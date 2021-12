Iraquara impactada pela pandemia

Entre os 21 municípios da Chapada Diamantina, o de Iraquara – a cidade das grutas – vem aumentando, dia após dia, a preocupação de gestores públicos e privados, devido à confirmação de casos positivos de coronavírus na sede e em nove distritos, configurando a distribuição da peste.

O número provisório de 93 infectados logo deverá alcançar a primeira centena, de acordo com a progressão da doença no município, famoso no país e no exterior pelo esplendor de suas grutas e rios cristalinos, com destaque para a Fazenda Pratinha, visitada por pessoas de todos os continentes.

Santa Rita, um dos distritos onde já se registra a presença de pessoas contaminadas, fica no caminho da Pratinha, local de estudo para espeleólogos devido às formações rochosas presentes apenas na região, além de pequenos búzios encontrados no lugar de areia, entre outras condições mundialmente inusitadas.

Os técnicos da Secretaria Municipal de Iraquara identificaram pessoas testadas positivo para o coronavírus também nos distritos de Vila Romão, Gameleirinha, Água de Rega, Torrinha, Parnaíba, Baixa do Mutambo, Barriguda e Matinha.

Além do cartão-postal representado pela Lagoa da Pratinha e todo o seu entorno, também está impedida a visitação de turistas e pesquisadores à vizinha Lapa Doce e seus 42 quilômetros de cavernas, algumas delas ainda em fase de prospecção.

O impacto da suspensão do turismo em Iraquara reflete na rede hoteleira de toda a região, incluindo a do município de Seabra, estrategicamente bem localizado no centro exato da Bahia, às margens da rodovia BR-242 e habituado a acolher parte dos visitantes excedentes de Iraquara devido à grande demanda.

Apoio à produção

A impossibilidade de reunir produtores especializados em caprinocultura de corte e de leite e em cultivo de milho levou o Senar a inovar nas formas de ensino de manejo durante a pandemia. Os criadores de caprinos ganharam duas cartilhas como fontes de consulta, com informações detalhadas acerca do mercado da atividade, incluindo os sistemas de produção disponíveis. Já em relação ao milho, o objetivo é capacitar o produtor ou o trabalhador rural no uso de técnicas adequadas no plantio e cultivo do grão por meio de treinamento online com prestadores de serviço e coordenadores. Obter alta rentabilidade na produção animal é o tema do próximo encontro virtual, programado para amanhã, às 18h30min, no canal do Youtube do Faeb/Senar.

PJBA na dianteira

O regime de teletrabalho instituído no Poder Judiciário da Bahia (PJBA) para evitar a propagação do novo coronavírus tem se mostrado bastante eficiente para o Judiciário baiano. Desde o dia 16 de março até esta segunda-feira foram prolatadas 394.726 mil sentenças e acórdãos, o que coloca o PJBA na primeira colocação entre os tribunais de médio porte e na quinta posição entre os 27 tribunais estaduais.

