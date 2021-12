Integração: governo quer mais ajustes

A cizânia continua: vence nesta segunda-feira, 31, o prazo para que o estado informe se está de acordo com a proposta entregue no último dia 11 pela prefeitura de Salvador para dar seguimento à integração dos ônibus coletivos com o metrô, mas o governo quer mais discussão e novos ajustes em pontos específicos.

No projeto, a prefeitura pede a desoneração em 4% do ICMS que incide sobre o diesel, combustível usado pelos ônibus. Mas diz Bruno Dauster que esse não é exatamente o problema:

– Nós não temos problema em reduzir ICMS para que se faça um acordo sobre o equilíbrio da passagem integrada. Mas não vamos pagar pelo déficit do sistema e por elementos estranhíssimos, como o preço da outorga. Tem que aprofundar a discussão.

Discordâncias – O secretário bate na tecla de que é obrigatório extinguir linhas com traçado paralelo ao do metrô – o que a proposta da prefeitura não contemplaria.

O governo também discorda do prazo solicitado para novo estudo, de até 12 meses: crê que deve ser feito em três, no máximo cinco meses. Fato é que no próximo dia 7, em nova reunião no Ministério Público, o martelo tem de ser batido. Pelo acordo ou não.

Minudência – Dauster diz que acende todos os dias uma vela de sete dias para que a integração das linhas de ônibus com o metrô aconteça como previsto no contrato – e o quanto antes.

Mas repete que o governo partirá para licitar as linhas alimentadoras do modal se não rolar. E manda recado:

– Nós esperamos que, se formos obrigados a fazer a licitação das linhas alimentadoras, que não haja liminares baseadas em minudências feitas para atrasar o processo licitatório.

Mundo novo na Alba

Fim do recesso para os 63 deputados estaduais a partir de amanhã e fim do turnão para os funcionários na Alba a partir de hoje. Na prática: funcionários terão de bater ponto eletrônico, implantado por Coronel durante o recesso. Faltou? Ponto cortado.

Já os deputados irão se deparar com o Plenário reformado, carpete preto e a estrela: o novo painel eletrônico, mesmo modelo do Congresso, tecnologia de ponta, divisão de telas e tudo o mais.

Já na porta da Alba um outdoor eletrônico vai exibir as sessões ordinárias ao vivo. Diz Coronel que as mudanças já fazem parte da campanha Alba Transparente, que ele lança em agosto. Quanto custou? Coronel diz não se lembrar. Mas garante: gasto foi compensado com a economia do turnão de julho.

Choro de servidor

Diante da grita dos servidores técnico-administrativos da Uneb e paralisações regulares, como a que ocorreu semana passada – e informada nesta coluna –, a Secretaria da Administração do Estado esclarece que já foram concedidas progressões para 722 analistas e técnicos universitários – anunciadas no último dia 14.

O governo diz que tão logo o estado saiu do limite prudencial para gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, divulgado no último balanço quadrimestral, autorizou as promoções e progressões dos servidores. Vamos ver.

