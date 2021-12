Interesse eleitoral só depois da Copa, diz deputado baiano

O deputado federal baiano Elmar Nascimento (DEM) acredita que a população vai se interessar mais pelas eleições depois da Copa do Mundo. De toda forma, entende que é muito cedo para traçar cenários e destaca que a imprevisibilidade faz parte do jogo eleitoral.

– Eleição é igual mineração, só depois da apuração – brinca ele. E prossegue:

– A gente assistiu, nessas eleições suplementares no Tocantins, ao atual governador [Mauro Carlesse, do PHS], eleito no último domingo, começar com 1% e, no segundo turno, ganhar com 75% dos votos.

Elmar Nascimento explica que quem está tomando a frente da formação da chapa do Democratas é o pré-candidato pela sigla ao governo da Bahia, José Ronaldo, e caberá a ele escolher o melhor momento do anúncio.

O deputado federal disse que há preocupação para que nenhum aliado se sinta “melindrado”, como sugere que aconteceu na formação da chapa do atual governador, Rui Costa, que não atendeu a pleitos do PSB e PCdoB.

– A gente está tendo cuidado para que, no dia em que seja anunciado, não deixe qualquer tipo de problema. O PSC é um partido importante, com pleito justo, mas tem também o PRB e o PTB – opina.

Juazeiro sedia feira

Facilitar a comercialização e melhorar a genética dos rebanhos caprino e ovino da zona rural de Juazeiro são as principais propostas da VII Feira de Caprinos e Ovinos, que acontece de 29 de junho a 1º de julho no município. A expectativa é que 50 expositores participem este ano, com 400 animais. O evento terá palestras, torneios, shows e venda de produtos locais.

Estágios terão cota

O presidente Michel Temer assina hoje, às 11h30, no Palácio do Planalto, um decreto que possibilita a reserva de 30% de vagas em processos de seleção de estagiários no serviço público para estudantes negros. Poderão concorrer às vagas candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição da seleção de estágio, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

De acordo com o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, a mudança atingirá autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, além da contratação de jovens aprendizes, sendo um avanço por posicionar os negros em condição de igualdade.

POUCAS & BOAS

Estão abertas as inscrições para o seminário realizado pela Paróquia do Santíssimo Sacramento e Sant’Ana sobre a história da igreja. As aulas acontecerão nos dias 10, 11 e 12 de julho, no antigo Consistório da Igreja, das 19h30 às 21h30. Atualmente o templo é considerado um dos principais acervos sacros e culturais da capital baiana. Os participantes conhecerão as intervenções estilísticas e detalhes da restauração adotados ao longo de três séculos na igreja. O curso tem um investimento simbólico de R$ 35 por pessoa. As inscrições são limitadas e podem ser feitas na secretaria paroquial ou pelo site.

O bispo auxiliar de Salvador, dom Gilson Andrade da Silva, foi nomeado como bispo coadjutor da Diocese de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A nomeação, feita pelo papa Francisco, foi anunciada ontem pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Em comunicado no site da Arquidiocese, dom Murilo agradeceu a contribuição de dom Gilson nos últimos sete anos.

O novo Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Maragojipe, no Recôncavo, foi inaugurado ontem pelo governo estadual. A unidade vai abrigar as polícias Civil e Militar. O investimento total foi de R$ 3,1 milhões.

Entre 29 de junho e 2 de julho a cidade de Ilhéus recebe etapa do Circuito Baiano de Jet Ski, com a expectativa de reunir praticantes não só da Bahia, mas de estados como São Paulo, Minas Gerais e Sergipe. Pela primeira vez o evento acontece na cidade, que comemora no dia 28 os 484 anos de fundação.

Juliana Dias e Miriam Hermes

