Inseticida de Angola no combate a dengue

Vem de um país africano uma nova forma de combate à dengue que pode representar uma redução na incidência da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, cujos números são preocupantes na Bahia.

O biólogo André Barroso, mestre em gestão ambiental pela Faculdade de Ciências e Universidade Agostinho Neto, de Angola, desenvolveu um inseticida orgânico extraído de espécies vegetais que vem dando resultados positivos em seu país.

Os resultados obtidos pelo pesquisador são animadores, pois, nas três amostras verificadas após a utilização do inseticida, a eficácia chegou a 100% contra larvas do Aedes aegypti, e também exterminou os vetores de febre amarela.

Caso seja aprovado pelo Ministério da Saúde do Brasil, o inseticida vai ajudar a combater a incidência da doença. O objetivo é substituir ou reduzir o uso do famoso fumacê, que produz a contaminação do meio ambiente.

O uso dos inseticidas químicos, em borrifação de grandes quantidades, ameaça a saúde pública ao tempo em que visa reduzir a população de mosquitos transmissores da dengue. Já o inseticida orgânico desenvolvido em Angola não tem contraindicação.

Aumento de casos – Somente nos três primeiros meses do ano, o número de casos de dengue havia subido 281% em relação ao mesmo período de 2018, com um significativo salto de 1,9 mil para 7,3 mil pessoas infectadas.

O número recorde de casos foi registrado em Feira de Santana, maior entroncamento rodoviário do Nordeste e situada a 108 km de Salvador. Provavelmente o fluxo de pessoas que passam por Feira diariamente contribuiu para o resultado.

Fábrica de Ideias no Ceao

O Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou ontem a relação dos 42 selecionados para participar da vigésima edição do projeto Fábrica de Ideias.

O objetivo da Fábrica de Ideias é viabilizar o intercâmbio de professores e alunos de pós-graduação do Brasil e do exterior que sejam interessados na temática das relações raciais.

O tema deste ano, contextualizado com as tendências verificadas nas políticas culturais e nas artes, é “a nova era dos extremos: novos populismos, novos extremismos, novos processos identitários em perspectiva transcontinental”. A nova edição do projeto vai do período de 26 de agosto a 5 de setembro.

Processo suspenso no CNJ

O ministro do STF Gilmar Mendes ordenou a suspensão de um processo administrativo aberto pelo CNJ contra o juiz baiano Manoel Ricardo Calheiros D’Ávila por fazer cálculos incorretos no valor de R$ 203 milhões em um processo de precatórios contra o município de Salvador. Para Mendes, as investigações devem ficar suspensas até o STF julgar o mandado de segurança impetrado por D’Ávila.

Placas padrão Mercosul

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) prorrogou por mais 30 dias o prazo para transição do fluxo dos processos de fabricação e estampagem das placas no padrão Mercosul.

