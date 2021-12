Indústria vai debater retomada da atividade

Enquanto os cientistas tentam encontrar a vacina para o coronavírus e os gestores públicos fortalecem a rede hospitalar para salvar vidas, os empresários da indústria já planejam o período pós-pandemia.

No próximo dia 7, terça-feira, está programada uma videoconferência com o objetivo de debater a retomada da indústria no interior da Bahia. Para assistir, basta entrar às 18 horas no canal da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

O endereço é youtube.com/SistemaFIEB. A iniciativa integra a série Diálogos Fieb, no ar desde o mês de abril, para discutir temas relevantes no momento mais grave da história, para o setor, desde a Revolução Industrial há pouco mais de dois séculos.

O presidente da Federação, Ricardo Alban, será o responsável por mediar o encontro com a presença de gestores de algumas das empresas de maior importância para os municípios do interior baiano.

Convidados – Estão convidados o gestor da Ecosmetics e doutor em ciências econômicas, Edson Borgo, junto ao presidente do Sindicato das Indústrias de Informática e Eletrônica de Ilhéus e Itabuna (Sinec) e diretor industrial da Daten Tecnologia, Sílvio Comin.

Também foi anunciado o nome do conselheiro da Fieb, André Regis, ex-presidente do Centro Industrial de Feira de Santana durante dez anos, no período entre os anos de 2009 e 2019.

A videoconferência, ou live, como é mais conhecida, terá o diretor do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (Cieb) na região Oeste e administrador Kero Mais Alimentos, Benedito Ribeiro, e o presidente do Grupo Chiacchio, Jorge Chiacchio.

Capão em alerta

Moradores do Vale do Caeté-açu, mais conhecido por Capão, distrito do município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, estão alarmados com a possibilidade de início da obra de construção de uma estrada por trabalhadores vindos do Paraná. O problema, segundo afirmam os caponenses, não é a origem dos operários, mas a incerteza em relação à testagem para o coronavírus, além de estranharem a realização de uma obra com este perfil em meio à pandemia, como se tudo estivesse normal. A possibilidade de contaminação por Covid-19, considerando a necessidade de aglomeração, levou os moradores a alertar a prefeitura de Palmeiras. A secretaria de Saúde de Palmeiras, por sua vez, afirmou que vem orientando os empresários sobre as normas de prevenção à infecção.

Vacinação em alta

Somente entre março e junho deste ano, segundo dados divulgados pelo Sesi Bahia, 50 mil trabalhadores de 300 empresas industriais foram vacinados contra as gripes sazonal e H1N1. A campanha ganhou importância, este ano, no sentido de contribuir para distinguir os sintomas das gripes mais conhecidas dos sinais de contágio da covid-19. De acordo com os dados divulgados, cresceu 66% o número de trabalhadores e dependentes vacinados em relação a 2019.

