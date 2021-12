Jaques Wagner encara o seu grande desafio

Em alguns momentos difíceis dos oito anos que passou no governo da Bahia, como as greves da PM, Jaques Wagner costuma dizer que estava tentando 'trocar o pneu com o carro andando'. Nas vezes que tentou, trocou.

Agora, tem em mãos não um pneu de carro, mas de trator. Na próxima semana, quando ele deve tomar posse na Casa Civil, vai bater de cara com o julgamento do TSE sobre a acusação, contra Dilma, de crime eleitoral, as pedaladas fiscais que o TCU acusa e, de quebra, a apreciação dos vetos pela Câmara, o que inclui o início da articulação da base governista no Congresso, hoje completamente destroçada.

São barreiras gigantescas a superar para encarar outro problemaço, a crise econômica.

E ele já entrou em campo. Foi convidado formalmente na noite de anteontem. Ontem, almoçou com Dilma, Lula e Aloísio Mercadante, o ministro da Casa Civil que se despede, informando-se e traçando as estratégias que vai adotar.

Vai conseguir sucesso? Sabe-se lá. Mas um feito ele já conseguiu: recolocar a Bahia, que nunca esteve tão escanteada na era petista, no topo do cenário político nacional.

Rui na torcida — Jaques Wagner e Rui Costa são muito mais do que antecessor e sucessor. São amigos muito próximos há mais de 32 anos. E Rui admite que está na torcida pelo sucesso do amigo.

Rui diz ter consciência de que a missão de Wagner é bem maior do que defender os interesses baianos, mas admite:

- Ele tem experiência e capacidade para a missão que lhe está sendo confiada. É claro que ele não está lá pela Bahia e sim pelo Brasil. Mas é evidente que ter um amigo numa função relevante é sempre bom.

Na cola de Moema

Cogitada para assumir o futuro Ministério da Cidadania, que resultará da fusão das secretarias da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a deputada Moema Gramacho (PT) tem no calo dela Benedita da Silva (PT), deputada e ex-governadora do Rio.

Pesa a favor dela o fato de que Benedita, quando governadora, fez um monte de bobagens, embora seja negra, um emblema.

Pesa contra o fato de ter falado antes da hora, quando ainda estava sendo sondada.



"Não acredito em salvador da pátria. Evidente que sei onde posso ajudar. Como tenho essa fama de ser adepto do diálogo, e as pessoas acham que há dificuldade (no governo) nessa área, as pessoas acham que posso contribuir (...). Mas não acredito em solucionador isolado"

Jaques Wagner, sobre a indicação dele para a Casa Civil da presidência da República



Rebelião baiana

Se a banda governista baiana festeja as mudanças no ministério, a oposicionista não gostou. Lúcio Vieira Lima (PMDB), irmão de Geddel, foi o líder de uma rebelião na bancada do PMDB contra o partido assumir cargos no governo. Ele coletou 22 assinaturas, um terço da bancada.

- Não é possível esse fisiologismo escancarado, esse toma lá, dá cá.



Sondando a segurança

Rui Costa passou os últimos dois dias reunido com comandantes regionais da PM e delegados para discutir o que cada um anda fazendo e quais são as dificuldades.

De modo geral, os índices de homicídios estão caindo. Mas Rui citou, entre as dificuldades, a Lei de Execuções Penais:

- Nossa legislação penal é muito ruim. Em alguns casos, homicidas foram soltos e os índices voltaram a crescer.

Queda comunista

A bancada do PCdoB na Câmara culpa Dilma pela perda de dois deputados federais para a Rede. Daniel Almeida, presidente do PCdoB da Bahia, diz que os parlamentares estavam se sentido maltratados.

- A nossa bancada sempre votou com o governo e cobrou que todos os deputados votassem de acordo. Esta postura produziu dificuldades e por isso eles saíram.

O PCdoB agora só tem 11 deputados.

Bebê barbado

Os entraves da reforma ministerial, causados principalmente pelas intrigas e futricas internas no PMDB, foram alvo de um epigrama do poeta Antônio Lins. Ei-lo:

O parto do PMDB

Vai ficando demorado

Ao que parece, o bebê

Nascerá velho e barbado

Bandido racista

Veja a que ponto chega a imbecilidade humana. D. M, negra, moradora da Barra, tem uma empregada branca.

As duas entraram num banco justamente para a patroa pegar o dinheiro do salário da empregada. Pouco depois da saída, um bandido puxou o revólver, anunciou:

- É um assalto! Passe tudo para cá!

E apontou a arma para a empregada.

Levou R$ 40. D. M. tinha na bolsa R$ 1,2 mil e um smartphone.

Isso é o que se pode chamar de equivocado ao quadrado. É bandido e racista.

POUCAS & BOAS

Hoje, Dia dos Animais, o cantor Prince do Boi virou o inimigo número um dos defensores dos animais. Ele foi multado em R$ 35,5 mil pelo Ibama por aparecer em redes sociais mostrando jacarés, tartarugas e pacas sendo assados numa churrasqueira, o pior dos exemplos.

O adiamento da visita de Dilma a Barreiras para a próxima quarta não alterou muito o humor dos barreirenses, conquanto que ela vá. Será a segunda vez que um presidente visita a cidade. O primeiro foi Eurico Dutra em 1946.

O jurista Taurino Araújo faz hoje (19h) a palestra Passeando através dos Campos Interdisciplinares: a concretização da hermenêutica jurídica sob o enfoque criminal, no Seminário Extensão Universitária na Uefs - uma vocação temática, na Uefs, em Feira de Santana.

A Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Câmara de Salvador (CMS) realiza hoje (9h) audiência pública para a apresentação do projeto do VLT, que é do governo. Resta saber se ele acontecerá. Alguns auxiliares de ACM Neto dizem que sem BRT não haverá VLT.

Macarani, na região de Vitória da Conquista, vai às urnas domingo escolher novo prefeito, já que a eleição de 2012 foi anulada. Armando Porto (PSD) e Olisandro Nogueira (PP) estão no páreo. É Otto Alencar contra João Leão.

Cotado para disputar a prefeitura de Jacobina pelo PSDB, Sérgio Passos, ex-deputado, transferiu o domicílio para Saúde. Acha que lá é bem melhor.

