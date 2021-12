Intrigas baianas no bombardeio a Salvador

Salvador completa hoje 468 anos guardando consigo muitas histórias que a grande maioria dos baianos não conhece, conforme nos relata Henrique Carballal (PV), vereador de ocasião, historiador de ofício.

Uma delas: você sabia que Jequié já foi capital da Bahia por 24 horas? Foi.

E o episódio é dramático. Ruy Barbosa perdeu a eleição presidencial para Hermes da Fonseca em 1911. Na Bahia, os grupos coronelistas de Luiz Viana (vianistas), Severino Vieira (vieiristas) e Luiz Gonçalves (gonçalvistas), decadentes, entraram em disputa para ver quem ficava no governo.

Alguns queriam emplacar José Joaquim Seabra (seabristas), recém-chegado da Europa. Para ganhar tempo, articularam o seguinte: Araújo Pinho, o governador, renunciaria, o presidente do Senado estadual, padre Manoel Leôncio Galvão, não assumiria, e o governo federal decretaria intervenção, para postergar a eleição para 28 de janeiro de 1912.

Araújo renunciou, Manoel Leôncio se recusou a assumir, mas o presidente da Assembleia, Aurélio Rodrigues Viana, sucessor natural, resolveu ficar. Criou o caso.

O Senado reagiu desconhecendo a renúncia de Araújo, a Justiça acatou, mas Aurélio se manteve irredutível, se encastelou na Câmara, decretou a mudança da capital para Jequié e o Exército resolveu cumprir a decisão judicial abrindo fogo dos fortes São Marcelo, Barbalho e São Joaquim.

Ante isso, a briga de Rui e Neto é fichinha.

Carne forte

Com o matadouro fechado há mais de dois anos por ação do Ministério Público, Itororó sobrevive a duras penas. O deputado Rosemberg Pinto (PT), filho da terra, que luta pelo novo matadouro, diz que o governo está em vias de autorizar a obra. E brinca:

– Lá a carne é forte. Resiste a tudo.

"A única coisa que me tira sono é quando as minhas duas filhas estão com febre"

Rui Costa, respondendo a Neto, por ter dito que 2018 'tira mais o sono dos adversários dele'.

"Fico a imaginar o que V. Exa. diria se um juiz de 1º grau fosse visto jantando com um réu. Melhor, viajasse com esse réu"

Eduardo Cubas, presidente da União Nacional dos Juízes Federais (Unajuf), em carta enviada ao ministro Gilmar Mendes, do STF, a quem acusa de fazer política.

Rebu dos combustíveis

O coordenador de fiscalização de combustíveis da Secretaria Estadual da Fazenda, Olavo Oliva, não quis saber de baixar as alíquotas de ICMS para combustíveis, conforme deixou claro ontem em encontro promovido pelo Sindicom (Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis da Bahia), que reivindicava a redução.

Segundo Oliva, os altos preços são mais em função 'das regras de comercialização adotadas pelo setor'.

Desafio — Oliva lançou o desafio:

– Essa de que as distribuidoras de combustíveis compram até produtos em outros estados para fugir de elevadas alíquotas de ICMS que encareceriam o produto aqui na Bahia não passa de história da Carochinha, conversa pra boi dormir. Duvido e, se eles provarem isso, até baixo as alíquotas.

Calamidade momesca

O Carnaval 2017 passou, mas as cinzas ainda estão no ar. Dia 15 de fevereiro o diretor do Irdeb (que toca a TV Educativa e a Rádio Educadora) publicou no Diário Oficial três avisos de dispensa de licitação, um para a compra de bandanas (R$ 12.500), outro para a aquisição de camisas (R$ 10.560) e um terceiro para garrafas de água com a logomarca da TVE e da rádio. Curioso é que para justificar a dispensa de licitação ele evocou o Art. 59 da Lei 9.433/2005.

O tal artigo diz que a dispensa de licitação se justifica em casos de emergência ou calamidade pública. Emergência para ir à folia?

POUCAS & BOAS

A Assembleia realiza amanhã (8h30) audiência pública para debater a reforma da Previdência proposta por Temer. Sugerida pelo deputado Joseildo Ramos (PT), o encontro já tem a presença confirmada de Jaques Wagner e de Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento.

Arthur Sampaio, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, doou a 38 escolas de Amargosa dois mil livros, entregues via prefeito Júlio Pinheiro (PT). Diz ele que a política de doação pretende incentivar o hábito da leitura e a disseminação da arte da literatura.

A Liga Álvaro Bahia, que mantém o Hospital Martagão Gesteira, inaugura depois de amanhã o Cine Martaguinho, um cinema para botar um pouco de alegria em quem muito sofre. A obra custou R$ 47,5 mil, com patrocínio da empresa Monsanto e da prefeitura de Salvador.

A Fecomércio lança sexta (10h) a Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia. Trata-se do conjunto de projetos que tramitam em Brasília e cá sobre o setor.

Colaborou: Joyce de Sousa

