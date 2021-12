Inspeção de transporte começa nesta segunda-feira

Pelo menos R$ 80 mil entrarão para o erário municipal com a vistoria dos transportes escolares, programada para começar nesta segunda-feira, 16, na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

Cada um dos mais de 900 veículos passarão pelo serviço de análise para ver se têm mesmo condições de rodar transportando os estudantes pela cidade, verificando-se todos os itens de segurança e comodidade.

A vistoria deste segundo semestre começará um mês e meio depois do início das atividades escolares, o que poderá acarretar alguma dificuldade aos pais e aos estudantes, caso o veículo já utilizado venha a sofrer alguma restrição.

Diante dos efeitos deste desalinhamento, a próxima inspeção, tida como indispensável, pode ocorrer antes do início do semestre letivo, como forma de evitar contratempos à cidadania, pois encontrar substitutos para contratação em caso de algum veículo vetado pode não ser tão fácil com os cursos em andamento.

Atendimento - O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 16h30. Embora os proprietários de veículos já paguem outros impostos, terão de arcar com a taxa de vistoria de R$ 84,93.

Quem passar do dia 27 de setembro, será também obrigado a pagar multa de R$ 42,30 e será impedido de exercer a atividade, segundo a comunicação oficial divulgada pela prefeitura.

O objetivo da Secretaria de Mobilidade é vistoriar cerca de 100 veículos por dia, tomando como base a padronização obrigatória dos veículos, além de controlador de velocidade e câmera de ré, entre outros itens considerados obrigatórios.

“O futuro a Deus pertence. Hoje, me mantenho integralmente focado em fazer o melhor que posso na Lava Jato”

Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato

“Impossível ignorar retrocessos produzidos no poder Executivo”

Álvaro Dias (Podemos-PR), senador

Drones no campo

Os produtores rurais baianos já podem ampliar os investimentos em drones para monitoramento agrícola, graças a uma parceria com o sistema Confederação Nacional de Agricultura (CNA). São sete modelos exclusivos de drones, com descontos de até 15% dentro do programa de vantagens Bem+Agro, criado pelo sistema CNA para levar ofertas exclusivas aos produtores rurais.

A nova tecnologia permite processamento de imagens com duração de 2 anos e o pacote inclui treinamento para uso mais eficiente do equipamento. Para adquirir um drone e todos os acessórios, bem como o necessário treinamento e acompanhamento, o produtor precisa antes cadastrar-se e acumular bônus em forma de ‘agros’, como são chamados os pontos virtuais sem valor monetário.

Encontro de luxo

Nos últimos meses, A TARDE tem acompanhado, por meio do projeto Olhar Cidadão, a dificuldade dos municípios em áreas como Saúde e Educação. Com tantos déficits nas finanças, que privam a população de serviços básicos, como explicar a realização de um evento da União dos Municípios da Bahia (UPB) em um hotel de luxo? Desde sexta-feira, gestores de parte dos 417 municípios baianos participam do 7º Encontro dos Prefeitos da Bahia, no Vila Galé Mares, um resort cinco estrelas em Guarajuba, no Litoral Norte. Por ironia, adivinhem o tema do evento deste ano? “Estratégias de Gestão e Captação de Recursos”. Será que dele sairá alguma fórmula mágica para equacionar as contas das prefeituras?

POUCAS & BOAS

Em Ruy Barbosa um grupo de ambientalistas entregou ao Ministério Público um documento com mais de 1.600 assinaturas pedindo a paralisação das atividades para implantação de mineradora na Serra do Orobó, que é uma Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie). Eles temem que as atividades da mineradora contaminem os mananciais e causem danos irreversíveis à fauna e flora e querem que o local permaneça exclusivamente para acesso da população para atividades de lazer e pesquisas científicas.

Com 20 anos de atuação, a Faculdade São Francisco de Barreiras (Fasb) foi transformada no Centro Universitário (Unifasb) através de portaria publicada esta semana pelo MEC. O avanço garante a ampliação e oferta de cursos de graduação e pós-graduação.

adblock ativo