da Ufba, de 14 a 17 deste mês, terá como um dos seus pontos altos o seminário A extensão e o compromisso público da universidade, realização da Andifes. Reitores e representantes dos IFEs de todo o país estarão nos debates.

* João Carlos Salles, reitor da Ufba, diz que o seminário é uma oportunidade de conhecer as experiências das universidades de todo o país. A Andifes reúne os reitores de 67 universidades públicas.

* Eliel Souza, líder do PV na Câmara de Salvador, esteve em Brasília com o ministro Sarney Filho (Meio Ambiente) e voltou de lá animado. Sarney se comprometeu a participar de audiência com o Ministério Público para discutir o tombamento do Parque das Dunas, em Stella Maris.

* O advogado Rudi Cassel, do escritório brasiliense Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados, estará hoje no Sinpojud (10h30). Especialista em direitos dos servidores, ele vem discutir propostas para o plano de carreira e dos servidores da Justiça baiana.

Colaborou: Joyce de Sousa

