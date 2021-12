Internet ameniza a saudade do São João

Atividades programadas para a internet vão amenizar, nos próximos dias, a saudade da festa de São João, uma das mais agradáveis aglomerações do povo nordestino, pelo segundo ano seguido sob impacto do distanciamento físico, devido à Covid-19.

Amanhã, às 20 horas, o Serviço Social do Comércio (Sesc Bahia) antecipa a animação dos festejos joaninos com um show ao vivo do forrozeiro Targino Gondim, com transmissão pelo canal www.youtube.com/SescBahiaOficial.

Além de tocar Gil, Zeca Baleiro, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença, o sanfoneiro vai apresentar repertório de músicas autorais, dentro do trabalho “Sou o forró”, oferecendo alguns dos seus principais sucessos, como “Esperando na janela” e “Dance forró mais eu”.

Ao longo deste mês, o canal do Sesc Bahia tem convidado a passeios turísticos virtuais, bingo, quermesse, aula de forró, oficinas de decoração, entre outros assuntos relacionados à manifestação cultural mais relevante do Nordeste brasileiro.

A gastronomia mereceu atenção especial, uma vez ser um dos pontos altos da festa, graças à fartura de iguarias produzidas com milho, tapioca, amendoim, entre outros itens da produção agrícola da região.

No dia 21, segunda-feira, a 7ª Edição da série Diálogos Gastronômicos vai abordar o tema ‘Milho: cultivo e consumo’, em atividade gratuita com direito a certificado, bastando apenas inscrever-se no site www.ba.senac.br

A história do cultivo do milho no país, já conhecido antes de Cabral, pela nação guarani, com dados confiáveis sobre origem e produção gastronômica, estará disponível aos interessados, considerando a importância do grão, com uma colheita recente calculada em 105 milhões de toneladas.

Conferência da OAB-BA

Advogados, bacharéis, estudantes e outros profissionais interessados em participar da Conferência Estadual da Advocacia Baiana 2021 podem garantir a presença no evento a partir da próxima segunda-feira, quando as inscrições serão iniciadas. Organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Bahia (OAB-BA), o evento ocorre de 4 a 6 de agosto e terá como eixo temático “Advocacia, democracia e igualdade”. Em aproximadamente 70 painéis, diversos temas de interesse jurídico e da sociedade serão abordados por especialistas nas mais diversas áreas do direito. Os encontros serão transmitidos virtualmente diretamente do Centro de Convenções da Bahia. Mais informações sobre o evento e inscrições estão disponíveis no site www.conferenciaadvocaciabaiana.com.br.

Tombamento da sede da ALB

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) e a Academia de Letras da Bahia (ALB) promovem terça-feira, às 18h30, a solenidade virtual que celebra a abertura do tombamento do Palacete Góes Calmon, sede da ALB.

O evento será transmitido abertamente a todo o público interessado pelo canal da FGM no YouTube.

POUCAS & BOAS

Termina hoje o prazo para inscrições no curso de práticas de escrita de roteiro, projeto de extensão “PERCurso – Práticas de Escrita de Roteiro”, do curso de cinema e audiovisual da Uesb. Voltado para jovens estudantes ou recém-egressos de escolas públicas, com acesso à internet para as aulas remotas. Com 160 horas, o curso termina em novembro deste ano.

O single ‘Pedi aos céus’, que compõem o álbum O templo dos cristais, da banda Caeté Raiz, será lançado hoje e ficará disponível nas plataformas digitais de música. A gravação e produção aconteceu no Vale do Capão, Chapada Diamantina, onde moram os componentes do grupo, composto por artistas de diversas nacionalidades.

Em Itabuna começou ontem o pagamento do auxílio para 160 famílias que viviam no antigo lixão, por meio de cooperação entre a Associação de Coletores de Resíduos Sólidos Recicláveis e a operadora da central de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos CVR Costa do Cacau. Fazem parte ainda do termo a instalação de 10 ecopontos na cidade, subsídios para estruturação da unidade de reciclagem, além de assistência técnica e cursos de qualificação.

