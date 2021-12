Indústria têxtil baiana fatura R$ 3,7 bilhões em 2017

O desempenho do setor têxtil da Bahia, em 2017, representou apenas 2,3% do faturamento de todo o Brasil, segundo informou esta semana a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). Este e outros dados foram revelados em uma coletiva de imprensa online, tanto da região como de quatro estados: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

Os números da Bahia, com tradição no setor, apesar de fortemente abatida pela crise dos últimos anos, são aparentemente expressivos, no entanto inferiores aos dos outros três estados destacados pela Abit. Até o ano passado, 1.342 empresas estavam ativas, sendo 311 têxteis e 1.031 de confecção. Ao todo, estas unidades empregavam 18.788 pessoas – 7.485 na indústria têxtil e 11.303 na confecção.

Superávit – A exportação baiana do setor é imbatível. Segundo a Abit, movimentou US$ 92,1 milhões – foram 50 toneladas destinadas ao exterior, maior volume do Nordeste. Já a importação movimentou mais US$ 81,6 milhões, a partir da comercialização de lá para cá de 21,6 mil toneladas em produtos têxteis e de confecção. O superávit neste período, cravou a associação, foi de US$ 10,4 milhões.

Feminicídio

A 12ª Semana Justiça pela Paz em Casa, realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), acontecerá de 26 a 30 de novembro. É uma pertinente iniciativa do Poder Judiciário que acelera a prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar, como o feminicídio, com a oferta de serviços de saúde, palestras, auxílio jurídico e de Bolsa Família.

Black Fraude

O site especializado Reclame Aqui registrou ontem, dia da Black Friday, pouco mais de três mil reclamações de consumidores. O número é praticamente o mesmo do ano passado – as ocorrências se repetem quando o assunto é “oferta imperdível”. Smartphones e celulares seguem na liderança, com 10,5% das reclamações; aparelhos de TV são 6,5%. Junto com tênis, são itens mais reclamados por falsas ofertas.

Segundo consumidores, propaganda enganosa, dificuldade de concretizar a compra e venda casada são ocorrências comuns. As lojas que mais se destacam no varejo eletrônico são as mais reclamadas. A campeã é a Casas Bahia, seguida pela Americanas.com e Netshoes. A Black Friday já é a segunda data mais importante do varejo, perdendo apenas para o Natal.

Municípios beneficiados

Cometeu equívoco a nota publicada na edição de ontem de Tempo Presente ‘Congelamento do fundo prejudica a Bahia’. De acordo com correção enviada pela assessoria de imprensa da União dos Municípios da Bahia (UPB), não se trata de prejuízo, e sim de uma conquista de 56 municípios baianos.

Em nota, a UPB explica que o projeto aprovado na Câmara na última quarta-feira, 21, tem como objetivo congelar o coeficiente da base de cálculo para rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Desta forma, a medida beneficia 56 municípios baianos, antes prejudicados pela estimativa populacional divulgada pelo IBGE em agosto deste ano.

“Como este coeficiente é estabelecido com base em número de habitantes e a recente estimativa populacional do IBGE apontou queda na população suficiente para reenquadrar 56 municípios baianos em outra faixa populacional, haveria perda de recursos do fundo em 2019. Mas, com o projeto de congelamento, o reenquadramento de coeficientes só será alterado com base em censo demográfico, o qual só ocorrerá em 2020”, afirma a assessoria.

POUCAS & BOAS

* O 1º Festival de Música Instrumental de Seabra termina hoje, com a apresentação de 15 grupos da região da Chapada Diamantina. O evento acontece desde ontem no anfiteatro da Biblioteca Municipal Professora Sá Teles.

* O espetáculo “Deu a louca nos musicais” está em cartaz hoje e amanhã no Teatro Municipal de Ilhéus. As apresentações acontecem às 19h e às 17h, respectivamente. O show é a conclusão das atividades do Studio e Danças & Artes de 2018.

