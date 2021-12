Inquietação entre os governistas só cresce

Ângelo Coronel (PSD), o novo presidente da Assembleia, ganhou votos tendo como uma das plataformas de campanha a valorização dos deputados. A queixa corrente: grande parte do secretariado não liga para eles. Muitos tomam chá de cadeira como se fossem mortais comuns, sem vez e sem voz.

Depois de eleito, Coronel anunciou que quer acabar com isso. Parece que os humores dos parlamentares trilham caminho oposto.

A insatisfação na bancada do PSL (apesar da reação de Marcelo Nilo) engorda com outras que estavam latentes. Os do PSB, por exemplo (Fabíola Mansur, Marquinhos Viana e Ângelo Almeida), resmungam porque o partido indicou o secretário da Ciência e Tecnologia, José Vivaldo Filho, mas os quadros técnicos até hoje não foram nomeados.

Zé Neto (PT), o líder do governo, não fala, mas admite sua angústia.

2018 chegando

Os comerciais do DEM, horário nacional, na Bahia regionalizados, vão ser exibidos pela primeira vez também nas emissoras do interior baiano. Um diz que Salvador voltou a sonhar. E ACM Neto aparece mostrando suas obras. Noutro, Ivete Sacramento, secretária da Reparação, fala da mulher e de Salvador.

É 2018 estreando em 2017.

Lídice no ataque

A senadora Lídice da Mata (PSB) bateu forte no governo em discurso no Senado, por conta da reforma da Previdência:

- O governo quer desacreditá-la, desmoralizá-la visando à expansão do mercado de previdência privada. Não nos parece casual que o senhor Marcelo Caetano, secretário da Previdência, e autor do projeto governamental, seja também membro do conselho administrativo da Previ, principal carteira de previdência privada.

Rosa-choque

Hoje, Dia Internacional da Mulher, as deputadas Fabíola Mansur (PSB) e Mirela Macedo (PSD) acharam uma fórmula original de engajar os homens na causa: estão vendendo gravatas cor-de-rosa-choque a R$ 150, para que todos hoje compareçam trajando as tais.

Dos 63 deputados baianos, apenas oito são mulheres e 55 homens. A ideia fluiu. Até o fim da tarde de terça já tinham vendido 30.

Veto derrubado

A CCJ da Assembleia derrubou por 5 a 2 o veto de Rui Costa ao projeto do deputado Euclides Fernandes (PDT) que proíbe a consumação mínima em bares e restaurantes.

No veto, Rui alegou que tal projeto implicaria criar despesas para o estado. Até o deputado Zé Raimundo (PT) votou pela derrubada. A justificativa não convenceu.

Morto de sede

Estrela nas eleições de outubro, ao derrotar o bem avaliado prefeito Luizinho Sobral (PTN), o novo prefeito de Irecê, Elmo Vaz (PSB), começou o mandato dando duas derrapadas que geraram muito ti-ti-ti na cidade:

1 – No embalo da seca, o jardim da entrada da cidade morreu de sede.

2 – A energia da Casa do Estudante do município em Salvador foi cortada.

Na espreita, Luizinho mandou uma feira para os estudantes.

Conquista empresarial

O Diário Oficial da União (DOU) publicou ontem instrução normativa que põe fim à obrigatoriedade de as empresas fazerem publicações legais exclusivamente no DOU.

A partir de agora será possível escolher entre o DOU e o Diário Oficial do Estado.

O Fórum Empresarial da Bahia, que reúne Fecomércio, Fieb, CDL e FCDL, soltou foguetes. O Diário Oficial do Estado chega a ser 200% mais barato. Segundo Carlos Andrade, da Fecomércio, a decisão é muito positiva:

– Vai desonerar significativamente o empresariado, já sobrecarregado de impostos.

POUCAS & BOAS

O prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos (PSB), mandou para a Câmara projeto propondo acabar os feriados de São Sebastião, padroeiro da cidade, e de São João. Se deu mal. Só votou a favor o vereador Eduardo Vasconcelos, o filho.

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia convocou (ou seja, a presença é obrigatória) o secretário de Turismo do Estado, José Alves, para ir lá. Os deputados dizem que ele já foi convidado várias vezes e nunca atendeu aos chamados.

Colaborou: Yuri Silva

