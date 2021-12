Inelegibilidade de Caetano é mantida

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitaram por unanimidade os embargos de declaração da defesa do deputado federal eleito e ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), que tentavam reverter sua inelegibilidade. Os ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes e a presidente Rosa Weber seguiram o voto do relator ministro Admar Gonzaga.

Por enquanto, o diploma de Caetano ainda não foi anulado, visto que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) ainda não foi oficialmente informado pelo TSE sobre o julgamento do registro e embargos, mas a anulação deve acontecer quando houver o comunicado oficial.

Condenado em 2ª Instância – O deputado não compareceu à diplomação realizada no Teatro Castro Alves (TCA) na última segunda-feira, 17, apesar de ter sido chamado, mas conseguiu ser diplomado no dia seguinte (terça-feira, 18) na sede do TRE. Luiz Caetano foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa por ter sido condenado em segunda instância por improbidade administrativa, enquanto era prefeito da cidade da região metropolitana em 2014. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do petista.

Seguro-desemprego online

O chamado seguro-desemprego 100% web, apesar de se tratar de um sistema voltado a desempregados, é uma novidade apresentada ontem pelo Ministério do Trabalho que deve facilitar a vida daqueles que têm direito ao benefício. Sem precisar enfrentar filas, basta acessar o portal Emprega Brasil e seguir o passo a passo informado.

“É uma peça realista. (…) Para tapar o rombo, o [novo] governo tem poucas opções, como implementar concessões, fazer privatizações e limitar as despesas sem aumento de impostos”

Espaço no Réveillon

As pessoas com deficiência também terão espaço garantido e reservado no Festival da Virada em Salvador, entre os dias 28 de dezembro e primeiro de outubro, na orla da Boca do Rio. A área de 40 metros quadrados ficará em frente ao palco e tem vista privilegiada para os shows da vasta programação. O local é elevado, com alambrado de um metro, conta com rampas de acesso e também com guarda-corpo de um metro, de acordo com o que estabelecem as normas técnicas brasileiras para acessibilidade. No Festival da Virada do ano passado, o local recebeu uma média de 20 pessoas por dia. Para ter acesso este ano, basta se dirigir ao espaço, com o acompanhante (se estiver acompanhado), sem a necessidade de cadastro prévio.

Festa e lembrancinhas

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), promoveu na última terça-feira, 17, uma festa de encerramento dos trabalhos em Brasília. A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) contou ao jornal A TARDE que a festa de final de ano na casa do senador sempre foi a mais esperada entre os colegas nos últimos oito anos.

– Todos ficavam esperando essa confraternização, porque são vinhos maravilhosos. Nesta última, Eunício sai do mandato também [ele não foi reeleito], então foi uma comemoração diferente – revelou.

Segundo Lídice, além dos senadores estavam o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, alguns ministros, advogados e empresários, em uma festa maior que “a de costume”.

Como lembrança, a senadora disse que o atual presidente do Senado sempre contempla as mulheres com peças de cristal e, desta vez, presenteou as convidadas com uma moringa e um copo de cristal.

adblock ativo