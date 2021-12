Indefinição governista vem da turma de baixo

Só amanhã Lídice da Mata deve decidir se será candidata a prefeita de Salvador para enfrentar ACM Neto ou não. Ela até se inclina a aceitar, mas o problema está no fato de que os candidatos a vereador do PSB resistem em coligar com o PT na proporcional.

O PSB elegeu em 2012 Sílvio Humberto e Fabíola Mansur (que se elegeu deputada). Tem chance de abocanhar mais uma vaga com o Capitão Tadeu, e é aí que a porca torce o rabo: os vereadoráveis acham que coligados com o PT vão sumir do mapa.

Foi pelo mesmo motivo que a união do PT com o PCdoB não rolou.

Aliás, comunistas e socialistas dizem que os petistas sempre foram apoiados. E agora, na hora de apoiar, cobram deles os olhos da cara.

Não aos políticos

A Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) está mapeando o perfil dos procuradores municipais no país.

O diagnóstico vai subsidiar meta da entidade que visa acabar com as indicações políticas para o cargo, uma prática comum nas cidades do interior. Mais de cinco mil procuradorias municipais são alvos do estudo.

Em Salvador, 90 procuradores (concursados) atuam em diversas áreas, segundo a presidente da Associação dos Procuradores Municipais da capital, Lisiane Guimarães.

Filho maldito

A rivalidade entre a prefeitura de Salvador e a Embasa sobre esgotos fedorentos continua, com uma empurrando para a outra a paternidade do filho maldito.

A vez agora é do Condomínio Amazônia. A Embasa diz que é com a prefeitura, e o síndico Pedro Silva diz que já ligou 73 vezes para a Seman, até agora sem retorno.

Eles que aguentem o bafo de merda.

"Sei o quanto serei cobrado pela minha posição, não tem receio"

Ronaldo Fonseca, deputado do PROS do DF, que ontem pediu a anulação da votação do Conselho de Ética que determina a cassação de Eduardo Cunha.

"Um general da reserva que defende a volta dos militares ao poder assumir o comando da Funai é uma afronta"

Luiza Erundina, deputada do PSOL de São Paulo, criticando a nomeação do general Roberto Sebastião Peternelli Júnior para a Funai.

Jabes fora

Com problemas no olho esquerdo em consequência de uma cirurgia de catarata malsucedida (já fez cinco), Jabes Ribeiro (PP), prefeito de Ilhéus pela quarta vez e forte para disputar o quinto mandato este ano, convocou ontem a imprensa ilheense e anunciou: estava se licenciando do mandato outra vez por mais 15 dias e também que está fora do páreo este ano.

Ele disse que já está com 66 anos e optou por cuidar da saúde.

O vice na cabeça — O fato sacudiu a política de Ilhéus. O deputado Bebeto Galvão (PSB) e Carmelita Souza (PT) dividiam com Jabes a condição de candidatos mais competitivos. E agora quem Jabes vai apoiar, perguntam por lá.

Ele não disse aos jornalistas, mas já falou com aliados próximos: fica com o vice-prefeito, Carlos Andrade Filho (PMDB).

Jingle em promoção

Autor dos mais marcantes jingles de campanhas eleitorais nos quatro cantos do território baiano, Chocolate da Bahia decidiu este ano fazer preços em promoção:

- O desconto é de 80%. Nós temos a crise e mais o dinheiro curto para as campanhas eleitorais, o que é um fato novo.

Ele diz que a estratégia deu certo. A procura tem aumentado muito.

POUCAS & BOAS

* O mundo empresarial do extremo sul baiano, um dos grandes vetores do PIB baiano (com o Complexo de Camaçari e o agronegócio do oeste), se agitou no início deste mês. A rodada de negócios realizada pelo evento LiderAção, promovida pela Veracel Celulose, Associação Empresarial do Extremo Sul e Instituto Euvaldo Lodi, proporcionou a movimentação de R$ 24 milhões.

* O LiderAção intencionou justamente integrar comercialmente o extremo sul. Mais de 120 empresas, entre compradores e fornecedores, participaram entre os dias 30 e 1º. A empresária Mônica Burgos, da Avatim Cheiros da Terra, segmento de cosméticos, fez a palestra principal.

* Tida como a primeira mulher mestre de obras da Bahia, Maria do Amparo, diretora do sindicato dos trabalhadores da construção civil, recebe hoje (18h30) a Comenda Maria Quitéria da Câmara de Salvador. A homenagem foi patrocinada pelo vereador Sílvio Humberto (PSB).

* O Greenpeace desencadeou campanha nacional contra a construção de uma barragem no rio Tapajós, intenção do governo federal. O povo Mundukuru, que habita na área, está pedindo socorro.

Colaborou: Patrícia França

