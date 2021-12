Indústria planeja ações contra Covid-19

As características das medidas protetivas de isolamento, a fim de evitar a disseminação da pandemia provocaram um impasse nas rotinas produtivas da indústria baiana, pois ou mantinha-se em funcionamento integral ou parava por causa da infecção.

Uma memória do enfrentamento do dilema levou os especialistas de saúde e segurança a preservar o processo de busca de soluções, resultando em iniciativas como o Programa Sesi e Indústria Juntos contra a Covid-19, a ser ampliado este ano.

O agravante para a situação de dificuldade extrema, avaliam hoje as lideranças do movimento, foi o tempo, pois não havia como demorar na busca das soluções menos danosas.

– Tivemos que atuar com agilidade para dar as respostas que a indústria precisava e garantir que os trabalhadores pudessem desempenhar suas atividades com segurança – lembra hoje o gerente Executivo de Saúde e Segurança na Indústria, Amélio Miranda, nove meses depois daquele março desafiador.

Algumas das primeiras ações, segundo Miranda, foram realizadas em parceria com o Sinduscon e a indústria de vestuário, mas logo estas ações de prevenção e orientações se espalharam por canteiros de obras e outros sindicatos.

Até dezembro, foram atendidas em torno de 570 empresas e 25 mil trabalhadores, com a realização de 38 mil testes/exames, com possibilidade de ampliação deste número em razão da ameaça de segunda onda da pandemia.

Elaboração de protocolos de segurança e orientação aos industriários sobre os cuidados necessários, alcançaram 70 mil trabalhadores, em torno de mil estabelecimentos industriais, entre março e dezembro de 2020.

“Isso é insurreição,

não um protesto. (...)

Palavras de um

presidente importam.

Não importa o quão

bom ou ruim ele seja.

No mínimo palavras

devem inspirar. No

pior dos casos, elas

podem incitar”

Joe Biden,presidente-eleito dos EUA, após a invasão do Capitólio levada adiante por apoiadores de Trump

Intenção de consumo

Como ocorre normalmente nos períodos de troca de presentes, caracterizados pelas festas natalinas, nem a pandemia foi capaz de esfriar os ânimos de crescimento na intenção de consumo das famílias (ICF) de dezembro. O índice, de acordo com estimativas divulgadas pela consultoria da Fecomércio, teria alcançado os 7,2% em dezembro, registrando a quinta alta consecutiva, ao passar dos 72 em novembro para os atuais 77 pontos. Desde maio, quando os efeitos da pandemia produziram o fechamento provisório de lojas, o patamar de intenção de consumo não chegava a um índice tão elevado. Todos os sete itens avaliados pelo ICF tiveram crescimento em dezembro, com destaque para o Acesso a Crédito que avançou 7,7% e alcançou os 107,4 pontos.

Planos para a Chapada

Os prefeitos recém-eleitos da Chapada Diamantina definiram, na última terça-feira, que turismo, infraestrutura e cadeia produtiva são as áreas que devem ter prioridade de investimentos nos próximos quatro anos. Nesse sentido, a primeira bandeira dos gestores, definida na reunião do Consórcio Chapada Forte, realizada em Andaraí, é a interligação asfáltica entre os pontos turísticos da região, obras que na visão dos prefeitos fortalecerão economicamente a Chapada. Também se debateu a aquisição de uma usina móvel de asfalto e a ampliação da patrulha mecanizada que o consórcio possui. No encontro, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, foi eleito presidente do Consórcio para o próximo biênio, 2021/2022.

POUCAS & BOAS

A nova diretoria da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), presidida pelo produtor rural Odacil Ranzi, realizou ontem uma recepção aos colaboradores, reafirmando a importância da cooperação entre os diversos setores para continuar o trabalho desenvolvido nas gestões anteriores. Um dos primeiros grandes desafios da nova diretoria, cujo mandato vai até o final de 2022, é a próxima edição da Bahia Farm Show.

Uma carreata pelas ruas de Camaçari vai substituir a tradicional procissão do padroeiro da cidade, São Thomaz de Cantuária, que é festejado hoje, este ano com menos eventos presenciais para evitar a aglomeração de pessoas. Ontem foi encerrada a programação do novenário, iniciado dia 29 de dezembro com transmissão pelo canal do Youtube sempre às 19h.

