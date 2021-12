Indústria das multas enfrenta resistência

O vereador da Câmara Municipal de Feira de Santana Zé Filé (PROS) repercutiu na cidade a decisão da Justiça que obriga a prefeitura de Salvador a informar dados sobre arrecadação com pagamento de multas de trânsito aplicadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) no período de 2013 a 30 de setembro de 2015. Utilizando o exemplo da capital baiana, o parlamentar ameaçou acionar o Ministério Público, caso a SMT (Secretaria Municipal de Trânsito) não encaminhe, até o dia 30 de maio, as informações solicitadas sobre os valores das multas provenientes dos fotossensores instalados no município, com o objetivo de assegurar a divulgação das informações.

– Acredito que a lei que vale em Salvador vale aqui também. Tenho certeza de que a Justiça me dará ganho de causa. Já que o órgão responsável não nos informa corretamente, é porque tem algo a esconder. O povo quer saber para onde o dinheiro está indo, isso é o justo, é o correto. Volto a dizer, vou dar até segunda-feira para me mostrarem o que estão fazendo com o dinheiro. Não podemos nos calar diante disso.

MORTES – O alegado excesso e a sensação de injustiça em relação a tantas e tão pesadas multas motivaram os multados a criar uma associação. O grupo ‘Inconformados com as multas de trânsito’ vem trocando conteúdos sobre as experiências de cada um no enfrentamento do dragão das multas. Um dos comentários postados refere-se ao que consideram os multados uma estratégia de aumento de arrecadação: trata-se da multa de 880 reais para quem transitar por “marca de canalização”. O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, em artigo publicado em A TARDE, destacou a redução do número de mortes no trânsito.

DEM e Tucano se entendem

A aliança dos partidos na disputa pelo Palácio do Planalto rende boas conversas. Rodrigo Maia é pré-candidato pelo Democratas enquanto Geraldo Alckmin representa o PSDB. O deputado federal Antônio Imbassahy entende que o Democratas alcança uma posição de destaque nacional com Rodrigo Maia como presidente da Câmara e que o PSDB tem um legado e quadros “fantásticos”, portanto, para ele, há muito a ganhar em caso de união das duas forças.

– Há uma coincidência muito grande de pensamentos entre os liberais e os social-democratas, então isso também pode acabar num processo em que estaremos juntos. O quadro no Brasil tem muita nebulosidade, está muito incerto e com muitas imprevisibilidades.

Bíblia, sim; Constituição, não Bíblia, sim; Constituição, não

O grupo tinha mais de 300 manifestantes usando pedras e paus O grupo tinha mais de 300 manifestantes usando pedras e paus

A ação da polícia foi abusiva e arbitrária A ação da polícia foi abusiva e arbitrária

Mil empregos alegram geral

A equipe de assessores da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador alegrou-se com os números divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No primeiro trimestre deste ano, 1.051 empregos formais foram gerados na cidade, segundo o órgão oficial anunciou. O número representa um alívio para a economia soteropolitana, que, no mesmo período de 2017, registrou a perda de 5.415 postos de trabalho. Disse o secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Sérgio Guanabara:

– É um resultado excelente. A retomada tende a crescer cada vez mais, a partir dos investimentos públicos e privados em setores como a construção civil.

POUCAS & BOAS

A quarta edição da ‘Expedição Nissan: a procura do início do Brasil’ está na Chapada Diamantina desde segunda-feira com jornalistas e convidados que já conheceram sítios arqueológicos com pinturas rupestres em Morro do Chapéu (complexo Ventura, onde estão a Toca da Figura e a Toca do Pepino) e em Lençóis (Serra das Paridas).

A ONG Voluntários do Sertão estará no município de Santaluz na próxima semana com a expectativa de realizar cinco mil atendimentos. Participam 40 médicos e técnicos voluntários que vão executar exames de analises clínicas e de imagem na cidade de 38 mil habitantes. Entre os serviços estão: exames de ultrassonografia, mamografia, ecocardiografia e medicina fetal.

Roy Rogeres, Juliana Dias, Paulo Leandro e Miriam Hermes

adblock ativo