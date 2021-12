Indústria baiana tem apoio para o eSocial

Em janeiro de 2019 o governo federal inicia nova etapa do eSocial, o sistema que recebe eletronicamente informações unificadas sobre relações trabalhistas. Naquele mês passa a ser cobrada também a inserção de dados relativos a segurança e saúde no trabalho, mudança que exige preparação prévia pelas empresas de todos os portes e áreas de atuação que possuam funcionários.

Com cerca de 15 mil empresas em atividade na Bahia, o segmento industrial vai contar com um auxílio importante nessa transição: o Sesi – Serviço Social da Indústria lança no estado (com evento dia 10 em Salvador e 18 em Feira de Santana) a plataforma digital Sesi Viva+, para gerenciar programas e serviços voltados à saúde e segurança na indústria, ajudando as empresas junto ao eSocial. A proposta é reduzir os riscos de autuações por órgãos fiscalizadores, que hoje atingem apenas 3% das empresas, mas que com o eSocial passam a ter alcance de 100%. Se o cruzamento de informações identificar dados ausentes ou incoerentes, a multa pode chegar a R$ 100 mil, dependendo do porte da empresa e do grau de risco envolvido.

– Apesar de haver esse estímulo pragmático de se evitar a sanção pecuniária pelo descumprimento, as empresas podem ter ganhos significativos ao cumprir as exigências do eSocial e ampliar seus controles. Um deles é o aumento de produtividade ao se mitigar doenças crônicas, além da redução do gasto com saúde suplementar, hoje um dos custos mais pesados – afirma o superintendente do Sesi Bahia, Armando Neto.

Antecipação

Ele faz um alerta para que as empresas industriais baianas não deixem a adaptação ao eSocial para a última hora, o que pode provocar congestionamento no serviço de apoio prestado pelo Sesi.

“Não me parece factível. É uma proposta mirabolante ou fantasiosa. Basta fazer as contas, os números não deixam”

Exímio puxador de votos

O candidato ao Senado Jaques Wagner, em visita ontem à sede de A TARDE, teceu elogios ao governador Rui Costa, lembrando que o apadrinhou nas eleições para governador da Bahia há quatro anos. No entendimento de Wagner, hoje Rui é um “exímio puxador de votos” e está com o discurso afiado rumo à reeleição:

– Dizem que Rui é um grande gestor, e me agradecem. Concordo. Mas comparando comigo, sou mais político que gestor, eu nem falo para não atrapalhar – brincou o ex-governador baiano, que não acredita numa vitória surpresa da oposição este ano, como ocorreu na primeira eleição dele e também na de Rui para governador, quando venceram no primeiro turno o favorito nas pesquisas da época, Paulo Souto (DEM).

Feira do Mel

Com mais de 3.600 apicultores e uma produção estimada em 600 toneladas de mel por ano, a região do Sul da Bahia recebe até o dia 8 de setembro a II Feira do Mel de Ilhéus, na praça Pedro Mattos. Com destaque na produção de pólen e exportação da própolis vermelha, principalmente para a China, a apicultura na região não se limita aos pequenos produtores e foi adotada como atividade complementar, inclusive por grandes cacauicultores. Aberto no dia 3, o evento atrai moradores da região, turistas e estudantes.

Segundo o técnico da Bahiater e coordenador da Feira do Mel, Welton Clarindo, o objetivo do evento é conscientizar a população sobre a importância do cuidado para com o meio ambiente e as abelhas como responsáveis pela manutenção de matas, florestas e na preservação da biodiversidade:

– A questão é séria e a resposta está no envolvimento coletivo – enfatiza ele.

FOTO DO DIA:

Oferecidas em diversos tamanhos, cores, formatos e sabores, as pimentas enriquecem e dão sabor especial aos pratos, mas também embelezam e diferenciam o visual das barracas da Feira de São Joaquim

