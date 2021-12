Integridade é tema de simpósio inédito

A diretora regional da Compliance Women Comitee (CWT), Roberta Carneiro Föppel, considerou a próxima segunda-feira, 9, um dia histórico para a afirmação da cultura da integridade na administração pública na Bahia. A organização internacional uniu-se à Associação Comercial da Bahia (ACB) para realizar no Dia Internacional de Combate à Corrupção um encontro inédito em Salvador para debater o tema.

Trata-se do I Simpósio contra a Corrupção e pela Promoção da Cultura de Integridade, programado para a sede da ACB, entre 8 e 17 horas, com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de palestrantes renomados nacionalmente.

– O evento vai ampliar a proporção do trabalho que estamos desenvolvendo na CWT, por causa da forte presença de representantes da sociedade civil e autoridades públicas – disse Roberta.

Palestrantes e temas – Ela mesma encarregou-se da escolha dos palestrantes e temas, ao assumir a responsabilidade do ordenamento acadêmico do simpósio, tomando como premissa a necessidade de ampliar a luta pela integridade na administração e no serviço público. Os temas a serem debatidos giram em torno da importância da promoção da ética e do combate a corrupção para o estado, com a participação de representantes do Ministérios Públicos Federal e Estadual e da Procuradoria Geral do estado, entre outros órgãos.

Empresas, como Embasa e Labchecap, vão expor os resultados de seus programas de integridade no simpósio, que conta com total apoio da ACB, representada pelo presidente Mário Dantas.

Empreendedoras criativas

A Feiraiyê – Feira de Empreendedoras Criativas voltada para mulheres afrodescendentes, indígenas e ciganas terá lugar entre os dias 12 e 15 deste mês na Sede do Ilê Aiyê – Senzala do Barro Preto, no Curuzu. As 130 mulheres selecionadas participarão de uma programação que envolve painéis, mentorias e roda de conversa. Trinta delas integram uma feira expositiva, tendo a oportunidade de dar visibilidade e comercializar os produtos e serviços do seu negócio.

A Feiraiyê é uma iniciativa do Ilê Aiyê, em parceria com a Multi Planejamento Cultural e Caderno 2 e tem promoção da Década Estadual Afrodescendente, Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa e Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.

Novo Senac em Amargosa

O Senac Bahia inaugura no dia 13 de dezembro, às 11h, o Núcleo de Educação Profissional de Amargosa. A unidade oferecerá, a partir de janeiro de 2020, cursos nos segmentos de informática, design, moda, artes, gestão, saúde, beleza, segurança e meio ambiente, turismo e hospitalidade e comércio. Amargosa, a 270 km de Salvador, foi escolhida com o objetivo de ampliar a rede física da instituição e atender às novas demandas.

O Núcleo de Educação Profissional da cidade atenderá inicialmente, em média, 100 alunos por turno, perfazendo mil alunos por ano. O aumento progressivo do número de vagas deve ocorrer a depender do aumento da demanda por matrículas.

A nova unidade será instalada no prédio da antiga Estação Ferroviária, localizado no centro, com acesso pelas principais avenidas e ruas. O espaço que abrigará o Senac tem 453 m² de área construída e vai dispor de um laboratório de informática e três pedagógicos, para cursos como salão de beleza, costura e moda e gastronomia.

Também serão ofertados cursos do PSG – Programa Senac de Gratuidade, que visa ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica à população.

Literatura em pauta

Foram prorrogadas até o próximo dia 13/12 as inscrições para o Selo Literário João Ubaldo Ribeiro – Ano III, promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM). O candidato deve acessar o site www.seloano3.salvador.ba.gov.br, para realizar a inscrição. O selo tem como objetivo incentivar a produção literária em Salvador, dando espaço para novos autores e consolidando a produção de autores já consagrados. Serão selecionadas oito obras, distribuídas em sete gêneros: conto, crônica, dramaturgia, literatura infantil, poesia, romance e categoria livre.

