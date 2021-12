Itacaré é destino disputado no feriado

Quem quiser ir a Itacaré, no Sul do estado, a fim de participar da programação do Festival Música Boa, neste feriado de sexta, 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, e sábado, dia 16, vale a pena apressar a busca de uma vaga de hospedagem.

Sem contar os meios alternativos e as opções da mais recente modalidade, a hospedagem por aplicativo, o município já registra taxa de ocupação compatível com a importância do festival.

Organizado como cartão de visita para atração de visitantes na Alta Estação, o Festival antecede a repetição do sucesso do turismo itacareense dos anos anteriores, consolidando uma posição entre as cidades de maior quantidade de visitantes em proporção à infraestrutura.

Além do número de visitantes, a captação de recursos é um item alegrador para os empresários hoteleiros e hospedeiros em geral, porque grande parte dos turistas vêm de outros estados, dispostos a investir nas alegrias de Itacaré. É gente de Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e até do mais distante Paraná.

‘Boa Música’

O nome do festival justifica-se na qualidade da música, bem representada por Armadinho Macedo, acompanhado por diversas bandas e cantores, além de apresentações de grupos de percussão e de capoeira.

Itaracaré sediará também um desfile de fanfarras e vai organizar, juntamente com a realização do festival, uma feira de economia criativa e circuito gastronômico para fortalecer a programação.

O festival tenta combinar a oferta de cultura de boa qualidade com a exuberância das belíssimas praias, além de trilhas, cachoeiras e fazendas de cacau abertas á visitação na cidade e nos distritos.

A China cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. Nosso governo vai cada vez mais tratar com o devido carinho, respeito e consideração esse gesto do governo chinês

40 anos de Anistia

Acontece no dia 21 deste mês o II Congresso Nacional da Anistia: 40 anos de luta em tempo de negação histórica. O evento será realizado através de uma parceria entre a Fundação 2 de Julho e o Grupo Tortura Nunca Mais na Bahia (GTNM-Ba). O evento acontecerá nos prédios da fundação, no Garcia. O evento também conta com apoio de diversas entidades democráticas.

Entre as atividades realizadas no Congresso este ano ocorre uma mesa de debates que mostrará a amplitude da frente que defende o Estado Democrático de Direito.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site.

Negócios Bahia-Rússia

O 1º Fórum Comercial e de Investimentos Brasil–Rússia, realizado no início da semana em Brasília, rendeu também dividendos para a relação comercial daquele país com a Bahia. A comitiva estadual que lá esteve trouxe na bagagem o interesse de empresas russas na produção baiana, em áreas como fruticultura, soja e algodão.

Durante a edição 2019 da Fenagro (Feira Internacional da Agropecuária), no Parque de Exposições de Salvador, neste mês de novembro, vão ocorrer encontros com produtores locais para interagir e conduzir possíveis fechamentos de negócios para exportação. O secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Lucas Costa, é quem anuncia a boa nova, que vem acompanhada:

– Também estamos em tratativas com um banco de fomento russo para oferta de crédito atrativo aos produtores, e na moeda brasileira, o real.

O Fórum Brasil-Rússia teve como foco atrair investimentos estrangeiros para o Brasil, e reuniu cerca de 700 players de negócios, entre empresários, investidores e representantes governamentais.

adblock ativo