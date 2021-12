Isidório: Bolsonaro quer implodir o PSL

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) afirmou que o clima na Câmara dos Deputados está “desconfortável”, em meio à guerra entre o Presidente Jair Bolsonaro e o deputado Luciano Bivar (PSL-PE).

– Esse governo não consegue manter nem a base. Toda hora é uma briga, uma confusão, parece um governo acéfalo. O Presidente da República está querendo implodir o próprio partido, eu nunca vi isso. Os deputados estão assustados com essa situação – afirmou Isidório.

O deputado disse que a solução para acabar com a guerra no PSL é tirando Bolsonaro da Sigla:

– Eu vou falar com Bivar e se ele deixar ou vou convidar Bolsonaro para integrar o Avante. A demora de um doido é outro na porta. Comigo ele vai ficar mais tranquilo e entender que deve governar para todos e não ficar maltratando todo mundo.

Sem lado – Isidório evita escolher um lado na disputa no PSL e cita ajudas recebidas por Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e pelo Delegado Waldir (PSL-GO) na Casa.

– Eduardo é um cara simpático, que se comunica com todo mundo. Sempre que cruzo com ele fala da bíblia, diz que é importante eu manter uma bíblia lá na Câmara. O Delegado Waldir assinou o meu documento que torna o texto da bíblia intocável, é um cara bacana – ressaltou Isidório.

O sargento acredita que um “espírito maligno” está impedindo o crescimento do país e sugeriu um exorcismo para deixar o presidente mais calmo.

– Parece que tem alguma coisa, um demônio impedindo a paz do país. (...)Ainda bem que eu fico lá com a bíblia aberta, estou sempre orando. O presidente precisa ser exorcizado para ficar mais tranquilo – asseverou.

“Eu vou implodir o presidente [Jair Bolsonaro]. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa, eu implodo o presidente. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo”

Delegado waldir, líder do PSL na Câmara dos Deputados, em áudio divulgado ontem pelo Estado de S. Paulo, de uma reunião realizada quarta-feira, sobre a resistência à tomada do partido por parte de Bolsonaro

Em acordo para reciclar

A atração de empresas de reciclagem de embalagem é o principal objetivo do acordo de cooperação assinado ontem pela Fieb e o Ministério Público estadual. A capacitação empresarial em relação à chamada “logística reversa de embalagens”, denominação técnica da atividade, deverá garantir uma destinação final adequada, conforme exige a legislação. Embalagens de papel e papelão, alumínio, vidro, aço e principalmente plástico terão um tratamento adequado, caso o acordo tenha êxito. Também as embalagens cartonadas chamadas ‘longa vida’ estão incluídas. O acordo foi formalizado durante o Fórum Indústria Baiana Sustentável. A Fieb comprometeu-se a atrair recicladoras e participar da elaboração de projetos de lei com o objetivo de incentivar a atividade.

Terminal da Braskem

Depois de sucessivos embates jurídicos a Braskem conseguiu assinar com a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Contrato de Adesão nº 10/2019-MINFRA, no qual fica autorizada a instalação de um Terminal de Uso Privado – TUP, em Candeias.

A construção do equipamento atende os interesses econômicos de empresários e desperta críticas de ambientalistas, já que o terminal será localizado na “Prainha”, balneário localizado no município de Candeias, que vinha se insurgindo contra o projeto.

Apesar de uma discussão judicial ainda não ter sido decidida pelo STF, o início das obras está previsto já para o final desse mês de outubro.

POUCAS & BOAS

Agropecuaristas com empreendimentos no município de Formosa do Rio Preto estão na expectativa para a pavimentação da BA 458, conhecida como Linha Estrondo, prevista para 2020. Os detalhes do projeto foram debatidos ontem pela diretoria da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), que estão à frente do programa de melhoria da logística de acesso às fazendas e escoamento da produção.

A comunidade de Água Doce, no município de Cristópolis, recebe hoje a segunda edição da Feira de Ciência e Educação em Saúde no Cerrado Baiano. Com uma série serviços e atividades educativas, o evento é desenvolvido por estudantes do curso de Medicina da Ufob com a Secretaria de Saúde do município.

