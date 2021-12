Interpelação contra difusão de mentiras

O governador do estado Rui Costa reafirmou que não haverá parcelamento ou atraso para os servidores públicos do Estado, como foi veiculado por um site, que, segundo o governador, seria ligado a um deputado estadual da oposição.

– Eu vou, inclusive, fazer interpelação do site, porque as pessoas não podem difundir mentiras, calúnias e ficar impunes – reclamou.

Para Rui, a multiplicação da informação errada prejudica a credibilidade geral.

– Alguém publica e o outro se sente na obrigação de reproduzir e acaba em segundos todo mundo reproduzindo uma notícia que surgiu em um site, um blog, que ninguém nunca ouviu falar, e todo mundo publica a mesma notícia falsa – apontou ele.

Saúde sem Partido

Ainda ontem, pelo Twitter, o governador deu pitacos sobre a situação da saída de médicos cubanos do programa Mais Médicos.

– O pedido é que tenhamos médicos – disse Rui, indicando que ficará muito contente se os brasileiros ocuparem todas as vagas. Mas alertou que, se houver lacunas, deseja dialogar com o governo federal para que os estados possam fazer convênios com países que queiram o intercâmbio desses profissionais. Ele afirmou ainda que quer “saúde sem partido”, em alusão ao polêmico projeto de lei conhecido como Escola sem Partido, que tem causado polêmica.

Revogação imediata

A decisão da Secretaria da Educação sobre encerrar o turno integral para alunos de 4 e 5 anos já matriculados na rede pública foi revogada ontem por determinação do prefeito ACM Neto. A regra só vai valer para novos alunos que ingressem a partir de 2019. Nada muda para os já matriculados.

“Criamos mais de 57 mil novas vagas de empregos formais em outubro. No acumulado do ano, são mais de 790 mil, um crescimento de 2,09%. O Brasil está no rumo certo”

Improbidade administrativa

Após contratar serviço sem licitação em 2013, a prefeita de Ubatã, Simeia Queiroz, foi acusada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) de improbidade administrativa e terá os bens bloqueados para devolver, junto com os demais acusados, cerca de R$ 32 mil aos cofres públicos. A quantia inclui o valor do convênio mais multa, e o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), que na ocasião foi contratado para implantar softwares de publicação de atos oficiais, também foi acionado. A investigação do MP-BA surgiu após o Tribunal de Contas do Município considerar o contrato ilegal pela dispensa de licitação e argumentar que a ação gerou prejuízo aos cofres municipais e beneficiou o Imap. O Imap não prestou esclarecimentos até o fechamento da edição.

Trincheiras do PT

Fernando Haddad, que concorreu contra Jair Bolsonaro no segundo turno presidencial, fez ontem a primeira reunião com a bancada de parlamentares no Congresso Nacional. Entre os temas debatidos esteve a atuação do PT, partido dele, frente ao governo do presidente eleito Bolsonaro, do PSL. Haddad disse que um dos objetivos é fechar uma frente contra o que chama de retrocessos nos direitos sociais e civis em duas “trincheiras”. A primeira seria dos direitos sociais, com a defesa do SUS, por exemplo, e barrando projetos que busquem cortar verba de qualquer tipo de serviço público. A segunda trincheira seria a dos direitos civis. Outro ponto abordado por Haddad na entrevista coletiva no Congresso foi quanto à possibilidade de o PT entrar com uma ação contra o WhatsApp nos Estados Unidos, para que a empresa disponibilize dados que teriam sido negados à Justiça brasileira. A intenção seria não repetir o uso que ele definiu como “prejudicial” das redes sociais nas próximas eleições, não apenas no Brasil, mas no mundo.

