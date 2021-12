Irmão Lázaro rumo às 'cirurgias' no Senado

O ex-Olodum e deputado federal Irmão Lázaro, candidato ao Senado da República nesta que é apenas a sua segunda vez na corrida eleitoral, disse em entrevista exclusiva ao A TARDE que pretende começar a fazer ‘cirurgias’ no Congresso. O procedimento, no entanto, não é médico, mas sim uma figura de linguagem para o trabalho que promete realizar se migrar da Câmara dos Deputados para o Senado, onde, também numa analogia, fez a sua primeira “residência”.

O candidato pelo PSC acredita que renovações são saudáveis à política e entende que a experiência de tantos parlamentares não foi o suficiente para inibir a corrupção “que assola o país”. No entendimento de Lázaro, é preciso dar oportunidade – leia-se voto – para que novatos como ele, há menos de cinco anos na vida pública, possam legislar.

Discurso

O candidato à presidência da República de Irmão Lázaro é Jair Bolsonaro (PSL), confirmou durante a entrevista. Caso eleito, avalia o candidato, vai tentar adquirir governabilidade sem se submeter às imposições partidárias. O apoio ao ex-militar, entretanto, não é de ponta a ponta, já que Lázaro é contra o armamento da população. Mas, ao mesmo tempo, afirma que deve ser “declarada guerra aos bandidos”, num discurso parecido com o de Bolsonaro.

– Tem que ir para cima, não dá para melhorar a segurança pública perguntando ao bandido o que ele acha, e para tratá-lo como se fosse o mocinho, tem que ter leitura para ele, e pode ser o que for, religiosa inclusive, se ele é um agressor tem que ser tratado como um agressor – disse.

Sobrou até tempo de rasgar alguns elogios a outro candidato à presidência, Geraldo Alckmin, mas ressaltou que o seu voto é de "Bolsonaro em todos os cenários".

"Qualquer coisa que aparece imediatamente se vai para uma teoria conspiratória. A nossa postura é: qualquer coisa que aparece, a gente investiga"

Estrutura para startups

O Banco do Nordeste recebe, até o dia 20 de setembro, inscrições das startups interessadas em atuar nos espaços Coworking Hubine em Fortaleza (CE) e em Salvador (BA). Serão 10 selecionadas para ficar no Hub Salvador e mais quatro que poderão usufruir da estrutura do Hub Inovação Nordeste (Hubine), em Fortaleza. Para participar, as startups devem apresentar soluções relacionadas a um dos temas: agronegócios, cidades sustentáveis, concessão, administração e recuperação de crédito, economia criativa, educação, energias renováveis, espaços inteligentes, finanças, microfinanças e inclusão financeira para microempreendedores, negócios de impacto social, saúde e serviços e processos de gestão para micro e pequenas empresas.

Meirelles comanda

O candidato do MDB à presidência da República Henrique Meirelles tem comandado sozinho a própria campanha. Dentro do partido, a ala feminina, que ficou em frangalhos após a saída de Marta Suplicy do MDB, a Juventude e até mesmo o grupo ligado ao presidente Michel Temer não escondem que o engajamento na campanha de Meirelles é baixo. Em eventos e até no corpo a corpo do ex-ministro com os eleitores, a falta da militância e do jogo de cintura é notável. Ao bancar a própria saga, que exige cerca de R$ 40 milhões, Meirelles sequer faz promessas políticas aos correligionários, ciente de sua frágil condição. Caso o pleito de outubro fosse um campeonato, Meirelles seria um time grande caindo para a segunda divisão.

FOTO DO DIA

Maior baía de águas tropicais do mundo, a Baía de Todos-os-Santos é composta por dezenas de praias e 56 ilhas. Não à toa este recorte geográfico é, desde o primeiro ano do Descobrimento do Brasil, paradisíaco e imponente

