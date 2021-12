Incêndios na Chapada exigem investigação

A quem interessa tantos focos de incêndio em locais os mais distintos da Chapada Diamantina, simultaneamente? Some-se a esta curiosidade o porquê de os focos aparecerem em horários de desmobilização das comunidades, ao entardecer e nos finais de semana.

As pistas para o início de uma boa investigação poderiam levar à punição de prováveis infratores, reduzindo, assim, as chances de reincidência, conforme propõe a professora de comunicação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Gislene Moreira.

Segundo Gislene, os brigadistas voluntários escalaram o íngreme Morro do Camelo, próximo ao Vale do Cercado, onde mora a docente, a fim de evitar a reignição, em situação de alto risco, por conta do fogo remanescente nas fendas da grande rocha.

– Quem está garantindo, como sempre, o controle dos incêndios são os moradores e os integrantes das brigadas, destacando-se as mulheres escaladoras, mesmo sem equipamentos de proteção e outras ferramentas importantes – afirmou professora Gislene, pesquisadora de mídia e meio ambiente.

Para se ter uma ideia do improviso, capaz de gerar algum bom resultado, o transportador de sucata de prenome Vandeco, acrescentou Gislene, adaptou sua caçamba para entrar no fogo acionando um mecanismo de aspersão dirigido à base das chamas.

Um dos voluntários, Paulinho Medeiros, da Brigada de Voluntários do Vale do Capão, participou do combate ao fogo na localidade da Moitinha, no Vale do Capão, município de Palmeiras, e no Rio Mandassaia, no Barro Branco, em Lençóis.

Para ele, é muito cedo para se comemorar o fim dos incêndios, pois ocorreram em vários pontos da região e ainda podem voltar, embora o trabalho de reforço de 34 homens do Corpo de Bombeiros Militar tenha ajudado a debelar grande parte dos focos.

“Quero dizer que quem

tem exército particular,

quem tem ‘meu

exército’, é dono de

milícia, não chefe de

Estado. As Forças

Armadas não

pertencem a Bolsonaro,

elas são instituições do

Estado brasileiro”

Marcelo Freixo, deputado federal, em vídeo em que comenta novo pedido de impeachment contra Bolsonaro

Ditadura nunca mais

Líder da oposição na Câmara de Salvador, a vereadora Marta Rodrigues (PT) defendeu ontem a necessidade de lembrar as barbaridades e violações aos direitos humanos promovidas pela ditadura militar iniciada com o golpe de 1964.

– Quem comemora esta data é porque não tem nenhum apreço pela democracia, pela inclusão social, pela liberdade de expressão e pela garantia de direitos. Esta data nos serve para lembrar o quão é valorosa a democracia e para homenagear as milhares de pessoas que foram torturadas, agredidas e mortas num dos períodos mais nefastos da nossa história – disse.

Há, segundo a edil, uma tentativa de alienação da população promovida pela extrema-direita ao querer “comemorar” o golpe.

POUCAS & BOAS

O secretário de Turismo de Mata de São João, Alexandre Rossi, assumiu a diretoria de projetos da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur). A posse se deu após assembleia virtual com gestores de turismo de todo o Brasil em que o secretário de Canela (RS), Ângelo Sanches Thurler, foi eleito presidente da entidade para o biênio 2021/23. Secretário de Turismo de Cairu, Júlio Oliveira, assumiu o cargo de diretor financeiro da entidade, que visa à organização e fomento da atividade turística no Brasil.

Os estudantes de enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) estão questionando os critérios de prioridades da vacinação contra o coronavírus no município, considerando erros da Secretaria Municipal da Saúde na escolha de quem deve ser imunizado. De acordo com a denúncia, estudantes de Odontologia da Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana (Unef), instituição de ensino particular, foram vacinados, na terça-feira (30), sendo que outros discentes que atuam nos mesmos setores e possuem as mesmas funções não tiveram o direito ainda de receber a primeira dose.

Em Juazeiro começa hoje a Semana da Prevenção e Combate ao Bullying, que até o dia 7 de abril estará sensibilizando a comunidade e levantando propostas para o enfrentamento de violências físicas e psicológicas nas escolas. Com campanhas nas redes sociais, roda de conversa e lives sobre a temática, a programação é voltada para profissionais da educação e para a comunidade externa, por meio de iniciativa da Secretaria de Educação e Juventude (Seduc).

adblock ativo