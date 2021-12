Jaques Wagner e Leão ajustam linhas de ação

No primeiro dia como coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaques Wagner passou a manhã reunido com João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, além de técnicos da área.

Ouviu longa explanação sobre o AG-Ter (Agenda Territorial da Bahia), projeto que pretende estimular com incentivos fiscais empresas, de micro a grandes, nas 27 regiões de identidade do estado. Se Salvador e região metropolitana representam 77,86% do PIB (e da arrecadação estadual), o resto é sofrível.

Quatro regiões, das mais pobres, estão sendo atacadas de saída:

1 – VALE DO SÃO FRANCISCO – Cinco usinas de açúcar estão sendo instaladas lá, onde o PIB é baixíssimo, apenas 0,12%.

2 – SUL BAIANO – Nos bons tempos do cacau já representou 60% da receita estadual, hoje é apenas 1,8%. O incentivo a pequenas indústrias do chocolate é o foco.

3 – BAIXO SUL – De Valença a Maraú, sofrerá forte impacto com a ponte Salvador-Itaparica. Vai ser preparada para isso.

4 – BAIXIO DE IRECÊ – Beneficiamento da produção que vem da irrigação.

Wagner adorou.

Boa relação — João Leão diz que pessoalmente se dá muito bem com Wagner e o projeto só tem a ganhar:

– O clima é excepcional. E sempre será.

Soltando cachorros

Na sessão temática que o Senado realizou ontem para debater a PEC 55, que fixa o teto dos gastos, a senadora Lídice da Mata (PSB) soltou os cachorros na vista de Mansueto Almeida, secretário de acompanhamento do Ministério da Fazenda.

Disse que a Fiesp, que outro dia financiava manifestações pró-impeachment, hoje é recebida com honras e glórias no Conselhão.

***********

Ele perdeu todas as condições de me julgar (...) Ele se comporta como um juiz da República Velha. 'Se eu tenho um inimigo político, condeno. Se eu tenho um amigo, absolvo' Ele perdeu todas as condições de me julgar (...) Ele se comporta como um juiz da República Velha. 'Se eu tenho um inimigo político, condeno. Se eu tenho um amigo, absolvo'

Precisamos que Geddel permaneça no governo Precisamos que Geddel permaneça no governo

***********

Podemos e perdemos

O Partido Trabalhista Nacional (PTN), que na Bahia é comandado pelo deputado federal João Carlos Bacelar, vai mudar de nome dia 10 de dezembro. Vai se chamar Podemos.

Virou piada no meio político. Dizem que o Podemos bem poderia chamar-se Perdemos.

Perdeu José Tude, hoje vice eleito de Camaçari, o deputado estadual Carlos Geilson, os vereadores em Salvador Geraldo Lima, Carlos de Cama e Tiago Correia e ainda duas prefeituras importantes, Irecê e Valença.

Alex Lima — De quebra, o deputado Alex Lima já anunciou que está de malas prontas para deixar a legenda. Não diz o porquê, mas sabe-se que ele se sente boicotado.

Alex diz que ainda vai conversar com o governador sobre o novo partido, mas há quem aposte no PDT.

'Já ganhou' pela culatra

Primo do ex-governador Nilo Coelho (PSDB), que nas eleições deste ano protagonizou uma surpreendente derrota na disputa da prefeitura de Guanambi (para Jairo Magalhães, do PSB), o deputado Luís Augusto atribui o fato a um equívoco:

– As pesquisas erraram. Nos deram a sensação de vitória e criou-se o clima do 'já ganhou'. Teve vereador pedindo voto só para si, na base do 'vote em mim que Nilo já ganhou'.

POUCAS & BOAS

* O julgamento do caso de Itabuna, que dirá se a eleição de Fernando Gomes (DEM), o mais votado em outubro, valeu ou não, foi adiado para amanhã. Um dos juízes do TRE faltou ontem, e, no caso em apreço, dizem os especialistas, na corte têm que estar os sete integrantes.

* As fotógrafas Margarida Neide, Alessandra Lori, Manuela Cavadas, Rejane Carneiro e Carol Garcia comandam sexta (18h30) na Unirb (Patamares) o debate Meninas superpoderosas do fotojornalismo – o dia a dia das repórteres fotográficas. Eny Miranda fará participação especial.

* Filhos de Coaraci que moram em Salvador farão sábado, no bar e restaurante Caranga, na orla de Salvador, a 26ª edição do FestCoas. O encontro nada tem de político ou comercial. É meramente entre conterrâneos. Os irmãos Ícaro e Anderson e Gel e Banda animam a festa.

* A cantora Margareth Menezes vai receber dia 1º (10h) a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da Assembleia, concedida a personalidades que prestaram relevantes serviços a Bahia. A iniciativa é da deputada Fabíola Mansur (PSB).

Colaborou: Biaggio Talento

adblock ativo